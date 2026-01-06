Core Ultra Series 3: la nuova generazione di CPU Intel

Intel ha presentato la sua nuova famiglia di processori Core Ultra Series 3, progettati per offrire delle prestazioni superiori, esperienze avanzate nel campo dell’IA, e un’autonomia eccezionale nei computer portatili di ultima generazione.
Architettura innovativa multicore
I nuovi processori Intel integrano un’architettura ibrida di nuova generazione, chiamata Panther Lake, con tre tipologie di core:
- P-core (performance): fino a 4 core ad alte prestazioni per applicazioni intensive;
- E-core (efficient): fino a 8 core efficienti per gestire il multitasking;
- LP E-core (low power efficient): fino a 4 core a basso consumo per le attività quotidiane.
Questa configurazione permette di avere fino a 16 core totali, ottimizzati per bilanciare le prestazioni e l’efficienza energetica durante l’intera giornata lavorativa.
Grafica Arc di nuova generazione
I modelli di fascia alta integrano la nuova GPU Intel Arc B390/B370 con architettura Xe3, che permette fino a 12 core Xe nei PC portatili ultrasottili.
Le caratteristiche principali includono:
- tecnologia XeSS 3 per il miglioramento della risoluzione tramite l’IA e una frequenza dei fotogrammi elevata;
- XeLL (Xe low latency) per ridurre i tempi di risposta nei giochi;
- modalità Endurance Gaming, che estende le sessioni di gioco ottimizzando i consumi e le prestazioni;
- fino a 120 TOPS di potenza di calcolo dell’IA tramite i motori XMX integrati.
NPU 5: il cuore dell’IA
La quinta generazione della neural processing unit (NPU) offre fino a 50 TOPS di accelerazione dedicata all’IA, abilitando le funzionalità Copilot+ e gestendo i carichi di lavoro inerenti l’IA in modo efficiente per preservare l’autonomia.
L’ecosistema software supporta oltre 350 produttori di software, più di 500 funzionalità accelerate via IA, e più di 900 modelli di IA.
Connettività di ultima generazione
I processori Core Ultra Series 3 integrano le tecnologie di connettività più avanzate:
- Thunderbolt 5 (su modelli selezionati): 80 Gbps bidirezionali, 120 Gbps in modalità “Bandwidth Boost”;
- Wi-Fi 7 R2 con velocità fino a 4,8 volte superiori e latenze ridotte del 60% rispetto al Wi-Fi 6;
- Bluetooth Core 6.0 a doppio canale per audio LE a flussi multipli ad alta fedeltà;
- supporto per doppio monitor 8K e ricarica fino a 240 watt.
Gamma completa di processori
La nuova serie di CPU Intel include dei modelli dal Core Ultra 5 al top di gamma Core Ultra X9, con varie configurazioni per soddisfare esigenze diverse:
- Core Ultra X9 388H: il modello di punta con 16 core, GPU Arc B390 a 12 Xe-core, e 50 TOPS NPU;
- Core Ultra 7: soluzioni bilanciate con 8–16 core;
- Core Ultra 5: opzioni più accessibili con 8–12 core.
Tutti i modelli hanno un consumo energetico base di 25 watt che può salire fino a 80 watt in modalità turbo per le operazioni più intensive, garantendo delle prestazioni elevate e mantenendo un profilo termico adatto ai computer portatili più sottili.
Intel Evo: garanzia di qualità
I PC portatili certificati Intel Evo con processori Core Ultra Series 3 garantiscono un’esperienza di qualità superiore verificata attraverso migliaia di ore di test su parametri come prestazioni, autonomia, connettività, qualità audio/video, dimensioni e peso.
Il risultato sono dei dispositivi che combinano potenza, grafica eccellente, e mobilità senza compromessi.
La famiglia Intel Core Ultra Series 3 rappresenta un significativo passo in avanti nella tecnologia mobile, offrendo la potenza necessaria per le applicazioni moderne e l’intelligenza artificiale, mantenendo al contempo un’efficienza energetica che permette di lavorare e divertirsi per tutta la giornata.