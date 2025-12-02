Come umanizzare un testo generato dall’IA

Gli strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale aiutano le persone a scrivere più velocemente, ma il testo spesso appare rigido e ripetitivo. Il tono diventa piatto, il flusso diventa troppo ordinato, e le frasi sembrano generate dall’intelligenza artificiale. Molti scrittori si trovano ad affrontare questo problema quotidianamente.

Un recente rapporto mostra che il 97% dei professionisti del marketing modifica e revisiona tutto prima di pubblicare dei testi generati dall’intelligenza artificiale. Questo la dice lunga: l’intelligenza artificiale è utile per la velocità, ma non sempre per una scrittura umanizzata.

Questa guida illustra alcuni semplici modi per trasformare i testi creati dall’intelligenza artificiale in qualcosa che sembri scritto da una persona reale. Iniziamo.

Indice

5 metodi pratici per umanizzare i testi dell’IA

L’intelligenza artificiale è ottima per scrivere dei contenuti strutturati, ma spesso produce dei testi che suonano troppo elaborati e/o privi di emozioni.

1. Aggiungi il contesto mancante e degli esempi reali

Uno dei motivi principali per cui i testi basati sull’intelligenza artificiale sembrano robotici è che, di solito, forniscono delle risposte superficiali. Spiegano il “cosa” ma non il “come ci si sente” o il “perché è importante”. Aggiungendo il proprio contesto, l’intero testo inizia a sembrare più reale.

Ad esempio, se il testo scritto dall’IA riguarda il miglioramento del tono, puoi aggiungere un breve racconto su come un’email fredda sia sembrata troppo formale e abbia spinto il lettore a ignorarla. Se il testo riguarda una tecnica di scrittura specifica, puoi anche aggiungere la tua esperienza personale su come hai utilizzato questa tecnica nel lavoro fatto con i clienti. Questi piccoli scenari mostrano delle esperienze vissute, qualcosa che i modelli linguistici non possono intuire da soli.

2. Riformula le frasi difficili

Le frasi semplici rendono qualsiasi paragrafo più facile da leggere. Ma l’intelligenza artificiale cerca di far stare troppe cose in una sola riga. Se una frase spiega un punto specifico diventa facile da capire. Quindi, basta identificare queste frasi e perfezionarle. Guarda questo esempio:

frase difficile : è importante capire che la scrittura dei testi dipende dalla chiarezza;

: è importante capire che la scrittura dei testi dipende dalla chiarezza; frase migliore: la buona scrittura dei testi dipende dalla chiarezza.

O, ancora, quest’altro esempio:

frase difficile : il giornalismo sui videogiochi spesso si concentra su opinioni dettagliate, che a volte possono risultare pesanti se la struttura è troppo fitta;

: il giornalismo sui videogiochi spesso si concentra su opinioni dettagliate, che a volte possono risultare pesanti se la struttura è troppo fitta; frase migliore: il giornalismo videoludico si basa su opinioni chiare.

Se la frase sembra sovraccarica, il messaggio rischia di perdersi.

3. Rimuovi la struttura dell’IA

L’intelligenza artificiale di solito segue uno schema preciso. Introduce il concetto, lo spiega, e poi lo conclude. Questo fa sì che il testo sembri robotico. I veri scrittori non riescono a seguire lo stesso ritmo in ogni sezione. Scrivono mescolando idee diverse con più di un’angolazione, rendendo così il testo più naturale.

Una soluzione semplice è, perciò, cambiare l’ordine. Iniziare con un esempio rapido, quindi spiegare l’idea. In alternativa, è possibile iniziare con un’affermazione diretta per poi fornire la motivazione. È anche possibile unire due idee correlate invece di trattarle come blocchi separati.

4. Rimuovi le frasi di riempimento e gli schemi ripetitivi

L’intelligenza artificiale utilizza spesso delle frasi comuni in ogni contesto. I lettori saltano queste righe senza pensarci perché non aggiungono alcun valore. Ad esempio, “in conclusione”, “in generale”, “se sei”, “da X a Y” o “una vasta gamma di” sono chiari segnali di come scrive l’intelligenza artificiale. È possibile sostituire queste frasi con delle parole più semplici per rendere il testo più naturale.

Basta leggere il testo ad alta voce e verificare se la rimozione di queste frasi comporta qualche differenza. In caso negativo, puoi rimuoverle; in caso affermativo, puoi sostituirle con delle parole più semplici.

5. Adatta il tono alla tua personalità

Gli esseri umani aggiungono piccoli elementi della propria personalità ad ogni riga. Ma il testo prodotto dall’intelligenza artificiale spesso appare vuoto. Aggiungere delle opinioni superficiali, delle reazioni rapide, o dei pensieri semplici rende il testo concreto e umano.

Queste modifiche non devono, però, essere intense. Una nota breve conferisce un tono naturale al testo, dimostrando consapevolezza, non automazione. Ad esempio:

“Questa parte solitamente confonde le persone.”

oppure

“La maggior parte dei lettori si aspetta qualcosa di diverso.”

Quando il tono riflette il tuo modo di parlare, l’intera frase risulta più calda e diretta.

Un altro approccio semplice e veloce per umanizzare i testi dell’IA

I metodi sopra menzionati sono molto efficaci nell’umanizzare i testi generati dall’IA. Tuttavia, sono un po’ complessi e richiedono molto tempo. Un altro metodo più semplice è utilizzare degli strumenti online per l’umanizzazione dell’IA. Questi strumenti possono riscrivere e perfezionare rapidamente i testi generati dall’IA. Possono rimuovere il tono robotico e interrompere gli schemi ripetitivi che sono presenti nei testi prodotti dall’IA. Dopodiché, i contenuti appaiono più naturali.

Vediamo un esempio pratico di uno strumento di umanizzazione. Userò lo strumento di Umanizza testo per fornirti una dimostrazione, poiché l’ho trovato affidabile dopo aver testato diversi strumenti disponibili online. Ecco il testo di esempio generato dall’IA e umanizzato dallo strumento (clicca sull’immagine per ingrandirla).

Link alla fonte: https://www.summarizer.org/it/umanizza-testo

Assicurati di rileggere il testo dopo averlo fatto esaminare attraverso lo strumento di umanizzazione. Questo ti aiuterà ad evitare possibili errori.

Conclusioni

L’avvento degli strumenti di scrittura basati sull’intelligenza artificiale ha reso la generazione di testi facile e veloce. Tuttavia, questi strumenti mancano di emozioni umane e di esperienze reali che solo gli esseri umani possono scrivere. Quindi, un buon approccio è generare dei testi tramite gli strumenti di intelligenza artificiale per poi personalizzarli aggiungendo delle emozioni e delle esperienze personali.

Anche l’utilizzo di strumenti di umanizzazione è una buona opzione, ma è necessario fare attenzione nella scelta dello strumento da usare. Inoltre, è necessario rileggere attentamente il testo umanizzato prima di pubblicarlo.

Articolo sponsorizzato.