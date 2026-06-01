Hai mai ricevuto un’email che ti diceva che qualcuno aveva provato ad accedere al tuo account? O hai sentito di persone a cui hanno “rubato” il profilo social? Purtroppo, sono cose che succedono spesso. Ma la buona notizia è che proteggersi online non è poi così complicato. In questo articolo trovi tutti i metodi per mettere al sicuro i tuoi account online, spiegati in modo semplice e nell’ordine in cui ha più senso applicarli.

Indice

Perché è importante proteggere gli account

Un account online non è solo un’email e una password. Dietro c’è spesso molto di più: foto personali, messaggi privati, dati bancari, acquisti, documenti, e via dicendo. Se qualcuno riesce ad entrare nel tuo account, può fare danni seri: rubarti i dati, spendere dei soldi a tuo nome, impersonarti con i tuoi contatti, o semplicemente bloccarti fuori dal tuo stesso profilo.

La protezione di un account si costruisce a strati. Più livelli metti insieme, più è difficile che qualcuno possa entrare senza permesso. Vediamoli uno per uno.

Come proteggere un account online: i 5 metodi più efficaci

1. La password: il primo (e più importante) livello

La password è la prima cosa che chiunque tenta di superare quando vuole entrare in un qualsiasi account. Per questo motivo deve essere difficile da indovinare, ma soprattutto difficile da “craccare”, cioè da scoprire mediante dei programmi automatici.

Come deve essere una password sicura

Una password sicura ha queste caratteristiche:

è lunga almeno 12–16 caratteri . Più è lunga, più è difficile da indovinare;

. Più è lunga, più è difficile da indovinare; contiene lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e simboli (come !, @, #, $);

(come !, @, #, $); non contiene parole di senso compiuto , nomi di persone, date di nascita o sequenze ovvie come 123456 o password;

, nomi di persone, date di nascita o sequenze ovvie come 123456 o password; è diversa per ogni account. Questo è fondamentale: se usi la stessa password ovunque e un solo sito viene violato, tutti i tuoi account sono poi a rischio.

Esempio pratico

Una password debole: mario1980

Una password forte: kX!9mLqZ#wT3vP

La seconda sembra impossibile da ricordare, ed è vero. Per questo esiste il metodo successivo.

2. Il password manager: il cassetto blindato per le tue password

Un password manager (in italiano, gestore di password) è un programma che conserva tutte le tue password in un luogo sicuro. Tu devi ricordare una sola password principale (quella per aprire il programma), e lui si occupa di tutto il resto.

Come funziona

Salvi tutte le tue password nel programma, una per ogni sito.

Quando vai su un sito, il programma inserisce automaticamente le credenziali al posto tuo.

Volendo, può anche creare delle password sicure al posto tuo, così non devi inventarle tu.

Quali usare

Esistono diversi password manager affidabili. I più usati sono:

Bitwarden : gratuito, open source, molto consigliato per chi inizia;

: gratuito, open source, molto consigliato per chi inizia; 1Password : a pagamento, con una versione di prova;

: a pagamento, con una versione di prova; Dashlane e NordPass: delle valide alternative, con piani gratuiti e a pagamento.

La maggior parte di questi password manager funziona sia su un computer che su uno smartphone, e si integra direttamente nel tuo browser preferito per facilitare il login.

Se non hai mai usato un password manager, potresti iniziare con Bitwarden. È gratuito, sicuro, e ha un’interfaccia semplice da usare anche per chi non è esperto.

3. L’autenticazione a due fattori (2FA): un secondo lucchetto

Anche se qualcuno riesce a scoprire la tua password, attivando l’autenticazione a due fattori (chiamata anche 2FA o verifica in due passaggi) non può entrare lo stesso nel tuo account.

Come funziona

Quando attivi la 2FA, ogni volta che fai il login su un sito devi fornire due prove:

la tua password (cioè qualcosa che sai);

(cioè qualcosa che sai); e un codice temporaneo (cioè qualcosa che hai).

Il codice viene generato al momento, dura pochi secondi, e arriva sul tuo telefono. Senza di esso, non si può entrare.

In che forma arriva il codice?

Esistono diversi metodi:

SMS : il codice ti arriva sul telefono come un messaggio. È il metodo più comune ma anche il meno sicuro (visto che gli SMS possono essere intercettati);

: il codice ti arriva sul telefono come un messaggio. È il metodo più comune ma anche il meno sicuro (visto che gli SMS possono essere intercettati); app di autenticazione : un’applicazione come Google Authenticator , Microsoft Authenticator o Authy genera il codice direttamente sul telefono, senza bisogno di alcuna connessione ad Internet. È più sicura degli SMS;

: un’applicazione come , o genera il codice direttamente sul telefono, senza bisogno di alcuna connessione ad Internet. È più sicura degli SMS; chiave fisica (chiamata anche hardware key): è un piccolo dispositivo USB (come la YubiKey) che permette di confermare il tuo accesso. È la soluzione più sicura, ma meno pratica per l’uso quotidiano.

Dove attivare la 2FA

Quasi tutti i servizi importanti la offrono: Google, Facebook, Instagram, Amazon, PayPal, le banche online. Di solito si trova nelle impostazioni dell’account, nella sezione “Sicurezza” o “Privacy”.

Se vuoi un consiglio, attiva la 2FA almeno sulla tua email, sui tuoi conti bancari/postali, e sui social network che usi. Se non sai da dove iniziare, parti dal tuo account Google o dall’email principale.

4. Le passkey: il futuro del login (senza password)

Le passkey sono un sistema di accesso più moderno che sta sostituendo progressivamente le password tradizionali. Il concetto di fondo è semplice: invece di digitare una password, usi il tuo telefono o il tuo computer per confermare chi sei.

Come funziona

Quando configuri una passkey su un account, il tuo dispositivo genera automaticamente una coppia di chiavi digitali:

una chiave rimane sul tuo dispositivo (è privata e non la vede nessuno);

l’altra chiave, invece, viene inviata al sito visitato (è pubblica).

Quando vuoi accedere, il sito chiede al tuo dispositivo di confermare la tua identità. Il tuo telefono/computer lo fa usando il riconoscimento del viso, l’impronta digitale o il PIN del dispositivo. Nessuna password da digitare, e nessuna password da ricordare.

Perché è più sicuro

Non esiste una password che qualcuno possa rubare o indovinare.

Anche se qualcuno conosce il tuo nome utente, non può comunque accedere senza il tuo dispositivo fisico.

Non sei vulnerabile agli attacchi di phishing (cioè alle finte email che ti portano sui siti falsi per rubarti le password o altro).

Chi le supporta già

Le passkey sono ancora in fase di diffusione, ma sono già supportate da Google, Apple, Microsoft, PayPal, e da molti altri servizi ancora. Se vedi l’opzione “Accedi con una passkey” nelle impostazioni di sicurezza, vale la pena attivarla.

5. L’email e il numero di telefono di recupero: la via di uscita in caso di problemi

Tutto ciò che abbiamo visto finora serve a tenere gli altri fuori dal tuo account. Ma cosa succede se sei tu a perdere l’accesso, ad esempio perché hai dimenticato la password o hai cambiato telefono?

È qui che entrano in gioco i contatti di recupero.

Cosa sono

Quando crei un account, quasi tutti i servizi ti chiedono di inserire:

un indirizzo email alternativo (diverso da quello principale dell’account);

(diverso da quello principale dell’account); e/o un numero di telefono.

Questi contatti vengono poi usati solo in situazioni particolari:

per inviarti un link di reimpostazione della password;

per avvisarti se vengono rilevati degli accessi sospetti;

per aiutarti a rientrare nel tuo account se lo perdi per qualche motivo.

Cosa fare in pratica

Controlla che l’email e il numero di telefono di recupero siano aggiornati. Se hai cambiato numero, aggiorna subito questo dato.

che l’email e il numero di telefono di recupero siano aggiornati. Se hai cambiato numero, aggiorna subito questo dato. Usa un’email di recupero che controlli davvero , non una vecchia casella di posta che non apri più da anni.

, non una vecchia casella di posta che non apri più da anni. Non usare la stessa email sia come account principale che come email di recupero: se ti rubano quell’account, perdi anche la via d’uscita.

Ogni tanto (almeno una volta all’anno), entra nelle impostazioni di sicurezza dei tuoi account principali e verifica che i contatti di recupero siano corretti e aggiornati.

Riepilogo: i 5 livelli di protezione di un account

Metodo Cosa fa Difficoltà Password forte Rende difficile indovinare o forzare l’accesso Bassa Password manager Tiene al sicuro tutte le password e ne genera di forti Bassa Autenticazione a due fattori (2FA) Richiede un secondo codice oltre alla password Bassa/Media Passkey Sostituisce la password con un metodo biometrico Bassa (una volta configurata) Email e/o telefono di recupero Permette di rientrare nell’account in caso di problemi Bassa

Da dove iniziare

Se stai leggendo questo articolo e nessuno di questi metodi è ancora attivo sui tuoi account, non scoraggiarti. Non devi fare tutto insieme.

Inizia così:

cambia le password più importanti (email, banca, social) rendendole più lunghe e complesse; scarica un password manager (tipo Bitwarden) e inizia ad usarlo per le nuove password; attiva la 2FA sull’account email principale e sul conto bancario; controlla i contatti di recupero dei tuoi account più usati.

Bastano queste quattro cose per essere già molto più protetti della maggior parte degli utenti online. La sicurezza non è mai assoluta, ma ogni livello che aggiungi rende il tuo account molto meno attraente da attaccare.