Amazon al CES 2026: tecnologia, casa e IA

Amazon ha aperto il Consumer Electronics Show (CES) 2026 con una serie di importanti novità che mostrano una visione dell’intelligenza artificiale pensata per semplificare la vita quotidiana.

L’azienda ha presentato degli aggiornamenti volti a rendere più intuitivo l’uso dei propri prodotti e servizi, con un’attenzione particolare all’esperienza dell’utente in casa e fuori casa.

Ring: nuove funzioni intelligenti per la sicurezza domestica

Amazon ha esteso le funzionalità del proprio sistema di sicurezza Ring, introducendo delle nuove opzioni basate sull’intelligenza artificiale per rendere le abitazioni più protette e reattive.

Una delle novità principali è una funzione chiamata Fire Watch, che sfrutta l’analisi dei video per riconoscere i primi segnali di fumo o fuoco e inviare delle notifiche tempestive agli utenti, permettendo di condividere immagini o video in tempo reale tramite l’app dedicata.

Inoltre, è stato lanciato un nuovo negozio di applicazioni all’interno dell’app Ring, che consente di estendere le potenzialità delle videocamere con le app di sviluppatori terzi, ampliando così le funzioni disponibili per gli utenti.

Una funzionalità intelligente legata a Ring permette ora di interagire in modo più naturale con chi suona alla porta, con risposte vocali e personalizzabili grazie all’intelligenza artificiale.

Fire TV: interfaccia più rapida e semplice da usare

Amazon ha presentato un’interfaccia completamente rinnovata per la televisione connessa, pensata per aiutare gli utenti a trovare ciò che desiderano vedere in modo più immediato.

La nuova schermata principale è stata ripensata per mettere in evidenza i contenuti in modo più ordinato, con categorie ben distinte e una reattività migliorata. Secondo Amazon, alcune operazioni risultano fino al 30% più veloci rispetto a prima, riducendo il tempo necessario per accedere a film, serie TV, sport e altri contenuti.

La nuova interfaccia include anche la possibilità di fissare le applicazioni preferite direttamente nella schermata iniziale, rendendo più semplice ritrovare le app maggiormente usate.

Parallelamente, la versione mobile dell’app per controllare la televisione è stata aggiornata affinché rispecchi l’interfaccia semplificata, permettendo di sfogliare i contenuti, gestire la lista dei preferiti, e avviare la riproduzione anche dal proprio smartphone o tablet.

Nuova linea di televisori “Ember Artline”: design e personalizzazione

Amazon ha presentato anche la sua prima serie di televisori pensati come elementi di arredamento per la casa. La gamma Ember Artline combina una tecnologia 4K di alta qualità con un design elegante e cornici personalizzabili, così da integrarsi con lo stile degli spazi abitativi.

Questi televisori offrono anche delle funzioni pensate per chi ama l’arte e la fotografia: quando non sono utilizzati per guardare dei programmi, possono mostrare opere artistiche o immagini personali, trasformandosi in un vero e proprio elemento decorativo.

La tecnologia integrata include anche la rilevazione di presenza nella stanza, affinché lo schermo si attivi automaticamente quando qualcuno entra nella stanza e si spenga quando la stanza è vuota, riducendo così i consumi e l’usura.

Alexa+: l’assistente che si evolve oltre la voce

Una delle parti più importanti della presentazione riguarda Alexa+, la nuova versione avanzata dell’assistente vocale di Amazon.

Alexa+ non si limita più a rispondere ai comandi vocali, ma è progettata per anticipare le esigenze degli utenti in base al contesto, suggerendo informazioni e azioni utili nel momento giusto, senza che sia necessario chiedere qualcosa.

Una delle novità più significative è l’arrivo di Alexa.com, una versione accessibile direttamente da un browser qualsiasi, che consente di utilizzare l’assistente anche senza dispositivi fisici dedicati. Questo rende possibile chiedere informazioni, gestire attività quotidiane, organizzare liste, consultare il proprio calendario, e altro ancora ovunque ci si trovi.

Espansione dell’ecosistema: Alexa+ su nuovi dispositivi

Amazon ha annunciato anche nuove collaborazioni per portare Alexa+ sui dispositivi di terze parti. Tra questi figurano modelli di televisori di un grande produttore internazionale, automobili di un noto marchio automobilistico, e apparecchi di uso quotidiano come le macchine per il caffè.

Questa espansione rende Alexa+ ancora più presente nella vita degli utenti, sia dentro casa che in mobilità, consentendo un controllo intelligente applicabile ad un numero crescente di situazioni e dispositivi.

Fonte.