Black Friday: i miei libri su Amazon al minimo storico

Ti piacerebbe acquistare i miei libri ad un prezzo mai visto prima?

In occasione del Black Friday ho deciso di fare qualcosa che non avevo mai fatto prima. Per pochi giorni, puoi acquistare i miei due libri su Amazon ad un prezzo davvero speciale: sia le versioni cartacee che gli ebook sono stati scontati al minimo possibile.

Se stai pensando di fare un regalo utile, aggiornare le tue competenze, o iniziare a studiare da zero, questo è il momento migliore.

In questo articolo trovi una panoramica dei due libri, insieme ai contenuti principali e ai prezzi scontati disponibili solo per pochi giorni. Sono inclusi anche i collegamenti diretti ad Amazon per ciascuna versione.

3,3 stelle su 5 (4 recensioni)

Una guida semplice, chiara e ideale per chi vuole imparare davvero ad usare il computer, partendo dalle basi. Perfetta per principianti, adulti, studenti o chiunque voglia acquisire sicurezza nell’uso del PC.

5,0 stelle su 5 (6 recensioni)

Il manuale completo per scegliere correttamente ogni componente del PC e assemblarlo in autonomia, con spiegazioni passo dopo passo, esempi pratici, e consigli da seguire durante l’acquisto.

Gli sconti saranno attivi solo per un periodo limitato, quindi ti consiglio di approfittarne subito.

Spero che questi libri possano esserti utili tanto quanto lo sono stati per molti lettori.