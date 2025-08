OpenAI ridefinisce ChatGPT: meno tempo online, più risultati concreti

La società OpenAI ha pubblicato un documento che illustra la nuova direzione di sviluppo per il suo chatbot più famoso, rivelando un approccio che va controcorrente rispetto alle metriche tipiche del settore tecnologico.

L’obiettivo: aiutare davvero, non trattenere

Invece di misurare il successo attraverso il tempo trascorso sulla piattaforma o il numero di clic, OpenAI dichiara di voler valutare se gli utenti riescono effettivamente a completare i loro obiettivi. “Il nostro obiettivo non è catturare la vostra attenzione, ma aiutarvi ad usarla bene”, si legge nel comunicato ufficiale.

La filosofia è semplice ma rivoluzionaria: un’esperienza di successo su ChatGPT è quella che permette all’utente di ottenere ciò che cerca per poi tornare alla propria vita. Paradossalmente, secondo OpenAI, meno tempo trascorso nell’utilizzare ChatGPT può essere visto come un segnale positivo.

Esempi pratici della nuova visione

OpenAI ha fornito alcuni scenari concreti di come dovrebbe funzionare il ChatGPT “ottimizzato”:

preparazione a conversazioni difficili : il chatbot fornisce degli scenari di pratica e dei consigli personalizzati per affrontare le situazioni delicate, come un confronto con il proprio capo;

: il chatbot fornisce degli scenari di pratica e dei consigli personalizzati per affrontare le situazioni delicate, come un confronto con il proprio capo; interpretazione di referti medici : aiuta a comprendere i risultati degli esami e a formulare le domande giuste da porre al proprio medico;

: aiuta a comprendere i risultati degli esami e a formulare le domande giuste da porre al proprio medico; supporto nella risoluzione di problemi: agisce come cassa di risonanza per aiutare a chiarire i propri pensieri quando ci si sente bloccati.

Con l’introduzione dell’agente ChatGPT, l’assistente può ora completare delle attività senza che l’utente debba rimanere per forza nell’app, come ad esempio prenotare degli appuntamenti oppure organizzare delle feste di compleanno.

Attenzione alla salute mentale e all’uso responsabile

Un aspetto cruciale del nuovo approccio riguarda la gestione di situazioni delicate. OpenAI ha riconosciuto che l’intelligenza artificiale può risultare particolarmente coinvolgente per le persone in situazioni di vulnerabilità emotiva o mentale.

Le novità introdotte includono:

dei promemoria per fare delle pause : durante le sessioni prolungate, ChatGPT mostrerà dei gentili avvisi per incoraggiare a fare delle pause;

: durante le sessioni prolungate, ChatGPT mostrerà dei gentili avvisi per incoraggiare a fare delle pause; il supporto migliorato nei momenti di difficoltà : l’IA è stata addestrata per riconoscere meglio i segni di malessere emotivo indirizzando verso delle risorse basate su evidenze scientifiche;

: l’IA è stata addestrata per riconoscere meglio i segni di malessere emotivo indirizzando verso delle risorse basate su evidenze scientifiche; un approccio diverso alle decisioni personali: per domande come “Dovrei lasciare il mio fidanzato?”, ChatGPT non fornirà delle risposte dirette ma aiuterà l’utente a riflettere attraverso delle domande e delle analisi su i pro e i contro.

Per raggiungere questi obiettivi, OpenAI sta lavorando con oltre 90 medici in più di 30 Paesi, inclusi psichiatri, pediatri e medici di base. È stato inoltre costituito un gruppo consultivo di esperti in salute mentale, sviluppo giovanile e interazione uomo-computer.

Un cambio di paradigma per l’IA

Questa trasformazione rappresenta un approccio inedito nel panorama tecnologico, dove la maggior parte delle piattaforme punta a massimizzare il tempo di utilizzo. OpenAI sembra invece voler dimostrare che un’IA veramente utile è quella che rende gli utenti più autonomi e produttivi nella vita reale.

Il test finale che l’azienda si pone è significativo: “Se qualcuno che amiamo si rivolgesse a ChatGPT per supporto, ci sentiremmo rassicurati?”. Raggiungere un “sì” inequivocabile a questa domanda è l’obiettivo dichiarato dal gruppo di sviluppatori.

