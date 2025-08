YouTube sfrutta l’IA per proteggere i minori

La piattaforma video più utilizzata al mondo ha annunciato l’implementazione di un sistema basato sull’intelligenza artificiale per identificare automaticamente gli utenti adolescenti applicandogli delle specifiche misure di protezione.

Il sistema di riconoscimento automatico dell’età

La rivoluzione digitale nella sicurezza dei minori online compie un nuovo passo significativo. YouTube ha deciso di affidarsi all’apprendimento automatico per distinguere automaticamente tra gli utenti adulti e gli adolescenti, garantendo a questi ultimi un ambiente di navigazione più sicuro e controllato.

L’innovazione tecnologica si basa sull’analisi comportamentale degli utenti attraverso degli algoritmi di apprendimento automatico. Il sistema esamina diversi parametri per determinare se chi utilizza la piattaforma sia maggiorenne o meno: le ricerche effettuate, le tipologie di contenuti visualizzati e la cronologia dell’utente sono tra i principali indicatori utilizzati.

La sperimentazione prenderà il via negli Stati Uniti su un gruppo limitato di utenti, per poi estendersi gradualmente ad altri mercati internazionali. Secondo quanto dichiarato dall’azienda di Mountain View, delle tecnologie simili sono già operative in altre regioni geografiche con risultati soddisfacenti.

Protezioni automatiche e verifiche per gli adulti

Una volta identificato un utente come minorenne, la piattaforma attiverà automaticamente una serie di protezioni specifiche, inclusi dei filtri sui contenuti e delle funzionalità limitate pensate per preservare la sicurezza dei più giovani.

Gli utenti adulti che dovessero essere erroneamente classificati come minorenni avranno la possibilità di confermare la propria maggiore età attraverso dei documenti ufficiali o delle carte di credito.

Solo dopo questa verifica potranno accedere ai contenuti che hanno delle restrizioni d’età.

Una strategia a lungo termine per la sicurezza online

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia che YouTube ha sviluppato negli anni per la protezione dei minori. Dal lancio di YouTube Kids oltre un decennio fa agli account supervisionati introdotti quattro anni fa, la piattaforma ha costantemente investito in soluzioni dedicate ai più giovani.

Il nuovo sistema rappresenta un equilibrio tra la sicurezza e la privacy, permettendo di applicare delle protezioni senza richiedere informazioni personali aggiuntive agli utenti. La tecnologia si propone di rendere la navigazione più sicura mantenendo, al contempo, l’esperienza d’uso fluida e naturale che caratterizza la piattaforma.

Questo approccio innovativo potrebbe fare da apripista per altre piattaforme digitali, stabilendo nuovi standard per la protezione dei minori nel panorama dei social media e delle piattaforme di contenuti online.

