WhatsApp lancia la modalità di protezione estrema

WhatsApp ha lanciato una nuova funzionalità di sicurezza chiamata “Impostazioni account rigide” (Strict account settings), pensata per proteggere gli utenti dagli attacchi informatici sofisticati. La funzione è particolarmente utile per le persone che potrebbero essere bersaglio di minacce avanzate, come i giornalisti o i personaggi pubblici.

Cos’è e come funziona

Questa funzionalità in stile “blocco totale” rafforza ulteriormente la sicurezza su WhatsApp con pochi tocchi, bloccando il proprio account sulle impostazioni più restrittive come il blocco automatico di allegati e file multimediali dai mittenti sconosciuti, silenziando le chiamate da persone che non si conoscono, e limitando altre impostazioni che potrebbero influenzare il funzionamento dell’applicazione.

In pratica, attivando le “Impostazioni account rigide”, WhatsApp applica automaticamente le protezioni massime disponibili, creando una sorta di “modalità blindata” per il proprio account.

Per chi è pensata questa funzione

Meta ritiene che questa funzionalità sarà particolarmente utile per le persone che potrebbero essere bersaglio di attacchi informatici rari ma sofisticati, come i giornalisti o i personaggi pubblici.

Questi professionisti sono spesso nel mirino degli hacker che utilizzano delle tecniche avanzate per compromettere un account, rubare delle informazioni sensibili o spiare le comunicazioni. Le “Impostazioni account rigide” offrono uno strato aggiuntivo di protezione specificamente progettato per contrastare queste minacce.

Le protezioni applicate

Quando attivate, le “Impostazioni account rigide” implementano diverse misure di sicurezza:

blocco automatico degli allegati : tutti i file, le immagini e i video provenienti dai contatti sconosciuti vengono bloccati automaticamente;

: tutti i file, le immagini e i video provenienti dai contatti sconosciuti vengono bloccati automaticamente; chiamate silenziate : le chiamate dai numeri non salvati nella propria rubrica vengono automaticamente silenziаtе;

: le chiamate dai numeri non salvati nella propria rubrica vengono automaticamente silenziаtе; restrizioni aggiuntive: altre impostazioni vengono limitate per ridurre la superficie di attacco, anche se questo potrebbe limitare alcune funzionalità dell’app.

Queste misure creano un ambiente molto più controllato, riducendo drasticamente le possibilità che un attaccante possa sfruttare delle vulnerabilità o delle tecniche di ingegneria sociale.

Come attivare la funzione

Puoi attivare le “Impostazioni account rigide”, che saranno distribuite nelle prossime settimane in Italia, andando nelle Impostazioni di WhatsApp, poi su Privacy e infine su Avanzate.

Il processo è semplice e reversibile: gli utenti possono attivare e disattivare questa modalità a seconda delle proprie necessità, trovando il giusto equilibrio tra sicurezza e usabilità.

La sicurezza è una priorità

WhatsApp offre un’esperienza privata e sicura per tutti, con una crittografia end-to-end predefinita per i messaggi personali e le chiamate. L’azienda sta costruendo sempre più livelli di sicurezza e, per le poche persone che potrebbero essere bersaglio di attacchi informatici sofisticati e rari, sta aggiungendo questa nuova funzionalità di protezione estrema.

Le “Impostazioni account rigide” rappresentano l’ultimo di una serie di aggiornamenti di sicurezza che WhatsApp ha implementato nel tempo. La crittografia end-to-end, attiva per impostazione predefinita, garantisce che solo il mittente e il destinatario possano leggere i messaggi, mentre questa nuova funzione aggiunge un ulteriore livello di protezione contro gli attacchi mirati.

Disponibilità

La funzionalità sarà distribuita gradualmente a tutti gli utenti di WhatsApp nelle prossime settimane. Una volta disponibile, apparirà nelle impostazioni dell’applicazione alla voce Privacy > Avanzate.

Fonte.