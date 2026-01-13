Anthropic espande Claude nel settore sanitario e delle scienze della vita

Anthropic ha annunciato un’importante espansione delle funzionalità di Claude dedicate al settore sanitario e delle scienze della vita, introducendo dei nuovi strumenti per accelerare i processi complessi, dalla gestione delle autorizzazioni preventive allo sviluppo di nuovi farmaci.

Due nuove iniziative principali

L’azienda Anthropic introduce Claude per la Sanità, un insieme di strumenti conformi alla normativa sulla privacy sanitaria americana che permette ai fornitori di assistenza, agli assicuratori e ai pazienti di utilizzare Claude per scopi medici.

In secondo luogo, vengono aggiunte delle nuove funzionalità per le scienze della vita, collegando Claude a più piattaforme scientifiche, in modo tale da supportare la gestione delle sperimentazioni cliniche e le operazioni normative.

Claude Opus 4.5, il modello più recente di Claude, mostra dei miglioramenti significativi in accuratezza nei calcoli medici, nel completamento di compiti medici complessi, e nell’analisi biologica, riducendo al contempo le allucinazioni relative ai fatti.

Nuovi strumenti per la sanità

Claude può ora connettersi al database della copertura dei servizi Medicare e Medicaid, alla Classificazione internazionale delle malattie per la codifica medica, e al registro nazionale degli identificativi dei fornitori sanitari. Può anche accedere ad oltre 35 milioni di articoli di letteratura biomedica per fare delle revisioni aggiornate.

Con questi strumenti, Claude può accelerare le revisioni delle richieste di autorizzazione preventiva (che normalmente richiedono delle ore), supportare i ricorsi per le richieste negate raccogliendo la documentazione da fonti frammentate, e coordinare l’assistenza dando priorità ai messaggi dei pazienti.

Dati sanitari personali

Negli Stati Uniti, gli abbonati ai piani Pro e Max possono dare a Claude un accesso sicuro ai loro risultati di laboratorio e alle cartelle cliniche tramite delle nuove integrazioni con le piattaforme sanitarie e i sistemi di salute di Apple e Android.

Claude può riassumere la storia medica, spiegare i risultati dei test con un linguaggio semplice, e preparare delle domande per gli appuntamenti medici. Le integrazioni sono progettate per la privacy: gli utenti controllano quali informazioni condividere e Anthropic non utilizza i dati sanitari per addestrare i propri modelli.

Espansione nelle scienze della vita

Per la ricerca farmaceutica, Claude si collega ora ad alcune piattaforme per delle sperimentazioni cliniche, al registro statunitense delle sperimentazioni, ad una biblioteca di oltre 600 strumenti scientifici verificati, e a dei database di composti bioattivi.

Claude può adesso redigere dei protocolli di sperimentazione clinica conformi alle normative, monitorare degli indicatori chiave delle sperimentazioni, identificare delle lacune nei documenti normativi, e navigare le linee guida degli enti regolatori.

Partner e disponibilità

Tra i partner figurano importanti gruppi ospedalieri, aziende farmaceutiche globali e società di tecnologie sanitarie, che hanno scelto Claude per la sua sicurezza, per la capacità di ragionamento, e per la precisione nel gestire dei flussi di lavoro complessi.

I nuovi collegamenti sono disponibili per tutti gli abbonati a Claude (Pro, Max, Team ed Enterprise). Claude è l’unico modello di punta disponibile su tutti e tre i principali servizi cloud esistenti: Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft.

Fonte.