Avvio automatico dei programmi: perché succede e come disattivarlo

Hai mai acceso il computer e notato che, prima ancora di fare qualcosa, vedi decine di icone comparire nella barra delle applicazioni? Antivirus, programmi di aggiornamento, app di cloud, client di messaggistica, e via dicendo. Si avviano tutti da soli. Ma perché? E soprattutto: è davvero necessario? In questo articolo proviamo a capire cosa c’è davvero dietro l’avvio automatico dei programmi: non è solo una questione tecnica, ma anche una scelta commerciale precisa da parte delle aziende che sviluppano i software.

Indice

Prima di tutto: cosa vuol dire “avvio automatico”?

Quando installi un programma sul tuo computer, in molti casi quel programma chiede – o si prende direttamente – il permesso di avviarsi ogni volta che accendi il PC, senza che tu debba fare nulla.

Tecnicamente, il programma si registra in una zona speciale del sistema operativo (chiamata “avvio di sistema” o, in Windows, “Esecuzione automatica”) che dice al computer: “Ogni volta che parti, avvia anche me”.

Un esempio pratico: quando installi Spotify, di solito lui si avvia automaticamente all’accensione del PC, anche se non hai intenzione di ascoltare della musica ogni volta. Lo stesso vale per Dropbox, Teams, Discord, Steam e moltissimi altri programmi.

Perché le aziende vogliono che i loro programmi si avviino all’avvio?

Questa è la parte più interessante, e la risposta è quasi sempre la stessa: convenienza per l’azienda, non per te.

1. Strategia di presenza costante

Le aziende sanno benissimo che se il loro programma non è già aperto, tu potresti dimenticarti di usarlo. Un’app che si avvia da sola è sempre lì, visibile, pronta. È come avere un venditore seduto nel corridoio di casa tua: ogni volta che passi, ti ricorda che esiste.

Nel mondo del software gratuito (dove i guadagni arrivano dalla pubblicità o dagli abbonamenti a pagamento), mantenere l’utente “attivo” è fondamentale. Più tempo si passa sul loro programma, più l’utente vale per quell’azienda.

2. Le notifiche: il vero motore nascosto

Se un programma non è in esecuzione, non può inviarti le notifiche. E le notifiche sono uno degli strumenti di marketing più efficaci che esistano:

“Hai 3 nuovi messaggi”;

“Offerta speciale solo per oggi”;

“Il tuo abbonamento sta per scadere”;

“Scopri la nuova funzione premium”.

Queste notifiche non servono sempre a te. Spesso servono all’azienda per spingerti a tornare sull’app, a comprare qualcosa, o semplicemente a ricordarti della loro esistenza. Un programma che non è in esecuzione non può offrirti queste “gentilezze”.

3. Gli aggiornamenti automatici

Un altro motivo spesso citato dalle aziende per giustificare l’avvio automatico è la necessità di tenersi aggiornati. E in parte è vero: alcuni aggiornamenti, specialmente quelli di sicurezza, sono davvero importanti.

Ma la realtà è che, nella maggior parte dei casi, il processo di aggiornamento che gira in background non fa altro che controllare ogni tanto se esiste una nuova versione, e per questo non ha davvero bisogno di avviarsi ogni volta che accendi il computer.

Ma ricorda: un aggiornamento di sicurezza critico (come quelli di Windows Defender o del sistema operativo) ha senso che sia automatico. Un aggiornamento che aggiunge una nuova animazione all’app di musica che ascolti due volte al mese, ne ha molto meno.

4. Marketing e analisi dei dati

Molti programmi che girano in background raccolgono delle informazioni sul tuo utilizzo del computer: a che ora lo accendi, quali programmi usi, e per quanto tempo. Questi dati vengono poi usati per migliorare il prodotto, ma anche per capire i comportamenti degli utenti e per migliorare le strategie di marketing.

Non si tratta necessariamente di qualcosa di illegale o di pericoloso: quasi tutti i software moderni lo dichiarano nella propria informativa sulla privacy (cioè quella che nessuno legge mai). Ma è bene sapere che il programma che gira silenziosamente dietro le quinte potrebbe star facendo qualcosa di più che “aspettare”.

Quanto rallenta davvero il computer?

Ogni programma che si avvia all’accensione del PC consuma una piccola parte delle risorse del computer: un po’ di memoria RAM e un po’ di potenza del processore. Un solo programma, quasi non si nota affatto. Ma quando ne hai dieci, venti, trenta che partono tutti insieme, allora il discorso cambia.

Il risultato è quel fastidioso momento in cui il computer sembra “bloccato” per i primi secondi/minuti dopo l’accensione. Non è rotto: sta semplicemente cercando di far partire contemporaneamente tutti i programmi in avvio automatico.

Ma attenzione: più il computer è vecchio o ha poca RAM, più sente il peso dei programmi in avvio automatico. Su un PC moderno il problema è meno grave, ma sui computer più datati può rendere l’avvio del sistema operativo davvero lentissimo.

Come gestire l’avvio automatico su Windows

La buona notizia è che puoi controllare tu quali programmi si avviano insieme al computer. Non bisogna essere degli esperti: Windows mette a disposizione uno strumento semplice per farlo.

Metodo rapido con Gestione attività

Premi contemporaneamente i tasti Ctrl + Maiuscolo + Esc per aprire Gestione attività Clicca sulla scheda Avvio (o su App di avvio in Windows 11) Vedrai la lista di tutti i programmi che si avviano con Windows, con una colonna “Impatto sull’avvio” che ti dice quanto incide quel determinato programma Per disabilitare un programma, cliccaci sopra con il tasto destro del mouse e scegli Disabilita

Nota: disabilitare un programma dall’avvio automatico non lo disinstalla e non lo cancella. Significa soltanto che non si aprirà da solo all’accensione del PC. Puoi sempre aprirlo manualmente tu quando ti serve.

Cosa disabilitare e cosa lasciare?

Ecco adesso una guida rapida per orientarti su cosa conviene in genere disabilitare e su cosa, invece, conviene lasciare attivo.

Tipo di programma Consiglio Antivirus e sicurezza Lascia attivo, serve davvero all’avvio App di cloud (ad esempio OneDrive, Dropbox, Google Drive) Lascia attivo se usi la sincronizzazione ogni giorno Spotify, Discord, Steam, Teams e altri programmi simili Puoi disabilitarli, li apri tu quando ti servono Programmi sconosciuti o con dei nomi strani Valuta con attenzione, potrebbero non essere necessari Aggiornamenti dei produttori (come Adobe, Intel, AMD, eccetera) Facoltativo, spesso puoi aggiornarli manualmente tu

E su macOS?

Su macOS il percorso è leggermente diverso. Vai su Impostazioni di Sistema (o su Preferenze di Sistema con i dispositivi più vecchi), poi in Generali, e infine in Elementi di login. Qui trovi la lista dei programmi in avvio automatico e hai la possibilità di rimuovere quelli che non ti servono con il tasto “–”.

Un consiglio finale: presta attenzione durante l’installazione

Molti programmi ti chiedono il permesso di avviarsi automaticamente durante l’installazione, ma lo fanno in modo poco chiaro, con una casella già spuntata in mezzo a tante altre opzioni.

La prossima volta che installi un programma, prenditi un secondo per leggere le schermate durante il processo di installazione. Spesso trovi scritto qualcosa come “Avvia il programma con Windows” oppure “Aggiungi all’avvio automatico”. Se non vuoi far avviare automaticamente un programma, basta togliere una spunta.

La regola pratica? Se un programma lo usi solo ogni tanto, non ha senso che si avvii ogni volta che apri il PC. Disabilitalo dall’avvio automatico e aprilo solo quando ne hai bisogno: risparmierai tempo all’accensione del computer ed eviterai di sprecare le risorse del tuo PC.

Conclusioni

I programmi si avviano automaticamente perché le aziende vogliono restare sempre presenti, per inviarti delle notifiche, per aggiornarsi in background, e per raccogliere dei dati sul tuo utilizzo.

Non è sempre una cattiva cosa, ma spesso è più utile alle aziende che a te. Con pochi clic puoi decidere tu chi può avviarsi insieme al tuo computer: così riprendi il controllo e il tuo PC ti ringrazierà.