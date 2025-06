Smartphone e tablet: arriva la stretta dell’UE

A partire dal 20 giugno 2025, entreranno in vigore delle nuove normative europee per smartphone, cellulari, cordless e tablet di tipo “slate” (cioè quelli privi di tastiera fisica).

Queste misure, che fanno parte della strategia dell’Unione europea per promuovere la sostenibilità dei prodotti elettronici, mirano a migliorare la durabilità, la riparabilità e l’efficienza energetica dei dispositivi elettronici, oltre a ridurne l’impatto ambientale complessivo.

Ambito di applicazione

Saranno interessati principalmente i dispositivi mobili, con schermi tra i 7 e i 17,4 pollici, e i sistemi operativi simili a quelli degli smartphone, come Android e iOS.

Rimangono invece esclusi i tablet dotati di sistemi operativi più vicini a quelli dei computer fissi, come Windows, così come i dispositivi dotati di uno schermo flessibile e gli smartphone progettati per le comunicazioni ad alta sicurezza.

Requisiti dell’Ecodesign

Le nuove regole dell’Ecodesign richiederanno che i dispositivi di nuova commercializzazione siano più resistenti a urti, graffi, polvere e acqua.

Le batterie dovranno durare più a lungo, sopportando minimo 800 cicli di carica e scarica mantenendo, nel contempo, almeno l’80% della capacità iniziale.

Sarà inoltre obbligatoria la disponibilità dei pezzi di ricambio fondamentali per un periodo di almeno sette anni dalla fine della commercializzazione del modello, garantendo pure dei tempi di consegna contenuti.

Anche gli aggiornamenti software dovranno essere garantiti per almeno cinque anni, e i riparatori professionisti dovranno poter accedere senza restrizioni a tutti gli strumenti necessari per effettuare gli interventi.

Etichettatura energetica

Oltre alle nuove regole dell’Ecodesign, tutti gli smartphone e i tablet immessi in commercio dovranno essere accompagnati anche da una nuova etichetta energetica, pensata per aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli.

L’etichetta conterrà delle informazioni sulla classe di efficienza energetica (dalla A alla G), sulla durata stimata della batteria, sulla resistenza alle cadute, sull’indice di riparabilità, e sulla protezione contro l’acqua e la polvere, oltre al numero di cicli di carica supportati dalla batteria:

scala delle classi di efficienza energetica dalla A alla G; la classe di efficienza energetica del prodotto; la durata della batteria, in ore e minuti, per ogni ricarica al 100%; classe di affidabilità in caduta libera ripetuta; durata della batteria in numero di cicli; classe di riparabilità; classe di protezione dall’ingresso di solidi e liquidi.

La nuova etichetta energetica per smartphone e tablet.

Impatti attesi

L’introduzione di queste misure è destinata a portare significativi benefici ambientali ed economici.

Si stima un risparmio annuo, entro il 2030, di quasi 14 terawattora di energia primaria, pari a circa un terzo del consumo attuale dei dispositivi interessati.

Ciò comporterà anche una riduzione delle emissioni di anidride carbonica e un abbassamento dei costi per i consumatori grazie alla maggiore durata e riparabilità dei prodotti.

In ultima analisi, l’obiettivo è quello di sostenere un’economia più circolare e meno dipendente dalle materie prime critiche.

