Le intelligenze artificiali generative stanno rivoluzionando il modo in cui milioni di persone interagiscono con la tecnologia ogni giorno. Tuttavia, emerge un paradosso preoccupante per le aziende del settore: nonostante l’enorme popolarità, quasi nessuno è disposto a pagare per questi servizi.

Secondo uno studio di Menlo Ventures, il 97% degli utenti che usa l’IA si limita alle versioni gratuite di chatbot come ChatGPT o Google Gemini. Anche ChatGPT, il più popolare al mondo con 122 milioni di utenti giornalieri, conta solo il 5% di abbonati paganti, una percentuale superiore alla media del settore ma ancora insufficiente per la sostenibilità economica.

Il problema dei costi elevati

Lo sviluppo e il mantenimento di un modello linguistico avanzato comporta degli investimenti enormi. Le aziende devono sostenere dei costi elevati per il personale specializzato, le infrastrutture tecnologiche e i data center. A questo si aggiungono anche le spese operative: le IA consumano delle quantità massicce di energia e di acqua (quest’ultima viene utilizzata per il raffreddamento dei sistemi).

Il settore ha investito delle cifre record: si stima che solo nel 2025 verranno spesi oltre 300 miliardi di dollari. OpenAI, ad esempio, ha presentato Stargate, un piano da 500 miliardi di dollari, mentre Meta ha dichiarato l’intenzione di investire “centinaia di miliardi” per la creazione di nuovi data center.

Le tariffe scoraggiano gli utenti

I prezzi attuali rappresentano una barriera significativa. ChatGPT offre, al momento, tre piani: il piano base gratuito, il piano a pagamento Plus (che costa 23 euro al mese) e il piano a pagamento Pro (che costa 229 euro al mese). Google Gemini ha delle tariffe simili, mentre Claude di Anthropic propone dei prezzi leggermente inferiori (da 20 a 90 dollari mensili).

Questi costi attraggono principalmente dei professionisti come i programmatori informatici e gli utenti particolarmente interessati alle funzionalità avanzate. Gli utenti occasionali preferiscono invece la versione gratuita, che soddisfa comunque le esigenze quotidiane.

Nuovi modelli di affari in arrivo

Alla luce di tutto ciò, le aziende hanno deciso di esplorare nuove alternative agli abbonamenti tradizionali. Microsoft ha introdotto un modello basato sull’utilizzo effettivo nel piano Microsoft 365 Copilot Chat. Secondo gli esperti, le future opportunità di monetizzazione delle IA includeranno delle pubblicità integrate nelle risposte e dei programmi di affiliazione con i siti di commercio elettronico.

Un settore emergente riguarda i “Companions”, cioè i chatbot progettati per fare delle conversazioni personali e intime. Meta e xAI hanno recentemente lanciato degli avatar animati come Ani (ispirata agli anime) e Rudi (un panda rosso), seguendo l’esempio di startup come Replika e Character.AI.

I rischi dei chatbot personali

Questi servizi personalizzati sollevano delle importanti questioni di sicurezza. Character.AI è stata coinvolta nel suicidio di un quattordicenne che aveva discusso a lungo dei suoi problemi mentali con il chatbot, senza che il sistema interrompesse la conversazione o suggerisse un aiuto professionale.

Il futuro dell’IA sembra ormai destinato a bilanciare l’innovazione tecnologica e la sostenibilità economica, cercando modelli di affari che non compromettano la sicurezza degli utenti più vulnerabili.

