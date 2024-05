Hai sentito parlare di Licensel ma non hai idea di chi sia? Eccoti allora una recensione di Licensel.

Licensel: recensione

Chi è Licensel?

Licensel è un’azienda nata in Italia che opera ormai da diversi anni nel settore della rivendita di licenze ESD originali e garantite. Il loro scopo è quello di mantenere dei prezzi competitivi – e sempre più accessibili – grazie ad accordi di lungo termine presi con i loro fornitori per ridurre al minimo il prezzo dei singoli prodotti software. In questo modo sono in grado di fornire delle licenze esclusivamente digitali che vengono distribuite solo tramite email.

Tra i loro punti di forza ci sono:

la consegna immediata della chiave di attivazione del prodotto scelto e le istruzioni per l’installazione;

il supporto clienti di primo livello, composto da personale tecnico competente e preparato, a disposizione dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (e, tramite assistente digitale, anche su WhatsApp per 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi inclusi);

la loro politica soddisfatti o rimborsati (avvalendosi del diritto di recesso entro 14 giorni dalla data di acquisto);

e la garanzia sugli acquisti di Trusted Shops che è possibile leggere qui.

Oltre a ciò, contano più del 98% di clienti soddisfatti dal servizio di consegna delle licenze e dall’assistenza postvendita. A dimostrazione di quanto Licensel sia affidabile è possibile leggere le migliaia di recensioni disponibili (con una media di 4,9 stelle su 5) rilasciate dai vari clienti sia su Trustpilot che su Trusted Shops.



Come funziona Licensel?

Tutti i prodotti venduti da Licensel sono digitali, quindi una volta acquistato il software che ti interessa non verrà spedito alcun prodotto fisico. In altre parole, tutto ciò che acquisti su Licensel è la licenza del software scelto che ti verrà inviata sotto forma di codice/chiave all’indirizzo email indicato durante la compilazione dei dati necessari all’acquisto.

Ma come funziona la fase di acquisto vera e propria?

Una volta trovato il software che ti interessa, basta fare clic sul pulsante AGGIUNGI AL CARRELLO. A questo punto potrai scegliere di visualizzare il contenuto del carrello (cliccando sul pulsante VISUALIZZA CARRELLO) o di andare direttamente alla cassa (cliccando sul pulsante PAGAMENTO). Per pagare si possono utilizzare le modalità di pagamento attraverso Amazon Pay, Google Pay, Apple Pay e PayPal. Inoltre, se lo desideri, è possibile pagare anche tramite l’utilizzo di una carta di credito/debito o di un comune bonifico bancario.

Durante la fase di acquisto c’è la possibilità di compilare le informazioni per ricevere la fattura elettronica o la ricevuta fiscale, che di norma vengono emesse entro poche ore dall’evasione dell’ordine. La chiave di licenza verrà poi spedita tramite email (in genere, entro cinque minuti). Nella stessa email verranno indicate anche le istruzioni per l’installazione del software e, in aggiunta, ci sarà pure un collegamento al sito ufficiale del produttore dove sarà possibile scaricare il software scelto.



Licensel è legale?

Guardando i prezzi disponibili sul loro sito, molto probabilmente la prima domanda che ci si pone è se Licensel sia legale o meno. Per quanto possa sembrare strano, Licensel è perfettamente legale in quanto, vendendo delle licenze retail usate e dismesse dal precedente proprietario, ai sensi della normativa CGUE C-128/2011 è possibile acquistare queste licenze e rivenderle ad un prezzo molto più conveniente. In poche parole, queste licenze sono ufficiali, perpetue, conformi e garantite al miglior prezzo sul mercato.

Licensel, inoltre, come già detto, è un’azienda nata in Italia che offre assistenza in italiano e che risponde ai regimi fiscali italiani, emettendo regolare ricevuta o fattura. Senza contare poi il fatto che Licensel è un rivenditore certificato dalla Microsoft (il loro identificativo partner è 6752825).

Ma se Licensel è legale come fa, allora, ad avere dei prezzi così bassi?

Quando delle grandi aziende acquistano molte licenze contemporaneamente che, per varie ragioni, diventano inutilizzabili (ad esempio, per cambiamenti strategici, per riduzioni di personale o per altre circostanze che non sono allineate agli investimenti effettuati), tali licenze rappresentano, perciò, una risorsa da valorizzare. In questi casi, la soluzione migliore è la rivendita di queste licenze inutilizzate, il che consente di riportare sul mercato quei codici che l’azienda non può più utilizzare.

A conti fatti, questi codici diventano dei software di seconda mano, questo tuttavia non vuol dire che siano stati già usati, dato che un software è un qualcosa di intangibile per definizione. Semplicemente si tratta di codici acquistati e poi rivenduti, senza che siano stati mai attivati e senza particolari limitazioni nel loro utilizzo.

Acquistare una licenza di Windows, di Office o di altri software in questo modo permette, quindi, di risparmiare per davvero, ottenendo però esattamente lo stesso software senza nessuna restrizione, senza alcun compromesso, ma ad un costo nettamente inferiore rispetto a quello del software originale.



Quali software è possibile acquistare su Licensel?

Su Licensel è possibile acquistare dei software per “tutti i gusti”. Sul sito si trovano, infatti, le licenze dei sistemi operativi Windows (incluse le varianti per i server), le licenze della suite di Office, le licenze dei prodotti della Corel, le licenze di svariati antivirus, le licenze di qualche software per creare/modificare i PDF, le licenze di alcune VPN, e altro ancora.

Eccoti, comunque, alcuni esempi per farti un’idea di ciò che è possibile trovare sul sito di Licensel (tutti i prezzi indicati sono IVA inclusa).

Windows:

Office:

Conclusioni

Dunque, con questa recensione di Licensel, spero che ora ti sia fatto un’idea di chi sia Licensel, di come fa ad avere dei prezzi tanto competitivi, nonché se conviene acquistare o meno tramite il loro sito.

Articolo realizzato in collaborazione con Licensel.