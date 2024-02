Hai sentito parlare di scheda video ma non hai idea di cosa sia? Eccoti allora spiegato che cos’è la scheda video.

Che cos’è la scheda video

La scheda video, chiamata anche scheda grafica, scheda display, adattatore grafico, scheda VGA, VGA, adattatore video, adattatore display, o comunemente GPU, è una periferica interna del computer, sotto forma di una scheda di espansione, che genera un flusso di dati grafici verso un determinato dispositivo di visualizzazione (come, ad esempio, un monitor).

Le schede video sono talvolta chiamate anche schede video discrete/dedicate (o schede grafiche discrete/dedicate) per distinguerle dalle meno performanti schede video integrate (che, in genere, vengono integrate nella scheda madre o nella CPU).

L’unità di elaborazione grafica, detta GPU (dall’acronimo inglese di graphics processing unit, pronunciato gràfics pròsessing iùnit), è il componente principale di una qualsiasi scheda video che è incaricato di eseguire i calcoli necessari, ma l’acronimo GPU viene talvolta utilizzato erroneamente anche per fare riferimento all’intera scheda video.

Ecco come si presenta una scheda video dedicata per un PC fisso.

A cosa serve la scheda video

La scheda video è un componente hardware fondamentale di un qualsiasi dispositivo elettronico il quale, per un motivo o per un altro, ha la necessità di visualizzare delle informazioni su uno schermo. Sia le operazioni più basilari, come navigare sul Web o consultare dei documenti, che quelle più intensive, come guardare un film o giocare con un videogioco, richiedono la partecipazione della scheda video per garantire una corretta visualizzazione dei contenuti.

La maggior parte delle schede video odierne non si limita, però, alla sola visualizzazione dei dati grafici per creare delle scene in 2D/3D. La GPU può essere infatti impiegata per fare delle ulteriori elaborazioni, riducendo in questo modo il carico sulla CPU. Le piattaforme di calcolo come OpenCL e CUDA consentono inoltre l’utilizzo delle schede video per fare dei calcoli a scopo generale come l’addestramento dell’intelligenza artificiale, l’estrazione di criptovalute e delle simulazioni molecolari.



Come è fatta una scheda video

Una scheda video è composta solitamente da diversi componenti chiave, tra cui:

la GPU , ossia il cuore della scheda video. In sostanza, si tratta di un processore grafico che fa la maggior parte del lavoro quando si tratta di generare delle immagini;

, ossia il cuore della scheda video. In sostanza, si tratta di un processore grafico che fa la maggior parte del lavoro quando si tratta di generare delle immagini; un dissipatore di calore , che distribuisce in modo uniforme il calore prodotto dalla GPU lungo tutta la superficie della scheda video;

, che distribuisce in modo uniforme il calore prodotto dalla GPU lungo tutta la superficie della scheda video; un BIOS video , chiamato anche firmware, che contiene un piccolo programma per la configurazione iniziale ed il controllo della scheda video;

, chiamato anche firmware, che contiene un piccolo programma per la configurazione iniziale ed il controllo della scheda video; una memoria video , chiamata anche memoria grafica , VRAM (dall’acronimo inglese di v ideo r andom a ccess m emory) o GRAM (dall’acronimo inglese di g raphics r andom a ccess m emory), che è il posto dove la GPU conserva i dati di cui ha bisogno per generare le immagini. Può essere di varie tipologie (ad esempio, GDDR5, GDDR6 o HBM) e sulle schede video integrate è, normalmente, di uno o due gigabyte mentre sulle schede video dedicate può arrivare a superare anche i 48 GB;

, chiamata anche , (dall’acronimo inglese di ideo andom ccess emory) o (dall’acronimo inglese di raphics andom ccess emory), che è il posto dove la GPU conserva i dati di cui ha bisogno per generare le immagini. Può essere di varie tipologie (ad esempio, GDDR5, GDDR6 o HBM) e sulle schede video integrate è, normalmente, di uno o due gigabyte mentre sulle schede video dedicate può arrivare a superare anche i 48 GB; un RAMDAC , che converte i segnali digitali in segnali analogici per farli utilizzare ad un monitor CRT. A causa della crescente popolarità dei monitor LCD e dell’integrazione del RAMDAC nella GPU, ormai il RAMDAC è in gran parte scomparso come componente dedicato;

, che converte i segnali digitali in segnali analogici per farli utilizzare ad un monitor CRT. A causa della crescente popolarità dei monitor LCD e dell’integrazione del RAMDAC nella GPU, ormai il RAMDAC è in gran parte scomparso come componente dedicato; delle uscite video , che generalmente sono VGA (chiamata anche D-sub), DVI, S-Video, HDMI/Mini HDMI, USB Type-C, o anche DisplayPort/Mini DisplayPort;

, che generalmente sono VGA (chiamata anche D-sub), DVI, S-Video, HDMI/Mini HDMI, USB Type-C, o anche DisplayPort/Mini DisplayPort; e un’interfaccia per collegare la scheda video alla scheda madre (tramite un apposito slot), che su tutte le ultime schede video prende il nome di PCI Express.

Una tipica scheda video dedicata munita di un connettore PCI Express.

Quante tipologie di schede video esistono

In generale, è possibile distinguere le schede video in tre distinte tipologie:

le schede video dedicate , chiamate anche schede video discrete , che rappresentano la miglior soluzione dal punto di vista delle prestazioni. A causa della loro complessità, le schede video dedicate sono però le schede video più costose in circolazione;

, chiamate anche , che rappresentano la miglior soluzione dal punto di vista delle prestazioni. A causa della loro complessità, le schede video dedicate sono però le schede video più costose in circolazione; le schede video integrate , chiamate anche schede video condivise , che, non avendo una memoria video propria, condividono una certa quantità di memoria RAM del computer come loro memoria video;

, chiamate anche , che, non avendo una memoria video propria, condividono una certa quantità di memoria RAM del computer come loro memoria video; e le schede video esterne, chiamate anche eGPU (ossia external GPU), che non sono altro che delle schede video dedicate collegate esternamente ad un computer (fisso o portatile) attraverso un’appropriata porta.

In realtà esistono anche delle schede video ibride, che sono una via di mezzo tra le schede video integrate e le schede video dedicate, ma ormai questa tipologia di schede video non è molto diffusa.

In realtà esistono anche delle schede video ibride, che sono una via di mezzo tra le schede video integrate e le schede video dedicate, ma ormai questa tipologia di schede video non è molto diffusa.



Come funziona una scheda video

Come dovresti aver già capito, una qualsiasi scheda video agisce come una sorta di intermediario tra la CPU del computer e il monitor utilizzato. Ma, in sostanza, come funziona una scheda video? Il lavoro che svolge una scheda video è piuttosto complesso, ma il principio di funzionamento è, tutto sommato, abbastanza semplice:

innanzitutto la scheda video riceve dei dati dalla CPU del computer attraverso lo slot PCI Express della scheda madre. I dati ricevuti dalla CPU possono essere foto, video, giochi, documenti, il contenuto di una cartella, o qualsiasi altra cosa da visualizzare sul monitor; i dati inviati dalla CPU vengono quindi temporaneamente immagazzinati nella memoria della scheda video; a questo punto la GPU preleva i dati contenuti nella memoria video ed esegue rapidamente i calcoli necessari per elaborare le informazioni ricevute; infine, una volta elaborati, i dati vengono trasformati in un segnale video che viene inviato al monitor tramite un cavo collegato ad una delle porte della scheda video, consentendo così la visualizzazione dei contenuti sullo schermo.

Come scegliere una scheda video

Quando si sceglie la scheda video per un computer bisogna prendere in considerazione diversi fattori. Tuttavia, le cose alle quali badare di più sono soltanto tre:

il prezzo : il costo è il primo aspetto da valutare nella scelta di una scheda video. In commercio è possibile trovare delle schede video con prezzi a partire da circa una cinquantina di euro per i modelli di fascia bassa fino a superare anche le migliaia di euro per i modelli di fascia media o alta;

: il costo è il primo aspetto da valutare nella scelta di una scheda video. In commercio è possibile trovare delle schede video con prezzi a partire da circa una cinquantina di euro per i modelli di fascia bassa fino a superare anche le migliaia di euro per i modelli di fascia media o alta; le specifiche : le caratteristiche di una scheda video possono variare di molto in base alla marca e al modello. Fondamentalmente, però, se hai intenzione di controllare le tue email, di navigare su Internet, di accedere ai social network, di gestire dei documenti, di ascoltare della musica, o al massimo di guardare qualche film, allora probabilmente ti andrà bene una scheda video integrata o anche una scheda video dedicata di fascia bassa. Se invece devi lavorare con dei programmi pesanti o vuoi giocare con gli ultimi videogiochi al massimo dei dettagli, allora in questo caso sarebbe meglio optare per una scheda video dedicata di fascia media o alta;

: le caratteristiche di una scheda video possono variare di molto in base alla marca e al modello. Fondamentalmente, però, se hai intenzione di controllare le tue email, di navigare su Internet, di accedere ai social network, di gestire dei documenti, di ascoltare della musica, o al massimo di guardare qualche film, allora probabilmente ti andrà bene una scheda video integrata o anche una scheda video dedicata di fascia bassa. Se invece devi lavorare con dei programmi pesanti o vuoi giocare con gli ultimi videogiochi al massimo dei dettagli, allora in questo caso sarebbe meglio optare per una scheda video dedicata di fascia media o alta; e la compatibilità: prima di comprare una scheda video dedicata è altamente consigliato verificare la compatibilità tra la scheda video e la scheda madre del proprio PC fisso.





Dove si trova la scheda video?

La scheda video di un computer fisso si trova all’interno dell’unità di sistema, ossia all’interno del cosiddetto case (si pronuncia chèis). Se si tratta di una scheda video dedicata, questa viene di solito alloggiata in uno degli appropriati slot della scheda madre. Se invece si tratta di una scheda video integrata, la scheda video si trova solitamente integrata o nella CPU, o direttamente nella scheda madre.

Ecco come viene montata una scheda video dedicata su una scheda madre di un PC fisso.

Se dai un’occhiata al retro del tuo computer, noterai un certo numero di uscite video (o di porte video che dir si voglia). Se queste uscite video si trovano orizzontalmente nella parte bassa del PC, allora nel computer è montata una scheda video dedicata. Se, invece, le uscite video si trovano verticalmente nella parte alta del PC, allora nel computer è montata una scheda video integrata.

Se nella parte posteriore del tuo PC le uscite video si trovano sia verticalmente che orizzontalmente, allora vuol dire che nel computer è montata sia una scheda video integrata che una scheda video dedicata.

Per quanto riguarda i computer portatili, in molti casi la scheda video è incorporata direttamente nella scheda madre, quindi è molto più difficile vedere dove si trova fisicamente.



Come capire che scheda video c’è nel PC

Per capire quale scheda video si trova nel PC che utilizzi puoi scaricare un programma gratuito come GPU-Z che, oltre a dirti qual è il nome esatto della tua scheda video, mostrato di fianco la voce Name, ti illustrerà anche molte altre utili informazioni che riguardano la tua scheda video.





Conclusioni

Dunque, la scheda video è un componente essenziale di un qualsiasi dispositivo elettronico, poiché è in grado di influenzare l’esperienza visiva e le possibili prestazioni dell’intero dispositivo. Saper scegliere la scheda video giusta per un PC richiede però una valutazione attenta delle proprie esigenze oltre ad una buona comprensione delle specifiche tecniche cruciali.

Arrivati comunque a questo punto dovresti aver finalmente capito che cos’è la scheda video.