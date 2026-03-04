Cloud o hard disk esterno: quando conviene davvero usare il cloud?

Vuoi imparare davvero ad usare il computer, partendo da zero?
“Salva tutto sul cloud”, “Il cloud è più sicuro”, “Con il cloud non perdi mai niente”. Se segui la tecnologia, sembra che il cloud sia la risposta a tutto. Ma è davvero così? O ci sono situazioni in cui un buon vecchio hard disk esterno funziona meglio? Facciamo chiarezza: quando il cloud ha senso, quando è esagerato, e come decidere cosa è giusto per te. Senza essere né pro né contro il cloud, ma con criteri decisionali pratici.
Indice
- Cos’è davvero “il cloud”
- Quando il cloud conviene davvero
- Quando il cloud non conviene
- I costi nascosti del cloud
- Come decidere: criteri pratici
- La soluzione migliore: un approccio ibrido
- I servizi cloud più comuni: quando usarli
- Gli errori comuni da evitare
- Il verdetto finale: quando conviene cosa
- Conclusioni
Cos’è davvero “il cloud”
Partiamo dall’inizio: il cloud non è una nuvola magica, è semplicemente un computer di qualcun altro.
Quando salvi un file “sul cloud”:
- il file parte dal tuo dispositivo;
- viaggia su Internet;
- arriva sui server di un’azienda (come Google, Microsoft, Dropbox, e via dicendo);
- viene salvato sugli hard disk fisici di un data center;
- viene spesso copiato su altri server situati in altre località (per avere ridondanza).
In pratica, stai affittando dello spazio su dei computer gestiti da altri invece di usare i tuoi dispositivi.
I tre tipi di cloud storage
Cloud pubblico
(tipo Google Drive, Dropbox, OneDrive)
- I tuoi dati condividono i server con i dati di altri utenti
- Viene gestito completamente dal provider scelto
- È il più economico e accessibile
Cloud privato
- Ci sono dei server dedicati solo alla tua organizzazione
- C’è un maggior controllo e una migliore personalizzazione
- Viene usato da banche, ospedali, e aziende che hanno dati sensibili
- È molto più costoso
Cloud ibrido
- Mix dei due: i dati sensibili si trovano sul cloud privato, il resto sul cloud pubblico
- Ottimizza i costi e la sicurezza
- Richiede delle competenze tecniche per gestirlo
Per la maggior parte delle persone comuni, il “cloud storage” è inteso come il cloud pubblico.
Quando il cloud conviene davvero
1. Collaborazione in tempo reale
Scenario: lavori su un documento con altre persone.
Perché il cloud funziona:
- tutti coloro che lavorano sullo stesso documento vedono le modifiche istantaneamente;
- nessun “invio di file via email” con 15 versioni diverse;
- nessun “chi ha la versione più recente?”.
Esempi concreti:
- un gruppo di persone che lavora su delle presentazioni;
- degli studenti che preparano dei progetti insieme;
- delle aziende con dei dipendenti in sedi diverse.
Alternativa locale: inviare i file avanti e indietro via email o tramite una chiavetta USB. Funziona, ma è un incubo gestionale.
Verdetto: il cloud vince a mani basse.
2. Accesso da più dispositivi
Scenario: usi contemporaneamente un PC, un tablet, o uno smartphone e vuoi gli stessi file ovunque.
Perché il cloud funziona:
- permette la sincronizzazione automatica;
- modifichi il file su un dispositivo e lo stesso file viene aggiornato su tutti gli altri dispositivi;
- non serve trasferire i file manualmente.
Esempi concreti:
- le foto scattate col telefono possono essere modificate sul PC;
- i documenti di lavoro sono accessibili sia da casa che dall’ufficio;
- note e liste della spesa sincronizzate.
Alternativa locale: trasferire manualmente i file con cavi, chiavette USB, o via email. Tedioso, e oltretutto si rischia di dimenticare qualche file.
Verdetto: il cloud è molto più comodo, il salvataggio locale è possibile ma è piuttosto scomodo.
3. Backup automatico (il vero vantaggio del cloud)
Scenario: il tuo computer si rompe, viene rubato, o prende fuoco.
Perché il cloud funziona:
- i tuoi dati si trovano su dei server in altre città/nazioni;
- un disastro locale (come un furto, un allagamento, o un incendio) non tocca i tuoi dati;
- è attivo il backup automatico: non devi ricordarti di farlo manualmente tu.
Esempi concreti:
- foto/video di famiglia insostituibili;
- documenti/file di lavoro critici;
- tesi di laurea (nella peggiore delle ipotesi: perdere tutto ad una settimana dalla consegna).
Alternativa locale: HDD/SSD esterno. Ma devi ricordarti di fare dei backup regolari, e se si rovina anche l’HDD/SSD (o viene rubato insieme al PC), hai perso tutto.
Verdetto: il cloud è superiore per una sicurezza a lungo termine. L’ideale è usare entrambi (seguendo la regola del 3-2-1, cioè fai 3 copie, su 2 supporti diversi, di cui 1 tenuto in un altro luogo).
4. Scalabilità immediata
Scenario: oggi hai 50 GB di dati, tra un anno ne avrai 500 GB.
Perché il cloud funziona:
- aumenti lo spazio con un clic;
- paghi solo per quello che usi;
- non devi comprare, installare e configurare dell’hardware aggiuntivo.
Esempi concreti:
- piccole aziende in crescita;
- fotografi/videografi che accumulano in continuazione del materiale;
- chiunque non sa con precisione quanto spazio gli servirà.
Alternativa locale: comprare degli HDD/SSD sempre più grandi. Costo iniziale alto, flessibilità zero.
Verdetto: il cloud è più flessibile ed economico nel lungo periodo per chi ha esigenze variabili.
5. Condivisione di file grandi
Scenario: devi inviare 2 GB di foto o video a qualcuno.
Perché il cloud funziona:
- crei un link da condividere;
- l’altra persona può scaricare i file quando vuole;
- nessun limite di dimensione dovuto all’email (che, di solito, è al massimo di 25–50 MB).
Esempi concreti:
- condividere dei video di famiglia;
- inviare dei progetti di lavoro;
- trasferire dei file tra computer diversi.
Alternativa locale: ad esempio Boomerang (che è comunque sul cloud), una periferica USB fisica, o un HDD/SSD esterno da spedire.
Verdetto: il cloud è nettamente più comodo.
Quando il cloud non conviene
1. File enormi che usi spesso localmente
Scenario: lavori con dei video in 4K, dei progetti in 3D, e/o con dei database enormi che modifichi continuamente sul tuo PC.
Perché il locale funziona meglio:
- accesso istantaneo (niente attesa dovuta al download o all’upload dei file);
- non dipendi dalla connessione ad Internet;
- non consumi “banda” continuamente.
Esempio concreto:
- un montatore di video che lavora con dei file da 50–100 GB;
- uno sviluppatore con dei database locali pesanti;
- un musicista con delle raccolte di campioni audio da centinaia di GB.
Soluzione cloud: possibile, ma lento e frustrante. Ogni modifica richiede l’upload e/o il download dei file.
Verdetto: il locale vince per le prestazioni. Usa il cloud solo per fare un backup finale.
2. Dati estremamente sensibili
Scenario: documenti legali/medici/finanziari che non vuoi mai condividere con terzi.
Perché il locale funziona meglio:
- controllo totale: i dati non lasciano mai il tuo dispositivo;
- nessun rischio legato alle violazioni dei server del fornitore cloud;
- nessuna possibilità che l’azienda che gestisce il cloud chiuda o cambi politiche.
Esempio concreto:
- documenti di identità o passaporti;
- cartelle mediche personali;
- contratti riservati.
Nota importante: i fornitori di cloud seri (tipo Google, Microsoft, o Dropbox) usano la crittografia. Ma se sei particolarmente preoccupato/a o hai degli obblighi legali (ad esempio, per il GDPR o per il segreto professionale), il salvataggio locale offre più tranquillità.
Verdetto: dipende dal tuo livello di paranoia giustificata. Per i documenti davvero sensibili, è meglio usare il salvataggio locale con l’ausilio della crittografia.
3. Connessione Internet scarsa o assente
Scenario: vivi in una zona con una connessione ad Internet lenta o instabile, oppure viaggi spesso senza avere una connessione.
Perché il locale funziona meglio:
- accesso sempre garantito;
- nessuna attesa per scaricare e/o caricare i file;
- non sprechi i dati mobili (cioè i “giga“).
Esempio concreto:
- i lavoratori che si spostano in zone rurali;
- chi viaggia spesso in aereo/treno senza la possibilità di usare il Wi-Fi;
- le case di campagna con una ADSL da 7 Mbps.
Soluzione cloud: alcuni servizi (come Dropbox o Google Drive) hanno una modalità offline, ma devi comunque scaricare i file in anticipo (e non è sempre pratico).
Verdetto: il salvataggio locale è indispensabile se la connessione ad Internet è un problema.
4. Budget limitato a lungo termine
Scenario: hai tanti dati da conservare ma hai un budget molto stretto.
Confronto costi reali (2025)
Cloud (esempio: 1 TB per 10 anni):
- Google One 1 TB: 19,99 euro all’anno × 10 anni = 199,90 euro;
- Dropbox Plus 2 TB: 119 euro all’anno × 10 anni = 1.190 euro.
Locale:
- hard disk esterno da 2 TB: 60–80 euro una volta;
- un HDD dura, in media, circa 5 anni, quindi serve sostituirlo almeno una volta in 10 anni. In totale: 120–160 euro.
Ma attenzione:
- l’hard disk può rompersi e perdere tutto (il cloud no);
- con l’hard disk devi ricordarti di fare i backup;
- il cloud offre delle funzionalità extra (come la sincronizzazione e la condivisione dei file).
Verdetto: il salvataggio locale è più economico, ma richiede più disciplina. Il cloud è più caro, ma è più sicuro e comodo.
5. Archivio freddo: dati che non tocchi mai
Scenario: le foto del 2005, i documenti vecchi che conservi “per sicurezza” ma che non apri mai.
Perché il locale funziona meglio:
- pagamento una tantum;
- nessun costo ricorrente;
- è sufficiente un hard disk esterno economico (tipo questo).
Esempio concreto:
- archivio fotografico storico familiare;
- vecchi progetti di lavoro terminati;
- il backup di file/documenti conservati per precauzione.
Soluzione cloud: funziona, ma paghi ogni anno per dei dati che non usi quasi mai, quindi è uno spreco.
Verdetto: il salvataggio locale è più sensato economicamente. Se proprio vuoi una doppia sicurezza, usa il cloud e un hard disk esterno.
I costi nascosti del cloud (che i venditori non evidenziano)
1. Costi per scaricare i tuoi dati
Molti servizi cloud fanno pagare per scaricare i tuoi dati, specialmente in grosse quantità.
Esempio reale:
- hai 500 GB su AWS S3;
- vuoi scaricare tutto per cambiare servizio;
- costo: fino a 150 euro solo per scaricare i tuoi dati.
Lezione: leggi bene il contratto. Alcuni servizi (come Google Drive o Dropbox per uso personale) non hanno questi costi. I servizi aziendali (tipo AWS o Azure) sì.
2. Costi crescenti nel tempo
I prezzi del cloud tendono ad aumentare:
- Google One nel 2018: 100 GB a 1,99 euro al mese;
- Google One oggi: 100 GB a 1,99 euro al mese (per ora stabile);
- Dropbox ha invece aumentato i prezzi diverse volte.
Con un HDD/SSD paghi una volta e non c’è alcuna sorpresa.
3. Pagare per lo spazio inutilizzato
È facile sottoscrivere un abbonamento con più spazio di quello che serve “per sicurezza”, pagando così inutilmente.
Consiglio: controlla ogni 6 mesi quanto spazio usi davvero e adatta il piano di abbonamento.
4. Dipendenza dal fornitore
Se il servizio utilizzato chiude o cambia drasticamente (è successo con Megaupload, Google Foto illimitato, e Amazon Drive):
- devi migrare tutto altrove;
- rischi di perdere dei dati se non fai in tempo;
- ci sono dei costi imprevisti e ci vuole tempo per trasferire i file.
Con il salvataggio locale i tuoi file sono sempre tuoi, senza dipendere da nessuno.
Come decidere: criteri pratici
Per decidere se utilizzare il cloud o meno, poniti queste domande.
1. Ho bisogno di accedere ai file da più dispositivi?
- Sì? Allora scegli il cloud
- No? Allora il salvataggio locale può bastare
2. Lavoro con altre persone sugli stessi file?
- Sì? Allora il cloud è obbligatorio
- No? Allora il salvataggio locale va bene
3. La mia connessione ad Internet è veloce e affidabile?
- Sì? Allora il cloud funziona bene
- No? Allora il salvataggio locale è necessario
4. Quanto sono importanti i miei dati?
- Insostituibili (ad esempio, foto di famiglia o file del lavoro)? Allora usa il cloud e il salvataggio locale (per avere due copie di backup separate)
- Sostituibili (tipo dei film scaricati o dei giochi)? Allora il salvataggio locale è sufficiente
5. Quanto spazio mi serve?
- Meno di 100 GB? Il cloud gratuito spesso basta (Google, ad esempio, offre 15 GB, Apple, invece, 5 GB)
- Da 100 GB a 1 TB? In questo caso conviene usare il cloud a pagamento
- Oltre 2 TB? In questi casi usare un HDD/SSD locale è spesso più economico del cloud
6. I miei dati sono sensibili/personali?
- Sono molto sensibili? Allora usa il salvataggio locale con la crittografia
- Sono normali? Allora il cloud va bene
7. Quanto spesso accedo a questi file?
- Accedi spesso? Allora usa il cloud per comodità
- Accedi raramente? Allora usa il salvataggio locale per risparmiare
La soluzione migliore: un approccio ibrido
Usa la regola del 3-2-1 per i dati importanti, cioè fai 3 copie, su 2 supporti diversi, di cui 1 tenuto in un altro luogo.
Opzione più comune
- Fai una copia originale dei dati e la lasci sul tuo PC/smartphone/tablet
- Fai una prima copia di backup e la metti sul cloud (questa copia soddisfa anche il requisito “in un altro luogo”)
- Fai una seconda copia di backup e la metti su un HDD/SSD esterno lasciandolo a casa tua
Opzione senza il cloud
- Fai una copia originale dei dati e la lasci sul tuo PC/smartphone/tablet
- Fai una prima copia di backup e la metti su un HDD/SSD esterno lasciandolo a casa tua
- Fai una seconda copia di backup e la metti su un HDD/SSD esterno ma lo lasci a casa di un amico/parente
Ma perché lasciare un HDD/SSD in un altro luogo? Se casa tua prende fuoco o viene allagata, perdi sia il PC che l’HDD/SSD locale. Una copia in un altro luogo fisico ti salva anche da questi imprevisti.
Esempi pratici di approccio ibrido
Caso 1: professionista/studente
- Documenti di lavoro/studio → Cloud (Google Drive/OneDrive) per l’accesso da ovunque
- Backup completo settimanale → HDD/SSD esterno
- Foto/video personali → Cloud + HDD/SSD
Costo: 20–30 euro all’anno per il cloud + 60 euro per un HDD/SSD ogni 5 anni = circa 32 euro all’anno totali.
Caso 2: famiglia
- Foto e video → Google Foto (15 GB gratuiti, poi a pagamento) o iCloud
- Documenti importanti → OneDrive familiare (abbonamento a Microsoft 365: 70 euro all’anno per 6 persone, 1 TB ciascuno)
- Backup completo → HDD/SSD esterno da 2–4 TB
Costo: 70 euro all’anno diviso per 6 persone = circa 12 euro per persona all’anno.
Caso 3: creativi (foto/video)
- Progetti attivi → SSD esterno veloce per il lavoro quotidiano (circa 150 euro totali per un SSD sostituito ogni 3 anni)
- Progetti completati → Archiviazione sul cloud (ad esempio tramite Backblaze: circa 70 euro all’anno e spazio illimitato)
- Backup aggiuntivo → HDD esterno grande
Costo: 70 euro all’anno (cloud) + 50 euro all’anno (SSD ammortizzato) + 20 euro all’anno (HDD di backup ammortizzato) = circa 140 euro all’anno.
I servizi cloud più comuni: quando usarli
Google Drive o Google One
- Gratuito: 15 GB condivisi con Gmail e Foto
- A pagamento: 100 GB (1,99 euro al mese), 200 GB (2,99 euro al mese), 2 TB (9,99 euro al mese)
Meglio per:
- la collaborazione (Google Docs, Sheets);
- chi usa già Gmail e Android;
- la sincronizzazione automatica delle foto (tramite Google Foto).
Microsoft OneDrive o Microsoft 365
- Gratuito: 5 GB
- A pagamento: Microsoft 365 Personal a 69 euro all’anno (1 TB + Office), Microsoft 365 Famiglia a 99 euro all’anno (6 utenti, 1 TB ciascuno + Office)
Meglio per:
- chi usa Windows e Office;
- le famiglie (il piano familiare è conveniente);
- l’integrazione con Windows.
iCloud
- Gratuito: 5 GB
- A pagamento: 50 GB (0,99 euro al mese), 200 GB (2,99 euro al mese), 2 TB (9,99 euro al mese), 6 TB (29,99 euro al mese), 12 TB (59,99 euro al mese)
Meglio per:
- chi ha iPhone, iPad, Mac;
- il backup automatico dei dispositivi Apple.
Tieni però presente che iCloud funziona male su Windows/Android.
Dropbox
- Gratuito: 2 GB
- A pagamento: Plus 2 TB (11,99 euro al mese oppure 119 euro all’anno)
Meglio per:
- una sincronizzazione dei file veloce e affidabile;
- l’integrazione con tante app;
- chi vuole stabilità (ma è più costoso).
Proton Drive
- Gratuito: 5 GB
- A pagamento: da 4,99 euro al mese per 200 GB
Meglio per:
- chi cerca privacy (usa la crittografia end-to-end);
- chi non si fida di Google/Microsoft;
- le leggi sulla privacy favorevoli (ha la sede in Svizzera).
Gli errori comuni da evitare
Errore 1: “Il cloud è il mio unico backup”
Problema: se il tuo account viene hackerato, il servizio chiude, o cancelli i file per errore e svuoti il cestino, i tuoi dati sono persi.
Soluzione: usa il cloud più un HDD/SSD locale per avere una sicurezza doppia.
Errore 2: “Non ho bisogno di fare backup, non mi è mai successo niente”
Realtà: tutti la pensano così fino al giorno in cui il PC prende un ransomware, l’hard disk si rompe improvvisamente, il computer ti viene rubato o non funziona più.
Soluzione: inizia oggi. Anche solo un backup gratuito su Google Drive è meglio di niente.
Errore 3: “Uso solo lo spazio gratuito e continuo a creare degli account nuovi quando finisce lo spazio”
Problema: dati sparsi su 10 servizi diversi, impossibile trovare i file, rischio di dimenticare le password.
Soluzione: meglio pagare 2 euro al mese per avere 100 GB organizzati piuttosto che gestire 5 account gratuiti caotici.
Errore 4: “Il cloud è sempre sicuro”
Realtà: se la tua password è “123456”, gli hacker entrano facilmente, se non usi l’autenticazione a due fattori sei vulnerabile, se condividi dei link pubblicamente, chiunque trovi questi link può accedere.
Soluzione: usa delle password forti e uniche, attiva sempre l’autenticazione a due fattori, e controlla le impostazioni di condivisione.
Errore 5: “Il salvataggio locale è sempre più economico”
Realtà: calcola i costi totali:
- gli HDD/SSD si rompono mediamente ogni 3–5 anni;
- devi comprarne di nuovi periodicamente;
- non hai alcuna protezione da furti/disastri.
Per i dati davvero importanti, il cloud può valere il costo extra.
Il verdetto finale: quando conviene cosa
Usa solo il cloud se:
- collabori spesso con gli altri;
- accedi ai file da tanti dispositivi;
- hai meno di 1 TB di dati;
- la tua connessione ad Internet è sempre buona;
- non hai file giganteschi da modificare continuamente.
Usa solo il salvataggio in locale se:
- hai molti TB di dati che non tocchi mai (cioè, un “archivio freddo”);
- la tua connessione ad Internet è lenta o assente;
- hai un budget limitato;
- hai dei dati estremamente sensibili;
- non ti serve accedere da altri dispositivi.
Usa entrambi (cioè la soluzione consigliata), ovvero sia il cloud che il salvataggio in locale, se:
- i tuoi dati sono importanti e insostituibili;
- puoi permetterti di spendere 2–5 euro al mese;
- vuoi dormire sonni tranquilli;
- hai delle esigenze miste (alcuni file ti servono ovunque, mentre altri solo a casa).
Conclusioni: scegli in base alle tue esigenze, non alle mode
Il cloud non è né una panacea e né una trappola. È uno strumento con dei vantaggi e dei limiti precisi.
La verità senza marketing:
- il cloud è fantastico per la collaborazione, l’accessibilità, e il backup automatico;
- il cloud è esagerato per gli archivi freddi enormi, i dati raramente usati, e i budget strettissimi;
- il cloud richiede una connessione ad Internet decente, la fiducia nel servizio/fornitore scelto, e dei costi ricorrenti.
Il consiglio pratico? Per i dati importanti usa la regola del 3-2-1:
- fai 3 copie (quella originale + 2 di backup);
- su 2 supporti diversi (una sul cloud e l’altra su un HDD/SSD);
- di cui 1 copia fuori casa (il cloud conta come “fuori casa”).
Per tutto il resto, valuta il tuo caso specifico con le domande che abbiamo visto prima. Non c’è una risposta universale. E soprattutto, qualsiasi forma di backup è sempre meglio di nessun backup.
Anche se scegli una soluzione “non perfetta”, l’importante è iniziare. Il miglior sistema di backup è sempre quello che usi davvero.