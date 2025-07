TP-Link M7000 in offerta su Amazon: Wi-Fi portatile al prezzo più basso di sempre

Hai bisogno di una connessione Wi-Fi veloce e sicura anche in vacanza o durante i tuoi viaggi?

Ecco l’occasione giusta per te: la saponetta 4G TP-Link M7000 è disponibile su Amazon al prezzo minimo storico, con spedizione gratuita e consegna rapida.

Cos’è il TP-Link M7000 e perché conviene acquistarlo ora

Il TP-Link M7000 è un modem router portatile (chiamato comunemente “saponetta”) che, utilizzando una SIM 4G, ti permette di navigare ovunque.

È compatibile con tutti gli operatori mobili italiani, tra cui iliad, TIM, Vodafone e WINDTRE.

Grazie ad una velocità della connessione fino a 150 Mbps in download (e fino a 50 Mbps in upload), puoi:

guardare video in streaming in alta qualità;

navigare senza interruzioni;

lavorare da remoto in tutta tranquillità.

E non serve essere degli esperti: la configurazione è semplice e immediata, senza bisogno di aiuto o di software complicati.

Porta il Wi-Fi sempre con te: anche in vacanza

Il design compatto e leggero del TP-Link M7000 lo rende perfetto per essere portato ovunque, anche in tasca o nello zaino.

La batteria da 2.000 mAh garantisce diverse ore di utilizzo continuo, e la modalità di risparmio energetico consente di allungare ulteriormente l’autonomia.

In più, grazie a questo modem router portatile, puoi condividere la connessione con fino a 10 dispositivi contemporaneamente: smartphone, tablet, computer e molti altri ancora.

Offerta TP-Link (Nuovo) M7000 Saponetta 4G LTE Cat4 150Mbps, WiFi N300Mbps, Router con SIM, Portatile, Batteria Ricaricabile, Configurazione Semplice, Red DOT Design Award, Versione 2023 4G LTE 150 Mbps - Lanciato nel 2023, M7000 supporta la rete 4G LTE di ultima generazione, può raggiungere velocità fino a 150 Mbps di download e 50 Mbps di velocità di upload(la velocità dipende dalla velocità di collegamento della SIM)

Supporta tutti gli operatori in Italia - tra cui iliad, ho mobile, kena ATTENZIONE, 1.disattivare il codice PIN della SIM da uno smartphone prima dell'uso. 2. controllare i parametri (APN) con l'operatore di rete se l'M7000 non rileva la scheda SIM

Condividere facilmente WiFi fino a 10 dispositivi - Facilità di uso, basta inserire una scheda SIM 4G per creare il tuo hotspot Wi-Fi dual band. Condividi istantaneamente la connessione 4G/3G con fino a 10 dispositivi Wi-Fi come tablet, telefoni cellulari, computer portatili, console di gioco e molto altro ancora

Risparmio energetico - Per impostazione predefinita, la modalità di risparmio energetico è abilitata e M7000 spegnerà il Wi-Fi quando i dispositivi wireless non sono connessi per 10 minuti, per riprendere la connessione Wi-Fi, premere il pulsante di accensione o disabilitare la modalità di risparmio energia

Batteria da 2000 mAh - L'M7000 è il compagno di viaggio ottimo per rimanere connessi. Per l'uso intensivo, si consiglia di utilizzare i router 4G come TL-MR6400 o Archer MR600; temperatura di esercizio suggerita: 0 ° C ~ 35 ° C, evitare di utilizzare questo prodotto ad alte temperature

Non lasciarti sfuggire questa promozione a tempo limitato: il TP-Link M7000 è in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre.

Il prodotto è venduto e spedito da Amazon ed è già stato valutato positivamente da centinaia di clienti, con una media superiore a 4 stelle su 5.

Caratteristiche tecniche principali:

modello: TP-Link M7000 (versione 2023);

tecnologia 4G LTE Cat4;

fino a 150 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload;

Wi-Fi N 300 Mbps;

supporta fino a 10 dispositivi contemporaneamente;

batteria da 2000 mAh;

compatibile con tutte le SIM italiane;

design premiato con il Red Dot Award.

Il TP-Link M7000 è perfetto per le vacanze, il lavoro da remoto o i viaggi all’estero, ed è una delle soluzioni più semplici per restare sempre connessi in sicurezza.

Attenzione: l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro o andare esaurita.