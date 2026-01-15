OpenAI lancia ChatGPT Translate

OpenAI ha lanciato silenziosamente ChatGPT Translate, un nuovo servizio di traduzione che si propone di competere con Google Traduttore attraverso l’intelligenza artificiale generativa. Il servizio è già disponibile in Italia e accessibile gratuitamente sia dai dispositivi mobili che dal computer.

Un’interfaccia familiare con funzioni innovative

Il funzionamento è piuttosto semplice: si selezionano le lingue (ce ne sono già oltre 50 supportate), si incolla o si digita il testo di origine, e in pochi secondi compare il risultato finale che è possibile copiare e incollare altrove, oppure anche ascoltare.

L’interfaccia presenta il classico design a due caselle di testo che caratterizza i traduttori online, con il rilevamento automatico della lingua e il supporto per fare traduzioni in oltre cinquanta idiomi. La breve guida sul sito cita anche la possibilità di aggiungere delle immagini e delle registrazioni audio, ma al momento non sembra possibile caricarle.

La differenza chiave: personalizzazione basata sull’intelligenza artificiale

Ciò che differenzia ChatGPT Translate da alternative note come Google Traduttore è una funzione di intelligenza artificiale che permette di modificare la traduzione attribuendole uno stile specifico, rendendola più scorrevole, più formale e professionale, ad esempio come se la si dovesse spiegare ad un bambino o destinare ad un pubblico accademico.

Queste opzioni di personalizzazione istantanea si trovano nella parte inferiore dell’interfaccia principale e permettono un controllo dettagliato sul tono e sullo stile del testo tradotto. Gli utenti possono scegliere tra diverse modalità: rendere il testo più naturale, adottare un registro formale aziendale, semplificare il linguaggio per un pubblico infantile o adattarlo per contesti accademici.

Come funziona la personalizzazione

Selezionare uno di questi comandi significa, però, abbandonare l’interfaccia dello strumento ed essere reindirizzati su ChatGPT, con l’avvio di una nuova conversazione in cui è semplicemente incollato un prompt coerente con la richiesta. Se si chiede di semplificare il testo, viene aggiunta l’indicazione “tone:simple”.

Questo approccio distingue ChatGPT Translate dalla concorrenza, spostando l’attenzione dalla semplice trasposizione letterale fra lingue alla comprensione profonda del contesto e del pubblico di riferimento.

Limitazioni attuali

Nonostante le promesse, il servizio presenta tuttora alcune limitazioni evidenti. Al momento della scrittura, provando a riprodurre la traduzione, appare un messaggio di errore, segno che il servizio è ancora in fase di ottimizzazione.

Inoltre, sebbene la documentazione ufficiale menzioni il supporto per le immagini, attualmente non è possibile caricare dei file nella casella di traduzione. La versione attuale supporta solo l’inserimento di testo semplice sui computer, mentre gli utenti che utilizzano un browser da un dispositivo mobile possono accedere all’input vocale. Non c’è ancora il supporto per i documenti, la scrittura a mano, i siti web o le conversazioni in tempo reale.

Anche la copertura linguistica risulta più limitata rispetto all’offerta di Google, che continua ad ampliare le proprie capacità di traduzione grazie agli aggiornamenti basati su Gemini, migliorando la gestione di espressioni idiomatiche, il gergo e le espressioni regionali.

La competizione con Google

Difficilmente la novità di OpenAI riuscirà a scalfire la supremazia di Google in questo ambito, almeno nel breve periodo. Come però già avvenuto con il browser Atlas e con il motore Search, è l’ennesima dimostrazione di come le due aziende ormai competano in diversi territori.

Google sta attualmente espandendo le proprie funzionalità di traduzione con dei test di traduzione vocale in tempo reale tramite degli auricolari e delle nuove opzioni per lo studio delle lingue. ChatGPT Translate, d’altra parte, punta sulla flessibilità del messaggio verso il destinatario finale piuttosto che sulla pura accuratezza linguistica.

Un approccio diverso alla traduzione

L’approccio di OpenAI suggerisce un futuro in cui la traduzione non è solo accurata dal punto di vista linguistico, ma anche adattabile al contesto comunicativo. L’integrazione dei prompt di personalizzazione permette di trasformare dei testi semplici in contenuti professionali o accademici con facilità, assicurando che il risultato finale risponda alle necessità specifiche di chi utilizza lo strumento.

Se OpenAI riuscirà ad ampliare la varietà linguistica e ad aggiungere delle funzionalità multimodali (come il supporto completo per le immagini, i documenti e le conversazioni dal vivo), questo lancio discreto potrebbe segnare l’inizio di una rivalità importante con Google nel settore della traduzione.

Fonte.