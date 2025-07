YouTube blocca i video IA spazzatura

YouTube sta affrontando una crescente invasione di contenuti di scarsa qualità generati dall’intelligenza artificiale, un fenomeno che sta compromettendo l’esperienza degli utenti sulla piattaforma. Come già accaduto sul motore di ricerca Google, anche YouTube deve confrontarsi con milioni di contenuti artificiali che stanno inquinando l’ecosistema digitale.

Il problema dei contenuti IA non autentici

La piattaforma si trova sommersa da quello che viene definito “AI slop”, ossia dei contenuti di bassa qualità realizzati con strumenti di intelligenza artificiale generativa. Tra gli esempi più eclatanti troviamo:

documentari su dei crimini completamente inventati che raccolgono milioni di visualizzazioni;

canali musicali generati automaticamente con milioni di iscritti;

bufale su eventi di cronaca che diventano virali;

video con voci artificiali sovrapposte a contenuti riciclati;

serie criminali che narrano degli omicidi inesistenti ma che sembrano professionali.

Un caso particolarmente significativo ha riguardato una serie documentaristica, diventata virale, che raccontava degli omicidi completamente inventati dall’IA. I video apparivano come dei documentari professionali, ma ogni dettaglio – dalle vittime ai crimini – era generato artificialmente. Solo dopo milioni di visualizzazioni si è scoperto che le storie erano completamente false.

Le nuove politiche del programma partner

A partire dal 15 luglio 2025, YouTube aggiornerà le politiche del programma partner per rendere più difficile la monetizzazione dei “contenuti non autentici” (questa definizione rappresenta un modo elegante per descrivere la marea di video prodotti in massa dall’intelligenza artificiale).

Le nuove linee guida si focalizzeranno su:

contenuti prodotti in massa;

video ripetitivi;

materiale chiaramente automatizzato senza valore aggiunto.

Rene Ritchie, responsabile editoriale di YouTube, ha definito questo cambiamento come un “aggiornamento minore”, ma la realtà è che la piattaforma deve affrontare un problema serio che sta crescendo rapidamente.

La sfida della distinzione e l’impatto sui creator

YouTube si trova di fronte ad un dilemma complesso: da un lato vuole incoraggiare la creatività e l’innovazione (inclusa quella che utilizza l’IA), dall’altro deve proteggere la qualità della piattaforma e la fiducia degli utenti.

La distinzione tra un uso creativo dell’IA e uno spam automatizzato non è sempre semplice. I generatori di video fatti con l’IA stanno migliorando rapidamente, rendendo sempre più difficile distinguere i contenuti autentici da quelli artificiali. YouTube dovrà perciò sviluppare dei sistemi sempre più sofisticati per mantenere questa distinzione.

Molti creatori di contenuti (chiamati comunemente creator) temevano che l’aggiornamento delle politiche del programma partner limitasse la possibilità di monetizzare i video di reazioni o i contenuti che includono dei filmati di altri video. YouTube ha chiarito che non è questo l’obiettivo: l’attenzione rimane sui contenuti chiaramente prodotti in massa o ripetitivi, non sui formati creativi consolidati.

La posta in gioco

Il problema non riguarda solo la qualità dei contenuti, ma anche il fatto che questi video generano dei profitti reali attraverso:

la monetizzazione pubblicitaria;

lo sfruttamento dell’algoritmo di YouTube per moltiplicare le visualizzazioni;

l’accumulo di iscritti attraverso dei contenuti automatizzati.

Se YouTube non riesce a controllare questa invasione, rischia di danneggiare la sua reputazione e il valore della piattaforma. I creator non vogliono che i loro annunci appaiano accanto a contenuti falsi, e gli utenti potrebbero perdere la fiducia se non riescono più a distinguere tra le informazioni vere e quelle generate artificialmente.

Una sfida in evoluzione

Sostenere l’uso creativo dell’IA mentre si disincentiva la produzione in massa di contenuti senza valore rappresenta una sfida complessa. YouTube dovrà costantemente aggiornare i suoi sistemi di rilevamento per stare al passo con l’evoluzione tecnologica dell’IA.

La piattaforma deve trovare un equilibrio delicato tra l’innovazione tecnologica e la protezione della qualità dei contenuti, una missione che si rivelerà sempre più difficile con il rapido progresso dell’intelligenza artificiale generativa.

