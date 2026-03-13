Perché il computer diventa lento con il tempo (e cosa succede davvero al tuo PC)

Vuoi imparare davvero ad usare il computer, partendo da zero? Se concetti come file, cartelle, programmi, Windows o Internet ti creano ancora confusione, ho raccolto tutto in una guida chiara e ordinata, pensata per chi è alle prime armi e vuole capire come funziona davvero il computer, senza tecnicismi inutili. Versione ebook | Versione cartacea

Hai comprato il computer e per qualche mese volava. Poi, quasi senza accorgertene, ha cominciato a faticare. Aprire il browser richiede secondi che sembrano minuti. Il desktop impiega un’eternità a caricarsi dopo l’accensione. Eppure non hai fatto niente di strano. Ma cosa è successo? La risposta è più interessante – e meno drammatica – di quello che pensi.

Indice

Il sistema operativo invecchia in silenzio

Quando installi Windows, macOS o Linux per la prima volta, il sistema operativo è “pulito”: ci sono poche voci nel registro, le configurazioni minime, e i servizi essenziali. Col tempo, però, ogni programma installato lascia delle tracce. Non stiamo parlando solo di file: parliamo di voci nel registro di sistema, di driver aggiuntivi, di servizi in background, e di librerie condivise che si accumulano strato dopo strato.

Windows è particolarmente vulnerabile a questo fenomeno. Il suo registro – cioè una sorta di gigantesca rubrica dove i programmi e il sistema operativo scrivono le preferenze e le configurazioni – cresce nel tempo in modo quasi entropico. Anche dopo la disinstallazione di un software, ci sono centinaia di voci che rimangono orfane.

Per capire meglio, facciamo un’analogia.

Immagina un ufficio dove ogni dipendente che arriva aggiunge una pratica sulla scrivania condivisa, e chi se ne va non riordina mai nulla. Dopo tre anni, trovare qualcosa richiede molto più tempo di prima – non perché la scrivania si è rotta, ma perché è piena di carta inutile.

Gli aggiornamenti del sistema operativo contribuiscono in modo ambivalente. Da un lato migliorano la sicurezza e correggono i bug; dall’altro, invece, ogni versione del sistema operativo tende ad essere più complessa e a richiedere più risorse della precedente. Un computer con 4 GB di RAM che faceva girare Windows 10 nel 2016, oggi fatica con Windows 11 e i suoi requisiti di animazioni, i vari widget, e la telemetria sempre attivi.

Ogni aggiornamento delle funzionalità di Windows, è essenzialmente una nuova versione del sistema operativo. Non è solo una patch: può modificare i driver, aggiungere dei servizi, e cambiare il comportamento di alcuni componenti fondamentali.

I programmi in avvio automatico: il colpevole più sottovalutato

C’è un momento preciso in cui molti utenti sperimentano il rallentamento più evidente: l’accensione del computer. I secondi necessari per arrivare a un desktop utilizzabile aumentano di anno in anno. Il motivo ha un nome ben preciso: i programmi che si avviano automaticamente.

Ogni volta che installi un’applicazione – tipo Spotify, Discord, Zoom, il tuo antivirus preferito, Steam, OneDrive, o il software della stampante – quasi sempre quel programma aggiunge una voce nella lista di avvio automatico. Non te lo dice chiaramente. Semplicemente succede e basta.

Il problema non è solo il tempo di avvio: questi programmi rimangono nella memoria RAM anche quando non li stai usando attivamente. In questo modo, consumano la memoria RAM, generano delle attività sul disco, e a volte comunicano con dei server remoti. Il risultato? Meno memoria RAM disponibile per ciò che vuoi fare davvero.

Come funziona tecnicamente

Su Windows, i punti di avvio automatico sono distribuiti in più posti:

nella cartella “Esecuzione automatica”;

in diverse chiavi del registro, come HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run;

nei servizi di sistema;

e nelle attività pianificate.

Un programma ben fatto può nascondersi in ognuno di questi luoghi.

File temporanei e frammentazione: la polvere digitale

Ogni operazione che il computer esegue lascia delle tracce sul disco:

i browser salvano la cache delle pagine visitate per ricaricarle più velocemente;

i programmi di video editing creano dei file di anteprima;

Windows tiene traccia di ogni errore, registra l’attività del sistema, e conserva i file degli aggiornamenti anche dopo averli installati.

Anche le normali installazioni e disinstallazioni lasciano delle cartelle parzialmente vuote e dei file di configurazione abbandonati.

In un anno di utilizzo normale, la cartella C:\Windows\Temp può contenere diversi gigabyte di dati inutili. La cartella AppData dell’utente cresce in modo spesso sorprendente: file di cache accumulati da app come Discord, Slack e VS Code, anteprime delle immagini create in automatico da Windows, e salvataggi di vecchi giochi che non si toccano da anni.

La frammentazione: un problema del passato (quasi)

Sui vecchi hard disk meccanici (conosciuti comunemente con l’acronimo HDD), i file venivano scritti sul disco in blocchi fisici adiacenti. Col tempo, a causa di scritture e cancellazioni continue, i file venivano spezzettati e salvati in blocchi sparsi su tutto il piatto magnetico. La testina del disco doveva quindi “correre” avanti e indietro per riassemblare ogni file – un processo lento e rumoroso chiamato frammentazione.

Gli SSD non hanno parti meccaniche e non soffrono di frammentazione nello stesso modo. Ma non sono immuni al degrado: con l’uso intensivo e l’avvicinarsi della capacità massima, le loro prestazioni possono calare. Un SSD pieno all’80% è notevolmente più lento di uno pieno al 50%.

Gli SSD usano un meccanismo chiamato wear leveling per distribuire le scritture uniformemente su tutte le celle di memoria e prolungare, così, la vita dell’SSD stesso. Quando lo spazio libero scarseggia, questo meccanismo funziona meno bene e le prestazioni calano sensibilmente.

Il software cresce, l’hardware resta fermo

Questa è forse la causa più profonda e strutturale del rallentamento. Non è che il tuo computer “si deteriora” nel senso fisico del termine. È che il software che usi evolve continuamente, e ogni nuova versione è generalmente più esigente della precedente.

Il browser Chrome del 2015 richiedeva molta meno memoria RAM rispetto al browser Chrome del 2025. Microsoft Office di dieci anni fa apriva un documento Word in meno di un secondo su qualsiasi PC decente. La versione attuale di Word non apre solo un documento: avvia dei servizi basati sul cloud, raccoglie dei dati di utilizzo, gestisce la collaborazione in tempo reale, e fa girare delle funzioni di intelligenza artificiale – il tutto in contemporanea.

È come se comprassi una macchina e ogni anno le strade diventassero un po’ più ripide, i semafori un po’ più veloci, e il traffico un po’ più denso. La macchina non è cambiata. È il mondo intorno a lei che ha alzato l’asticella.

I browser meritano un capitolo a parte. Ogni scheda aperta può consumare centinaia di megabyte di RAM. Le estensioni installate nel tempo – alcune dimenticate da anni – continuano a girare dietro le quinte, intercettando ogni pagina caricata per fare il loro lavoro.

L’invecchiamento fisico dell’hardware

Fin qui abbiamo parlato di software. Ma l’hardware invecchia davvero, fisicamente, e questo ha degli effetti concreti sulle prestazioni del PC.

La pasta termica e il calore

Tra il processore e il suo dissipatore si trova uno strato di pasta termica, un composto che trasferisce il calore in modo efficiente. Col tempo – di solito dopo 4–7 anni – questa pasta si secca, si crepa, e perde efficacia. Il processore non riesce più a dissipare il calore velocemente, si surriscalda, e attiva il thermal throttling: un meccanismo di sicurezza che riduce automaticamente la velocità della CPU per abbassare la temperatura.

Il risultato pratico?

Un processore che “rallenta sé stesso” per non bruciarsi. Puoi avere la CPU più potente del mercato, ma se la pasta termica è esaurita, lavorerà a metà delle sue capacità.

Gli hard disk meccanici si usurano

Un HDD ha delle parti in movimento: dei piatti che girano a migliaia di giri al minuto e una testina che si sposta continuamente. Con gli anni, i cuscinetti si usurano, il meccanismo di posizionamento perde precisione, e i tempi di lettura aumentano. Non è immediato, ma è inesorabile.

La batteria dei computer portatili

Su un portatile, la batteria ha un ruolo che spesso si sottovaluta. Windows e macOS hanno delle modalità di risparmio energetico che riducono attivamente le prestazioni della CPU quando la batteria è scarica o degradata, per prolungare così l’autonomia.

Un PC portatile con una batteria al 40% della capacità originale può girare costantemente in modalità “risparmio energetico” anche quando l’alimentatore è collegato alla corrente.

Riepilogo: cause e soluzioni

Causa Tipo di problema Effetto principale Soluzione pratica Registro e residui software Software Avvio lento, instabilità Reinstallazione pulita del sistema operativo ogni 3–4 anni Programmi in avvio automatico Software Avvio lento, RAM occupata Task manager → Avvio (Windows) o Impostazioni di Sistema (Mac) File temporanei e cache Software Disco pieno, accesso lento Pulizia periodica con strumenti di sistema Software più esigente Hardware e software Rallentamento generale Passare ad un SSD o aumentare la RAM; usare software alternativi più leggeri Pasta termica esaurita Hardware Thermal throttling della CPU Sostituzione pasta termica (spendendo circa 20–40 euro) HDD usurato Hardware Letture/scritture lente Sostituzione con un SSD (intervento più impattante sulle prestazioni) Batteria portatile degradata Hardware CPU in throttling permanente Sostituzione batteria o profilo energetico “Prestazioni”

Quindi, cosa fare davvero?

Il rallentamento di un computer non è un fenomeno misterioso né un destino ineluttabile. È la somma di tanti piccoli processi – software e hardware – che agiscono in parallelo nel tempo. La buona notizia è che la maggior parte di questi processi è gestibile o reversibile.

Prima di spendere soldi per un nuovo computer, prova questo percorso logico:

pulisci gli avvii automatici;

libera spazio sul disco;

controlla la temperatura della CPU con un programma gratuito come HWMonitor.

Se il computer ha ancora un HDD, sostituirlo con un SSD da almeno 120–240 GB costa meno di 40 euro e trasforma letteralmente il PC.

Se dopo tutto questo il computer è ancora lento, allora sì, potrebbe essere il momento di valutare un aggiornamento. Ma almeno lo farai con cognizione di causa, non perché “il computer è vecchio”, ma perché hai capito esattamente perché e cosa non è più sufficiente.

Il computer non ti ha tradito. Ha solo accumulato la storia del tuo utilizzo. E quella storia, in buona parte, si può riscrivere.