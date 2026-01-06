Core Ultra Series 3: la nuova generazione di CPU Intel

Intel ha presentato la sua nuova famiglia di processori Core Ultra Series 3, progettati per offrire delle prestazioni superiori, esperienze avanzate nel campo dell’IA, e un’autonomia eccezionale nei computer portatili di ultima generazione.

Architettura innovativa multicore

I nuovi processori Intel integrano un’architettura ibrida di nuova generazione, chiamata Panther Lake, con tre tipologie di core:

  • P-core (performance): fino a 4 core ad alte prestazioni per applicazioni intensive;
  • E-core (efficient): fino a 8 core efficienti per gestire il multitasking;
  • LP E-core (low power efficient): fino a 4 core a basso consumo per le attività quotidiane.

Questa configurazione permette di avere fino a 16 core totali, ottimizzati per bilanciare le prestazioni e l’efficienza energetica durante l’intera giornata lavorativa.

Grafica Arc di nuova generazione

I modelli di fascia alta integrano la nuova GPU Intel Arc B390/B370 con architettura Xe3, che permette fino a 12 core Xe nei PC portatili ultrasottili.

Le caratteristiche principali includono:

  • tecnologia XeSS 3 per il miglioramento della risoluzione tramite l’IA e una frequenza dei fotogrammi elevata;
  • XeLL (Xe low latency) per ridurre i tempi di risposta nei giochi;
  • modalità Endurance Gaming, che estende le sessioni di gioco ottimizzando i consumi e le prestazioni;
  • fino a 120 TOPS di potenza di calcolo dell’IA tramite i motori XMX integrati.

NPU 5: il cuore dell’IA

La quinta generazione della neural processing unit (NPU) offre fino a 50 TOPS di accelerazione dedicata all’IA, abilitando le funzionalità Copilot+ e gestendo i carichi di lavoro inerenti l’IA in modo efficiente per preservare l’autonomia.

L’ecosistema software supporta oltre 350 produttori di software, più di 500 funzionalità accelerate via IA, e più di 900 modelli di IA.

Connettività di ultima generazione

I processori Core Ultra Series 3 integrano le tecnologie di connettività più avanzate:

  • Thunderbolt 5 (su modelli selezionati): 80 Gbps bidirezionali, 120 Gbps in modalità “Bandwidth Boost”;
  • Wi-Fi 7 R2 con velocità fino a 4,8 volte superiori e latenze ridotte del 60% rispetto al Wi-Fi 6;
  • Bluetooth Core 6.0 a doppio canale per audio LE a flussi multipli ad alta fedeltà;
  • supporto per doppio monitor 8K e ricarica fino a 240 watt.

Gamma completa di processori

La nuova serie di CPU Intel include dei modelli dal Core Ultra 5 al top di gamma Core Ultra X9, con varie configurazioni per soddisfare esigenze diverse:

  • Core Ultra X9 388H: il modello di punta con 16 core, GPU Arc B390 a 12 Xe-core, e 50 TOPS NPU;
  • Core Ultra 7: soluzioni bilanciate con 8–16 core;
  • Core Ultra 5: opzioni più accessibili con 8–12 core.

Tutti i modelli hanno un consumo energetico base di 25 watt che può salire fino a 80 watt in modalità turbo per le operazioni più intensive, garantendo delle prestazioni elevate e mantenendo un profilo termico adatto ai computer portatili più sottili.

Intel Evo: garanzia di qualità

I PC portatili certificati Intel Evo con processori Core Ultra Series 3 garantiscono un’esperienza di qualità superiore verificata attraverso migliaia di ore di test su parametri come prestazioni, autonomia, connettività, qualità audio/video, dimensioni e peso.

Il risultato sono dei dispositivi che combinano potenza, grafica eccellente, e mobilità senza compromessi.

La famiglia Intel Core Ultra Series 3 rappresenta un significativo passo in avanti nella tecnologia mobile, offrendo la potenza necessaria per le applicazioni moderne e l’intelligenza artificiale, mantenendo al contempo un’efficienza energetica che permette di lavorare e divertirsi per tutta la giornata.

Fonte.

