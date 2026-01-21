ChatGPT introduce il sistema di previsione dell’età

OpenAI ha iniziato ad implementare un nuovo sistema di intelligenza artificiale che prevede automaticamente l’età degli utenti di ChatGPT, applicando delle protezioni specifiche quando rileva che un account potrebbe appartenere ad un minore. Il sistema segna un cambio di strategia rispetto al tradizionale “sistema dell’onore” basato sulla data di nascita dichiarata dall’utente.

Come funziona il sistema di previsione dell’età

Quando viene identificato che un utente ha meno di 18 anni, verrà automaticamente indirizzato ad un’esperienza di ChatGPT con delle politiche appropriate all’età, incluso il blocco di contenuti sessuali espliciti e, in rari casi di grave disagio, coinvolgendo potenzialmente le forze dell’ordine per garantire la sicurezza.

Il modello si basa su una combinazione di segnali a livello di account e analizza i segnali comportamentali. Alcuni di questi segnali includono i modelli di utilizzo nel tempo, da quanto tempo esiste un account, gli orari tipici del giorno in cui un utente è attivo, e l’utente stesso.

Per esempio, possono essere inclusi degli argomenti generali di cui parla un utente o gli orari del giorno in cui viene utilizzato ChatGPT.

Cosa cambia per chi viene identificato come minorenne

Se i sistemi pensano che tu abbia meno di 18 anni, ChatGPT aggiunge delle protezioni extra alla tua esperienza. Puoi comunque usare ChatGPT per imparare, per creare e per fare domande. Alcuni argomenti vengono gestiti con maggior attenzione per aiutare a ridurre l’esposizione ai contenuti sensibili.

Le protezioni includono delle limitazioni sui contenuti che riguardano autolesionismo e suicidio, giochi di ruolo romantici o sessualizzati, contenuti grafici o espliciti, attività pericolose e sostanze sospette, immagini corporee e disturbi alimentari, e richieste di mantenere segreti i comportamenti non sicuri.

Come verificare l’età se il sistema sbaglia

Non è facile farlo bene, e anche i sistemi più avanzati a volte faticano a prevedere l’età. Se non sono sicuri dell’età di qualcuno o ci sono informazioni incomplete, verrà presa la strada più sicura orientando ChatGPT verso l’esperienza per minori di 18 anni, dando comunque agli adulti i modi per dimostrare la loro età e per sbloccare le funzionalità dedicate agli adulti.

La verifica viene effettuata utilizzando un documento d’identità o un autoscatto tramite un’azienda terza fidata chiamata “Persona”.

Gli utenti possono scegliere tra due metodi:

un autoscatto dal vivo: tramite l’utilizzo del telefono o della webcam per scattare una foto in tempo reale del viso, con una scansione che chiede di girare la testa a sinistra e a destra;

un documento d’identità: tramite il caricamento di una foto di un documento di riconoscimento come la patente, il passaporto o la carta d’identità.

“Persona” gestisce queste informazioni in modo sicuro e le elimina entro poche ore dopo il completamento della verifica dell’età. La tua foto o il tuo documento d’identità non vengono mai condivisi con OpenAI.

Le critiche degli esperti

Il sistema ha sollevato delle preoccupazioni tra gli esperti di privacy e diritti digitali. Aliya Bhatia, analista esperta delle politiche presso il Center for Democracy and Technology, ha dichiarato che l’approccio di OpenAI “solleva domande difficili sull’accuratezza delle previsioni dello strumento e su come OpenAI gestirà le inevitabili classificazioni errate”.

Poiché il sistema assegna un’età stimata a tutti gli utenti, non solo ai minori, Bhatia ha avvertito che gli errori sono inevitabili. “Alcuni di questi saranno sbagliati”, ha affermato.

“Prevedere l’età di un utente sulla base di questi tipi di segnali è estremamente difficile per una serie di ragioni. Ad esempio, molti adolescenti sono tra i primi ad adottare le nuove tecnologie, quindi gli account più vecchi sui servizi di OpenAI rivolti ai consumatori potrebbero rappresentare in modo sproporzionato gli adolescenti”.

Il contesto normativo

A settembre, la Federal Trade Commission ha emesso degli ordini obbligatori alle principali aziende tecnologiche, inclusa OpenAI, chiedendo loro di rivelare come i loro chatbot gestiscono la sicurezza dei bambini, le restrizioni basate sull’età e le interazioni dannose.

Alcune ricerche pubblicate nello stesso mese da organizzazioni non profit hanno documentato centinaia di casi in cui i chatbot di compagnia si sono impegnati in comportamenti di adescamento, giochi di ruolo sessualizzati, e altre interazioni inappropriate con gli utenti che si spacciavano per bambini.

Disponibilità e requisiti

Il sistema è in fase di implementazione a livello mondiale e verrà applicato automaticamente a tutti gli account di ChatGPT. Questa funzionalità è in fase di distribuzione, quindi potrebbe non essere ancora disponibile a seconda di dove si vive.

In Italia, hai 60 giorni di tempo – da quando ti viene chiesto per la prima volta di verificare la tua età – per completare il processo. Dopo i 60 giorni, il tuo account verrà disabilitato fino al completamento della verifica.

OpenAI ha sottolineato che i controlli parentali rimangono il modo più affidabile per le famiglie di guidare come ChatGPT si presenta nelle loro case, ma questo nuovo sistema rappresenta un passo importante verso la protezione automatica dei minori online.

