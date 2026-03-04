Cloud o hard disk esterno: quando conviene davvero usare il cloud?

Vuoi imparare davvero ad usare il computer, partendo da zero? Se concetti come file, cartelle, programmi, Windows o Internet ti creano ancora confusione, ho raccolto tutto in una guida chiara e ordinata, pensata per chi è alle prime armi e vuole capire come funziona davvero il computer, senza tecnicismi inutili. Versione ebook | Versione cartacea

“Salva tutto sul cloud”, “Il cloud è più sicuro”, “Con il cloud non perdi mai niente”. Se segui la tecnologia, sembra che il cloud sia la risposta a tutto. Ma è davvero così? O ci sono situazioni in cui un buon vecchio hard disk esterno funziona meglio? Facciamo chiarezza: quando il cloud ha senso, quando è esagerato, e come decidere cosa è giusto per te. Senza essere né pro né contro il cloud, ma con criteri decisionali pratici.

Indice

Cos’è davvero “il cloud”

Partiamo dall’inizio: il cloud non è una nuvola magica, è semplicemente un computer di qualcun altro.

Quando salvi un file “sul cloud”:

il file parte dal tuo dispositivo; viaggia su Internet; arriva sui server di un’azienda (come Google, Microsoft, Dropbox, e via dicendo); viene salvato sugli hard disk fisici di un data center; viene spesso copiato su altri server situati in altre località (per avere ridondanza).

In pratica, stai affittando dello spazio su dei computer gestiti da altri invece di usare i tuoi dispositivi.

I tre tipi di cloud storage

Cloud pubblico

(tipo Google Drive, Dropbox, OneDrive)

I tuoi dati condividono i server con i dati di altri utenti

Viene gestito completamente dal provider scelto

È il più economico e accessibile

Cloud privato

Ci sono dei server dedicati solo alla tua organizzazione

C’è un maggior controllo e una migliore personalizzazione

Viene usato da banche, ospedali, e aziende che hanno dati sensibili

È molto più costoso

Cloud ibrido

Mix dei due: i dati sensibili si trovano sul cloud privato, il resto sul cloud pubblico

Ottimizza i costi e la sicurezza

Richiede delle competenze tecniche per gestirlo

Per la maggior parte delle persone comuni, il “cloud storage” è inteso come il cloud pubblico.

Quando il cloud conviene davvero

1. Collaborazione in tempo reale

Scenario: lavori su un documento con altre persone.

Perché il cloud funziona:

tutti coloro che lavorano sullo stesso documento vedono le modifiche istantaneamente;

nessun “invio di file via email” con 15 versioni diverse;

nessun “chi ha la versione più recente?”.

Esempi concreti:

un gruppo di persone che lavora su delle presentazioni;

degli studenti che preparano dei progetti insieme;

delle aziende con dei dipendenti in sedi diverse.

Alternativa locale: inviare i file avanti e indietro via email o tramite una chiavetta USB. Funziona, ma è un incubo gestionale.

Verdetto: il cloud vince a mani basse.

2. Accesso da più dispositivi

Scenario: usi contemporaneamente un PC, un tablet, o uno smartphone e vuoi gli stessi file ovunque.

Perché il cloud funziona:

permette la sincronizzazione automatica;

modifichi il file su un dispositivo e lo stesso file viene aggiornato su tutti gli altri dispositivi;

non serve trasferire i file manualmente.

Esempi concreti:

le foto scattate col telefono possono essere modificate sul PC;

i documenti di lavoro sono accessibili sia da casa che dall’ufficio;

note e liste della spesa sincronizzate.

Alternativa locale: trasferire manualmente i file con cavi, chiavette USB, o via email. Tedioso, e oltretutto si rischia di dimenticare qualche file.

Verdetto: il cloud è molto più comodo, il salvataggio locale è possibile ma è piuttosto scomodo.

3. Backup automatico (il vero vantaggio del cloud)

Scenario: il tuo computer si rompe, viene rubato, o prende fuoco.

Perché il cloud funziona:

i tuoi dati si trovano su dei server in altre città/nazioni;

un disastro locale (come un furto, un allagamento, o un incendio) non tocca i tuoi dati;

è attivo il backup automatico: non devi ricordarti di farlo manualmente tu.

Esempi concreti:

foto/video di famiglia insostituibili;

documenti/file di lavoro critici;

tesi di laurea (nella peggiore delle ipotesi: perdere tutto ad una settimana dalla consegna).

Alternativa locale: HDD/SSD esterno. Ma devi ricordarti di fare dei backup regolari, e se si rovina anche l’HDD/SSD (o viene rubato insieme al PC), hai perso tutto.

Verdetto: il cloud è superiore per una sicurezza a lungo termine. L’ideale è usare entrambi (seguendo la regola del 3-2-1, cioè fai 3 copie, su 2 supporti diversi, di cui 1 tenuto in un altro luogo).

4. Scalabilità immediata

Scenario: oggi hai 50 GB di dati, tra un anno ne avrai 500 GB.

Perché il cloud funziona:

aumenti lo spazio con un clic;

paghi solo per quello che usi;

non devi comprare, installare e configurare dell’hardware aggiuntivo.

Esempi concreti:

piccole aziende in crescita;

fotografi/videografi che accumulano in continuazione del materiale;

chiunque non sa con precisione quanto spazio gli servirà.

Alternativa locale: comprare degli HDD/SSD sempre più grandi. Costo iniziale alto, flessibilità zero.

Verdetto: il cloud è più flessibile ed economico nel lungo periodo per chi ha esigenze variabili.

5. Condivisione di file grandi

Scenario: devi inviare 2 GB di foto o video a qualcuno.

Perché il cloud funziona:

crei un link da condividere;

l’altra persona può scaricare i file quando vuole;

nessun limite di dimensione dovuto all’email (che, di solito, è al massimo di 25–50 MB).

Esempi concreti:

condividere dei video di famiglia;

inviare dei progetti di lavoro;

trasferire dei file tra computer diversi.

Alternativa locale: ad esempio Boomerang (che è comunque sul cloud), una periferica USB fisica, o un HDD/SSD esterno da spedire.

Verdetto: il cloud è nettamente più comodo.

Quando il cloud non conviene

1. File enormi che usi spesso localmente

Scenario: lavori con dei video in 4K, dei progetti in 3D, e/o con dei database enormi che modifichi continuamente sul tuo PC.

Perché il locale funziona meglio:

accesso istantaneo (niente attesa dovuta al download o all’upload dei file);

non dipendi dalla connessione ad Internet;

non consumi “banda” continuamente.

Esempio concreto:

un montatore di video che lavora con dei file da 50–100 GB;

uno sviluppatore con dei database locali pesanti;

un musicista con delle raccolte di campioni audio da centinaia di GB.

Soluzione cloud: possibile, ma lento e frustrante. Ogni modifica richiede l’upload e/o il download dei file.

Verdetto: il locale vince per le prestazioni. Usa il cloud solo per fare un backup finale.

2. Dati estremamente sensibili

Scenario: documenti legali/medici/finanziari che non vuoi mai condividere con terzi.

Perché il locale funziona meglio:

controllo totale: i dati non lasciano mai il tuo dispositivo;

nessun rischio legato alle violazioni dei server del fornitore cloud;

nessuna possibilità che l’azienda che gestisce il cloud chiuda o cambi politiche.

Esempio concreto:

documenti di identità o passaporti;

cartelle mediche personali;

contratti riservati.

Nota importante: i fornitori di cloud seri (tipo Google, Microsoft, o Dropbox) usano la crittografia. Ma se sei particolarmente preoccupato/a o hai degli obblighi legali (ad esempio, per il GDPR o per il segreto professionale), il salvataggio locale offre più tranquillità.

Verdetto: dipende dal tuo livello di paranoia giustificata. Per i documenti davvero sensibili, è meglio usare il salvataggio locale con l’ausilio della crittografia.

3. Connessione Internet scarsa o assente

Scenario: vivi in una zona con una connessione ad Internet lenta o instabile, oppure viaggi spesso senza avere una connessione.

Perché il locale funziona meglio:

accesso sempre garantito;

nessuna attesa per scaricare e/o caricare i file;

non sprechi i dati mobili (cioè i “giga“).

Esempio concreto:

i lavoratori che si spostano in zone rurali;

chi viaggia spesso in aereo/treno senza la possibilità di usare il Wi-Fi;

le case di campagna con una ADSL da 7 Mbps.

Soluzione cloud: alcuni servizi (come Dropbox o Google Drive) hanno una modalità offline, ma devi comunque scaricare i file in anticipo (e non è sempre pratico).

Verdetto: il salvataggio locale è indispensabile se la connessione ad Internet è un problema.

4. Budget limitato a lungo termine

Scenario: hai tanti dati da conservare ma hai un budget molto stretto.

Confronto costi reali (2025)

Cloud (esempio: 1 TB per 10 anni):

Google One 1 TB: 19,99 euro all’anno × 10 anni = 199,90 euro;

Dropbox Plus 2 TB: 119 euro all’anno × 10 anni = 1.190 euro.

Locale:

hard disk esterno da 2 TB: 60–80 euro una volta;

un HDD dura, in media, circa 5 anni, quindi serve sostituirlo almeno una volta in 10 anni. In totale: 120–160 euro.

Ma attenzione:

l’hard disk può rompersi e perdere tutto (il cloud no);

con l’hard disk devi ricordarti di fare i backup;

il cloud offre delle funzionalità extra (come la sincronizzazione e la condivisione dei file).

Verdetto: il salvataggio locale è più economico, ma richiede più disciplina. Il cloud è più caro, ma è più sicuro e comodo.

5. Archivio freddo: dati che non tocchi mai

Scenario: le foto del 2005, i documenti vecchi che conservi “per sicurezza” ma che non apri mai.

Perché il locale funziona meglio:

pagamento una tantum;

nessun costo ricorrente;

è sufficiente un hard disk esterno economico (tipo questo).

Esempio concreto:

archivio fotografico storico familiare;

vecchi progetti di lavoro terminati;

il backup di file/documenti conservati per precauzione.

Soluzione cloud: funziona, ma paghi ogni anno per dei dati che non usi quasi mai, quindi è uno spreco.

Verdetto: il salvataggio locale è più sensato economicamente. Se proprio vuoi una doppia sicurezza, usa il cloud e un hard disk esterno.

I costi nascosti del cloud (che i venditori non evidenziano)

1. Costi per scaricare i tuoi dati

Molti servizi cloud fanno pagare per scaricare i tuoi dati, specialmente in grosse quantità.

Esempio reale:

hai 500 GB su AWS S3;

vuoi scaricare tutto per cambiare servizio;

costo: fino a 150 euro solo per scaricare i tuoi dati.

Lezione: leggi bene il contratto. Alcuni servizi (come Google Drive o Dropbox per uso personale) non hanno questi costi. I servizi aziendali (tipo AWS o Azure) sì.

2. Costi crescenti nel tempo

I prezzi del cloud tendono ad aumentare:

Google One nel 2018: 100 GB a 1,99 euro al mese;

Google One oggi: 100 GB a 1,99 euro al mese (per ora stabile);

Dropbox ha invece aumentato i prezzi diverse volte.

Con un HDD/SSD paghi una volta e non c’è alcuna sorpresa.

3. Pagare per lo spazio inutilizzato

È facile sottoscrivere un abbonamento con più spazio di quello che serve “per sicurezza”, pagando così inutilmente.

Consiglio: controlla ogni 6 mesi quanto spazio usi davvero e adatta il piano di abbonamento.

4. Dipendenza dal fornitore

Se il servizio utilizzato chiude o cambia drasticamente (è successo con Megaupload, Google Foto illimitato, e Amazon Drive):

devi migrare tutto altrove;

rischi di perdere dei dati se non fai in tempo;

ci sono dei costi imprevisti e ci vuole tempo per trasferire i file.

Con il salvataggio locale i tuoi file sono sempre tuoi, senza dipendere da nessuno.

Come decidere: criteri pratici

Per decidere se utilizzare il cloud o meno, poniti queste domande.

1. Ho bisogno di accedere ai file da più dispositivi?

Sì? Allora scegli il cloud

No? Allora il salvataggio locale può bastare

2. Lavoro con altre persone sugli stessi file?

Sì? Allora il cloud è obbligatorio

No? Allora il salvataggio locale va bene

3. La mia connessione ad Internet è veloce e affidabile?

Sì? Allora il cloud funziona bene

No? Allora il salvataggio locale è necessario

4. Quanto sono importanti i miei dati?

Insostituibili (ad esempio, foto di famiglia o file del lavoro)? Allora usa il cloud e il salvataggio locale (per avere due copie di backup separate)

Sostituibili (tipo dei film scaricati o dei giochi)? Allora il salvataggio locale è sufficiente

5. Quanto spazio mi serve?

Meno di 100 GB? Il cloud gratuito spesso basta (Google, ad esempio, offre 15 GB, Apple, invece, 5 GB)

Da 100 GB a 1 TB? In questo caso conviene usare il cloud a pagamento

Oltre 2 TB? In questi casi usare un HDD/SSD locale è spesso più economico del cloud

6. I miei dati sono sensibili/personali?

Sono molto sensibili? Allora usa il salvataggio locale con la crittografia

Sono normali? Allora il cloud va bene

7. Quanto spesso accedo a questi file?

Accedi spesso? Allora usa il cloud per comodità

Accedi raramente? Allora usa il salvataggio locale per risparmiare

La soluzione migliore: un approccio ibrido

Usa la regola del 3-2-1 per i dati importanti, cioè fai 3 copie, su 2 supporti diversi, di cui 1 tenuto in un altro luogo.

Opzione più comune

Fai una copia originale dei dati e la lasci sul tuo PC/smartphone/tablet

Fai una prima copia di backup e la metti sul cloud (questa copia soddisfa anche il requisito “in un altro luogo”)

Fai una seconda copia di backup e la metti su un HDD/SSD esterno lasciandolo a casa tua

Opzione senza il cloud

Fai una copia originale dei dati e la lasci sul tuo PC/smartphone/tablet

Fai una prima copia di backup e la metti su un HDD/SSD esterno lasciandolo a casa tua

Fai una seconda copia di backup e la metti su un HDD/SSD esterno ma lo lasci a casa di un amico/parente

Ma perché lasciare un HDD/SSD in un altro luogo? Se casa tua prende fuoco o viene allagata, perdi sia il PC che l’HDD/SSD locale. Una copia in un altro luogo fisico ti salva anche da questi imprevisti.

Esempi pratici di approccio ibrido

Caso 1: professionista/studente

Documenti di lavoro/studio → Cloud (Google Drive/OneDrive) per l’accesso da ovunque

Backup completo settimanale → HDD/SSD esterno

Foto/video personali → Cloud + HDD/SSD

Costo: 20–30 euro all’anno per il cloud + 60 euro per un HDD/SSD ogni 5 anni = circa 32 euro all’anno totali.

Caso 2: famiglia

Foto e video → Google Foto (15 GB gratuiti, poi a pagamento) o iCloud

Documenti importanti → OneDrive familiare (abbonamento a Microsoft 365: 70 euro all’anno per 6 persone, 1 TB ciascuno)

Backup completo → HDD/SSD esterno da 2–4 TB

Costo: 70 euro all’anno diviso per 6 persone = circa 12 euro per persona all’anno.

Caso 3: creativi (foto/video)

Progetti attivi → SSD esterno veloce per il lavoro quotidiano (circa 150 euro totali per un SSD sostituito ogni 3 anni)

Progetti completati → Archiviazione sul cloud (ad esempio tramite Backblaze: circa 70 euro all’anno e spazio illimitato)

Backup aggiuntivo → HDD esterno grande

Costo: 70 euro all’anno (cloud) + 50 euro all’anno (SSD ammortizzato) + 20 euro all’anno (HDD di backup ammortizzato) = circa 140 euro all’anno.

I servizi cloud più comuni: quando usarli

Google Drive o Google One

Gratuito: 15 GB condivisi con Gmail e Foto

A pagamento: 100 GB (1,99 euro al mese), 200 GB (2,99 euro al mese), 2 TB (9,99 euro al mese)

Meglio per:

la collaborazione (Google Docs, Sheets);

chi usa già Gmail e Android;

la sincronizzazione automatica delle foto (tramite Google Foto).

Microsoft OneDrive o Microsoft 365

Gratuito: 5 GB

A pagamento: Microsoft 365 Personal a 69 euro all’anno (1 TB + Office), Microsoft 365 Famiglia a 99 euro all’anno (6 utenti, 1 TB ciascuno + Office)

Meglio per:

chi usa Windows e Office;

le famiglie (il piano familiare è conveniente);

l’integrazione con Windows.

iCloud

Gratuito: 5 GB

A pagamento: 50 GB (0,99 euro al mese), 200 GB (2,99 euro al mese), 2 TB (9,99 euro al mese), 6 TB (29,99 euro al mese), 12 TB (59,99 euro al mese)

Meglio per:

chi ha iPhone, iPad, Mac;

il backup automatico dei dispositivi Apple.

Tieni però presente che iCloud funziona male su Windows/Android.

Dropbox

Gratuito: 2 GB

A pagamento: Plus 2 TB (11,99 euro al mese oppure 119 euro all’anno)

Meglio per:

una sincronizzazione dei file veloce e affidabile;

l’integrazione con tante app;

chi vuole stabilità (ma è più costoso).

Proton Drive

Gratuito: 5 GB

A pagamento: da 4,99 euro al mese per 200 GB

Meglio per:

chi cerca privacy (usa la crittografia end-to-end);

chi non si fida di Google/Microsoft;

le leggi sulla privacy favorevoli (ha la sede in Svizzera).

Gli errori comuni da evitare

Errore 1: “Il cloud è il mio unico backup”

Problema: se il tuo account viene hackerato, il servizio chiude, o cancelli i file per errore e svuoti il cestino, i tuoi dati sono persi.

Soluzione: usa il cloud più un HDD/SSD locale per avere una sicurezza doppia.

Errore 2: “Non ho bisogno di fare backup, non mi è mai successo niente”

Realtà: tutti la pensano così fino al giorno in cui il PC prende un ransomware, l’hard disk si rompe improvvisamente, il computer ti viene rubato o non funziona più.

Soluzione: inizia oggi. Anche solo un backup gratuito su Google Drive è meglio di niente.

Errore 3: “Uso solo lo spazio gratuito e continuo a creare degli account nuovi quando finisce lo spazio”

Problema: dati sparsi su 10 servizi diversi, impossibile trovare i file, rischio di dimenticare le password.

Soluzione: meglio pagare 2 euro al mese per avere 100 GB organizzati piuttosto che gestire 5 account gratuiti caotici.

Errore 4: “Il cloud è sempre sicuro”

Realtà: se la tua password è “123456”, gli hacker entrano facilmente, se non usi l’autenticazione a due fattori sei vulnerabile, se condividi dei link pubblicamente, chiunque trovi questi link può accedere.

Soluzione: usa delle password forti e uniche, attiva sempre l’autenticazione a due fattori, e controlla le impostazioni di condivisione.

Errore 5: “Il salvataggio locale è sempre più economico”

Realtà: calcola i costi totali:

gli HDD/SSD si rompono mediamente ogni 3–5 anni;

devi comprarne di nuovi periodicamente;

non hai alcuna protezione da furti/disastri.

Per i dati davvero importanti, il cloud può valere il costo extra.

Il verdetto finale: quando conviene cosa

Usa solo il cloud se:

collabori spesso con gli altri;

accedi ai file da tanti dispositivi;

hai meno di 1 TB di dati;

la tua connessione ad Internet è sempre buona;

non hai file giganteschi da modificare continuamente.

Usa solo il salvataggio in locale se:

hai molti TB di dati che non tocchi mai (cioè, un “archivio freddo”);

la tua connessione ad Internet è lenta o assente;

hai un budget limitato;

hai dei dati estremamente sensibili;

non ti serve accedere da altri dispositivi.

Usa entrambi (cioè la soluzione consigliata), ovvero sia il cloud che il salvataggio in locale, se:

i tuoi dati sono importanti e insostituibili;

puoi permetterti di spendere 2–5 euro al mese;

vuoi dormire sonni tranquilli;

hai delle esigenze miste (alcuni file ti servono ovunque, mentre altri solo a casa).

Conclusioni: scegli in base alle tue esigenze, non alle mode

Il cloud non è né una panacea e né una trappola. È uno strumento con dei vantaggi e dei limiti precisi.

La verità senza marketing:

il cloud è fantastico per la collaborazione, l’accessibilità, e il backup automatico;

il cloud è esagerato per gli archivi freddi enormi, i dati raramente usati, e i budget strettissimi;

il cloud richiede una connessione ad Internet decente, la fiducia nel servizio/fornitore scelto, e dei costi ricorrenti.

Il consiglio pratico? Per i dati importanti usa la regola del 3-2-1:

fai 3 copie (quella originale + 2 di backup);

su 2 supporti diversi (una sul cloud e l’altra su un HDD/SSD);

di cui 1 copia fuori casa (il cloud conta come “fuori casa”).

Per tutto il resto, valuta il tuo caso specifico con le domande che abbiamo visto prima. Non c’è una risposta universale. E soprattutto, qualsiasi forma di backup è sempre meglio di nessun backup.

Anche se scegli una soluzione “non perfetta”, l’importante è iniziare. Il miglior sistema di backup è sempre quello che usi davvero.