Cloudflare denuncia: Perplexity ignora i divieti dei siti
Cloudflare denuncia comportamenti scorretti del motore di ricerca Perplexity basato sull’intelligenza artificiale.
Cloudflare denuncia comportamenti scorretti del motore di ricerca Perplexity basato sull'intelligenza artificiale.
OpenAI ha annunciato un cambio di filosofia per ChatGPT, puntando su efficacia e benessere degli utenti piuttosto che sul loro coinvolgimento.
Il gruppo hacker APT37 usa la steganografia per attacchi invisibili. Ecco come riconoscere e difendersi da questi attacchi avanzati.
L’AGCOM estende il Piracy Shield a film, serie TV e musica con nuove regole per contrastare la pirateria online.
Reddit ha deciso di investire nell’intelligenza artificiale per diventare un motore di ricerca.
Il Garante per la protezione dei dati personali lancia l’allarme su una pratica sempre più diffusa e pericolosa.
Se stai cercando un caricabatterie per iPhone economico ma affidabile, questo è uno dei migliori nella sua fascia di prezzo.
YouTube sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare automaticamente gli utenti adolescenti e applicare delle protezioni specifiche.
La nuova modalità studio di ChatGPT trasforma l’IA da “oracolo di risposte” a vero assistente didattico.
Lo SPID di InfoCert diventa a pagamento. Scopri le alternative gratuite e cosa fare per non perdere l’accesso ai servizi digitali.
