Perché sempre più PC hanno l’IA integrata

Se hai seguito le presentazioni dei PC degli ultimi mesi, avrai notato un termine che compare ovunque: NPU. Intel lo chiama “AI Boost”, AMD parla di “Ryzen AI”, Microsoft promuove i suoi “Copilot+ PC”. Tutti promettono che l’intelligenza artificiale cambierà il modo in cui usiamo il computer. Ma è davvero così? Oppure è solo l’ennesima operazione di marketing? Facciamo chiarezza: cosa c’è dietro questi comunicati stampa, cosa funziona davvero oggi, e cosa cambierà concretamente per te che usi il PC.

Indice

Cos’è davvero questa “IA integrata”?

Quando i produttori parlano di “PC con IA”, si riferiscono ai computer dotati di una NPU (acronimo inglese di neural processing unit), ossia un chip specializzato nell’eseguire dei calcoli di intelligenza artificiale. È un componente distinto dalla CPU (il processore tradizionale) e dalla GPU (il processore della scheda video).

La differenza tra CPU, GPU e NPU

CPU : il “generalista” del computer. Ottima per eseguire i programmi normali, ma non particolarmente efficiente con i calcoli paralleli tipici dell’IA.

: il “generalista” del computer. Ottima per eseguire i programmi normali, ma non particolarmente efficiente con i calcoli paralleli tipici dell’IA. GPU : nata per la grafica, eccelle nell’elaborazione parallela. Per questo viene usata anche per l’IA, ma consuma molta energia.

: nata per la grafica, eccelle nell’elaborazione parallela. Per questo viene usata anche per l’IA, ma consuma molta energia. NPU: progettata specificamente per i calcoli delle reti neurali. Fa una cosa sola, ma la fa in modo estremamente efficiente.

Immagina la differenza tra CPU, GPU e NPU come quella tra un coltellino svizzero (CPU), una motosega (GPU) e un bisturi (NPU). Tutti possono tagliare, ma ciascuno è ottimizzato per eseguire dei compiti diversi.

I requisiti dei “Copilot+ PC” di Microsoft

Microsoft ha creato una categoria specifica per i PC che supportano le funzionalità di IA più avanzate. Per ottenere il bollino “Copilot+ PC”, un computer deve avere:

almeno 16 GB di RAM (LPDDR5 o DDR5);

almeno 256 GB di SSD;

una NPU capace di almeno 40 TOPS (trillions operations per second, in italiano trilioni di operazioni al secondo);

un processore compatibile: inizialmente solo Qualcomm Snapdragon X, ora anche Intel Core Ultra serie 200V e AMD Ryzen AI serie 300.

Questi numeri sembrano impressionanti. Ma cosa significano nella pratica?

Cosa fa davvero oggi un PC con NPU

Andiamo al sodo: cosa cambia nell’uso quotidiano con questi PC dotati di una NPU? Ecco le funzionalità concrete che funzionano già oggi:

effetti video avanzati nelle videochiamate: durante le videochiamate su Teams, Zoom o Google Meet, c’è una sfocatura dello sfondo più naturale e precisa, c’è un’inquadratura automatica che ti segue quando ti muovi, c’è un miglioramento della voce con una riduzione del rumore ambientale, c’è un contatto visivo simulato (l’IA corregge la direzione dello sguardo). Queste funzioni esistevano già, ma richiedevano molta CPU/GPU. Con una NPU, invece, lavorano dietro le quinte senza far rallentare o riscaldare il PC; traduzione in tempo reale: la funzione “Sottotitoli” di Windows 11 può tradurre qualsiasi file audio dal computer in tempo reale, anche quando ci si trova offline. Questa funzione è utile per seguire delle videochiamate in altre lingue o per guardare dei contenuti in lingua originale; elaborazione fotografica intelligente: nelle app come Paint e Foto di Windows, avviene la cancellazione automatica di oggetti indesiderati, il miglioramento automatico della qualità, e la generazione di immagini da semplici schizzi. Adobe e altri software stanno aggiungendo delle funzioni simili che sfruttano le NPU; ricerca locale avanzata: Copilot può cercare dei file sul tuo PC non solo per nome, ma anche per contenuto, e può rispondere a domande sui tuoi documenti senza inviare nulla al cloud; miglioramento dell’autonomia della batteria: spostando i calcoli dell’IA dalla CPU/GPU alla NPU, il consumo energetico diminuisce. Molti Copilot+ PC dichiarano oltre 15–20 ore di autonomia reale.

Cosa NON fa (ancora) un PC con NPU

Ora la parte importante: cosa non puoi fare oggi con questi PC, nonostante il marketing:

non sostituiscono ChatGPT o i servizi sul cloud : i modelli di IA più potenti (ChatGPT, Gemini, Claude) funzionano ancora nel cloud. La NPU del tuo PC può eseguire solo dei modelli molto più piccoli e limitati. Se chiedi a Copilot di Windows di scrivere un articolo complesso o di fare dei ragionamenti elaborati, la richiesta viene comunque inviata ai server della Microsoft. La NPU locale gestisce solo i compiti più semplici;

: i modelli di IA più potenti (ChatGPT, Gemini, Claude) funzionano ancora nel cloud. La NPU del tuo PC può eseguire solo dei modelli molto più piccoli e limitati. Se chiedi a Copilot di Windows di scrivere un articolo complesso o di fare dei ragionamenti elaborati, la richiesta viene comunque inviata ai server della Microsoft. La NPU locale gestisce solo i compiti più semplici; le app devono essere ottimizzate : la maggior parte dei programmi che usi non sfrutta ancora le NPU. I software devono essere riscritti appositamente per utilizzarla. Questo processo è in corso ma è piuttosto lento. Alcuni esempi: Adobe sta integrando il supporto alle NPU in Photoshop e Premiere; Blender funziona con le NPU solo sui chip Qualcomm, non ancora su quelli prodotti dall’Intel/AMD; molti programmi professionali ancora non sono supportati;

: la maggior parte dei programmi che usi non sfrutta ancora le NPU. I software devono essere riscritti appositamente per utilizzarla. Questo processo è in corso ma è piuttosto lento. Alcuni esempi: Adobe sta integrando il supporto alle NPU in Photoshop e Premiere; Blender funziona con le NPU solo sui chip Qualcomm, non ancora su quelli prodotti dall’Intel/AMD; molti programmi professionali ancora non sono supportati; la frammentazione è un problema : Intel, AMD e Qualcomm hanno delle NPU diverse che funzionano in modo diverso. Gli sviluppatori devono ottimizzare le app per ciascuna di esse, rallentando l’adozione;

: Intel, AMD e Qualcomm hanno delle NPU diverse che funzionano in modo diverso. Gli sviluppatori devono ottimizzare le app per ciascuna di esse, rallentando l’adozione; la funzione “Recall” è stata ritirata: Microsoft aveva annunciato “Recall”, una funzione che avrebbe dovuto registrare tutto ciò che fai col PC per permetterti di cercare nella cronologia. È stata rimandata a tempo indeterminato per problemi di privacy.

Il divario tra promesse e realtà

I comunicati stampa parlano di rivoluzione, ma la verità è più sfumata.

Quello che funziona:

miglioramento tangibile dell’autonomia e delle prestazioni per dei compiti specifici;

funzioni utili per le videochiamate e la traduzione;

privacy: l’elaborazione locale dei dati è più sicura del cloud.

Quello che manca:

l’ecosistema software è ancora acerbo;

la maggior parte delle funzioni IA avanzate richiede ancora il cloud;

i vantaggi sono evidenti solo in alcuni scenari specifici.

Chi dovrebbe comprare un PC con NPU oggi?

Compra un PC con una NPU solo se:

fai molte videochiamate professionali;

lavori con foto/video e usi dei software che già supportano le NPU;

ti serve un PC portatile con una grande autonomia;

vuoi essere pronto per le app di IA che arriveranno nei prossimi anni.

Non comprare un PC con una NPU se:

usi principalmente il browser per navigare su Internet e Office per gestire i documenti;

il tuo budget è limitato (in media, un PC con una NPU costa 200–400 euro in più);

i tuoi software non supportano ancora le NPU;

usi principalmente l’IA via Web (tramite ChatGPT, Claude, Gemini, eccetera).

Il futuro: cosa aspettarsi

Gli esperti prevedono che, entro il 2027, il 60% dei PC venduti avrà delle NPU integrate. Ecco alcuni sviluppi attesi:

più app ottimizzate : ci saranno sempre più programmi che sfrutteranno le NPU;

: ci saranno sempre più programmi che sfrutteranno le NPU; NPU più potenti : Intel e AMD promettono il raddoppio o la triplicazione delle prestazioni;

: Intel e AMD promettono il raddoppio o la triplicazione delle prestazioni; modelli di IA più piccoli : verranno sviluppati dei modelli di IA che funzioneranno bene in locale;

: verranno sviluppati dei modelli di IA che funzioneranno bene in locale; costo ridotto: con la diffusione dei PC dotati di una NPU, i prezzi scenderanno.

Un punto sottovalutato? Usare ChatGPT costa. Il piano Pro di OpenAI costa 200 euro al mese. Eseguire dei modelli localmente sulla NPU ha un costo quasi nullo dopo l’acquisto del PC.

Per le aziende che processano molti dati, avere delle NPU locali può tradursi in risparmi significativi.

Conclusioni: comprare oggi o aspettare?

I PC con delle NPU rappresentano il futuro, ma siamo ancora nella fase iniziale. Le fondamenta hardware ci sono, ma l’ecosistema software è in fase di costruzione.

Se devi cambiare PC ora:

valuta un modello con una NPU se il budget che hai te lo permette;

cerca dei modelli con almeno 40 TOPS per supportare le funzioni di Copilot+;

verifica che i tuoi software principali abbiano il supporto per le NPU.

Se il tuo PC attuale funziona ancora bene, aspetta 12–18 mesi: usciranno delle NPU più potenti, il software sarà più maturo, e i prezzi saranno migliori. La differenza sarà molto più evidente nel corso del 2026.

Non comprare un PC solo per l’IA integrata. Compralo se è un buon computer che soddisfa le tue esigenze, e considera la NPU un bonus che diventerà sempre più utile con il passare del tempo.

L’IA integrata non è marketing puro, ma nemmeno la rivoluzione immediata che i comunicati stampa promettono. È un investimento sul futuro che oggi offre dei benefici selettivi ma concreti, e che nei prossimi anni diventerà sempre più rilevante.