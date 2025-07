Offerta Prime Day: questa smart TV da 32″ ha un prezzo stracciato

Stai cercando una smart TV compatta, moderna e completa da mettere in cucina, in camera da letto o in una seconda casa?

Grazie alle offerte del Prime Day, puoi allora acquistare questa Xiaomi TV F da 32 pollici ad un prezzo imperdibile.

Caratteristiche principali della Xiaomi TV F 32

Questa smart TV della Xiaomi unisce un design minimalista, una buona qualità audio-video, e tutte le funzionalità intelligenti del sistema operativo Amazon FireOS.

Ecco i punti forti di questa smart TV:

schermo da 32″ (81 cm) con una risoluzione HD: perfetto per i piccoli ambienti;

(81 cm) con una risoluzione HD: perfetto per i piccoli ambienti; Fire TV integrata : accedi subito a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, RaiPlay e molto altro ancora;

: accedi subito a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, RaiPlay e molto altro ancora; controllo vocale con Alexa : basta la voce per cambiare canale, regolare il volume o cercare dei contenuti;

: basta la voce per cambiare canale, regolare il volume o cercare dei contenuti; compatibile con Apple AirPlay : trasmetti sulla smart TV i contenuti da iPhone, iPad o Mac senza utilizzare cavi;

: trasmetti sulla smart TV i contenuti da iPhone, iPad o Mac senza utilizzare cavi; audio immersivo grazie a Dolby Audio, DTS Virtual:X e DTS-HD;

grazie a Dolby Audio, DTS Virtual:X e DTS-HD; triplo sintonizzatore integrato: DVB-T2, DVB-S2 e DVB-C per vedere la TV via antenna, satellite o via cavo.

Insomma, una TV smart compatta ma completa, adatta a qualsiasi tipo di utente, anche ai meno esperti grazie alla semplicità offerta dal sistema operativo Amazon FireOS.

Quanto costa oggi?

Durante il Prime Day, la Xiaomi TV F da 32″ è scontata su Amazon ad un prezzo eccezionale (nel momento in cui scrivo, a meno di 140 euro).

Un’occasione da non perdere se stai cercando una seconda TV oppure se vuoi entrare nel mondo delle smart TV senza spendere troppo.

Perché approfittarne adesso?

