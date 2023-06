Hai sentito parlare di GUI e di CLI ma non hai idea di cosa siano? Eccoti allora spiegata la differenza tra GUI e CLI.

Indice

Differenza tra GUI e CLI

Nell’era in cui viviamo siamo abituati ad interagire con i dispositivi elettronici attraverso varie tipologie di interfacce che ci permettono di eseguire determinate operazioni nonché di comunicare con i dispositivi stessi. Due delle interfacce più comuni sono la GUI e la CLI. Queste due interfacce presentano delle differenze significative sia nel modo in cui gli utenti interagiscono con i dispositivi elettronici e sia nell’esperienza d’uso complessiva. In questo articolo andrò pertanto a spiegarti le caratteristiche distintive di entrambe le interfacce discutendo poi dei loro vantaggi e svantaggi.



Che cos’è una GUI?

Una GUI (acronimo inglese di graphical user interface, pronunciato gràficol iùser ìnterfeis, in italiano interfaccia grafica utente) è un’interfaccia che utilizza degli elementi visivi – come icone, finestre, pulsanti e menu a tendina – per consentire agli utenti di interagire con il dispositivo utilizzato.

Le GUI sono comunemente utilizzate nei sistemi operativi moderni, come Windows, macOS e Linux, e nelle applicazioni per i computer, gli smartphone e i tablet (ad esempio, nei programmi di elaborazione testi, nei fogli di calcolo, nelle presentazioni multimediali e in altri software per l’ufficio). Le GUI offrono un’esperienza interattiva e intuitiva, permettendo agli utenti che le usano di eseguire delle azioni tramite il semplice clic di un pulsante del mouse o tramite il trascinamento di certi elementi. In questo modo è possibile avere un riscontro visivo su ciò che viene selezionato o inserito da parte dell’utente.

Le GUI offrono solitamente una vasta gamma di opzioni e di funzioni, e sono spesso raggruppate in categorie o in menu a discesa che consentono di essere selezionati facilmente dall’utente.

Ecco un esempio di GUI.

Vantaggi della GUI:

usabilità intuitiva: la GUI è progettata per essere facile da usare, riducendo la necessità di apprendere dei comandi specifici. Gli utenti possono navigare e interagire con l’interfaccia senza quindi dover apprendere alcun comando;

interazione visuale: grazie agli elementi visivi, gli utenti possono visualizzare facilmente le opzioni disponibili e ricevere un riscontro immediato sulle loro azioni;

multitasking (pronunciato multitàsching) semplificato: le GUI consentono di eseguire diverse attività contemporaneamente dando la possibilità di aprire più finestre o più schede e passando rapidamente tra di esse.

Svantaggi della GUI:

dipendenza dall’hardware: le GUI richiedono delle risorse di sistema significative – come memoria e potenza di elaborazione –, il che può limitare la velocità e le prestazioni sulle macchine meno potenti;

complessità: a causa dell’abbondanza di funzionalità e di opzioni, le GUI possono diventare molto complesse da utilizzare, senza contare che possono richiedere parecchio tempo per far apprendere tutte le loro funzioni;

limitazioni delle funzionalità: alcune operazioni avanzate potrebbero non essere disponibili tramite le GUI, richiedendo perciò l’utilizzo delle CLI per svolgere determinati compiti.

Che cos’è una CLI?

Una CLI (acronimo inglese di command line interface, pronunciato commànd làin ìnterfeis, in italiano interfaccia a riga di comando) è un’interfaccia testuale che permette agli utenti di interagire con un dispositivo elettronico attraverso delle istruzioni testuali specifiche. Con una CLI, gli utenti devono quindi inserire dei comandi (tramite una shell – pronunciato scièll – o un prompt dei comandi) per far eseguire al dispositivo in questione le azioni corrispondenti.

Le CLI sono utilizzate principalmente nei sistemi operativi Unix e Linux dai professionisti nel settore informatico e dai programmatori che hanno familiarità con i comandi e le sintassi di un determinato programma o sistema operativo. Le CLI servono, in particolare, per la gestione dei computer e dei server remoti, per l’automazione di compiti ripetitivi, nonché per la risoluzione di eventuali problemi di un determinato sistema operativo. Le CLI sono generalmente più efficienti delle GUI in quanto consentono all’utente di eseguire più rapidamente dei compiti complessi senza la necessità di dover interagire con il programma attraverso delle icone e/o delle finestre.

Ecco un esempio di CLI.

Vantaggi della CLI:

efficienza: una volta imparati i comandi, la CLI può diventare un modo molto rapido ed efficiente per eseguire dei compiti comuni in quanto spesso richiede meno clic e meno movimenti del mouse rispetto alla GUI;

automazione: la CLI consente di creare degli script o un batch (pronunciato bach) di comandi, automatizzando così processi ripetitivi o complessi;

accesso remoto: le CLI possono essere utilizzate per aver accesso a dei computer remoti tramite dei protocolli di rete, come SSH, fornendo un controllo completo sulla macchina remota.

Svantaggi della CLI:

curva di apprendimento ripida: l’utilizzo della CLI richiede la conoscenza di comandi specifici (e della loro sintassi), il che può richiedere diverso tempo per essere appresi correttamente;

mancanza di interazione visuale: a differenza della GUI, la CLI non offre un riscontro visivo immediato e richiede una maggiore familiarità con il sistema operativo per comprendere i risultati dei comandi;

possibili errori: l’assenza di suggerimenti visivi nella CLI può portare ad errori di battitura o all’esecuzione di comandi non intenzionali che potrebbero avere delle conseguenze indesiderate.

Conclusioni

Sia la GUI che la CLI offrono dei metodi diversi per interagire con i dispositivi elettronici, ciascuno con i propri vantaggi e svantaggi. La scelta tra le due dipende spesso dalle preferenze personali, dalla natura delle attività svolte e, non di meno, dalla conoscenza tecnica di chi le usa. Mentre la GUI è solitamente più intuitiva e accessibile agli utenti meno esperti, la CLI offre invece un controllo più preciso – oltre alla possibilità di automatizzare più compiti – ma richiede una conoscenza più approfondita. Arrivati comunque a questo punto dovresti aver finalmente capito la differenza tra GUI e CLI.