Sebbene vengano usati come sinonimi, in realtà un cellulare e uno smartphone non sono proprio la stessa cosa. Eccoti allora spiegata la differenza tra cellulare e smartphone.

Differenza tra cellulare e smartphone

Nel corso degli ultimi decenni, la tecnologia mobile ha avuto un grande impatto nella vita quotidiana delle persone. Oggi, gran parte della popolazione mondiale possiede uno smartphone o un cellulare, ma qual è la differenza tra cellulare e smartphone?



Che cos’è un cellulare?

Un telefono cellulare (chiamato comunemente telefonino, cellulare o telefono) è un dispositivo elettronico portatile che, tramite una tastiera fisica, permette comunemente solo di effettuare delle chiamate e di inviare dei messaggi di testo (conosciuti anche come SMS). Questi dispositivi sono stati introdotti negli anni ottanta e sono diventati molto popolari negli anni novanta. I cellulari hanno subito diverse evoluzioni nel corso degli anni ma il loro principale scopo è rimasto sempre il medesimo, ovvero fornire un mezzo di comunicazione mobile.

Il Nokia 3310 è stato uno dei telefoni cellulari di maggior successo della storia.

In aggiunta ai telefoni cellulari classici, negli ultimi tempi si stanno diffondendo anche i cosiddetti feature phone (si pronuncia fìciur fon, chiamati anche telefoni cellulari basici o dumbphone, pronunciato dàmbfon), ossia dei dispositivi elettronici portatili che possiedono la forma di un cellulare ma che permettono di sfruttare alcune funzionalità aggiuntive rispetto a questi ultimi come la possibilità di navigare su Internet.

Che cos’è uno smartphone?

Uno smartphone (si pronuncia smartfòn, letteralmente telefono intelligente) non è altro che un particolare telefono cellulare dotato di un ampio touchscreen (si pronuncia tàchscriin) nonché di funzionalità proprie dei computer. Con uno smartphone è possibile, ad esempio, effettuare delle telefonate, navigare su Internet, inviare e/o ricevere dei messaggi di testo e/o dei messaggi di posta elettronica, giocare con qualche videogame, ascoltare della musica, scattare delle fotografie, guardare dei film, e altre interessanti cose di questo tipo.

Il Samsung Galaxy S è stato il primo smartphone della serie Galaxy S.

Caratteristica peculiare di tutti gli smartphone esistenti è la possibilità di poter aggiungere delle nuove funzionalità sul proprio device (si pronuncia devàis, ovvero dispositivo) scaricando e installando le cosiddette app – in versione gratuita o a pagamento – attraverso dei negozi ad hoc disponibili online detti comunemente store (si pronuncia stor) o market.

Proprio come avviene per i computer e i cellulari, anche gli smartphone hanno un loro sistema operativo. Fra i sistemi operativi per dispositivi mobili più diffusi troviamo Android e iOS (si pronuncia ai o es), ma sul mercato è possibile trovare anche altri sistemi operativi meno diffusi o comunque non più usati come Windows Phone, Bada, Symbian OS e BlackBerry OS.



Conclusioni

Riepilogando, ecco alcune delle principali differenze tra un cellulare e uno smartphone:

funzionalità: come già accennato, gli smartphone offrono molte più funzionalità rispetto ai cellulari. Ad esempio, gli smartphone consentono di navigare su Internet, di inviare delle email, di accedere ai social media, di fare delle foto e/o dei video ad alta risoluzione, di scaricare delle app, e molto altro ancora;

schermo: gli smartphone di solito hanno degli schermi più grandi e di maggiore qualità rispetto a quelli dei cellulari. Avere uno schermo più grande consente di visualizzare dei contenuti multimediali, come video e immagini, in modo più chiaro e nitido rispetto ai cellulari. Inoltre negli smartphone lo schermo è di tipo touchscreen, quindi per effettuare delle operazioni basta toccare direttamente lo schermo senza ricorrere a dei tasti fisici come avviene invece per i cellulari;

sistema operativo: gli smartphone utilizzano dei sistemi operativi più avanzati rispetto ai sistemi operativi dei cellulari, il che permette di fare molte più cose rispetto a quelle basilari offerte da un cellulare;

Bluetooth, NFC e 4G/ connettività: gli smartphone sono dotati di molte opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi 5G . I cellulari, d’altra parte, spesso offrono normalmente solo la connessione GSM o, al massimo, quella 3G

capacità di elaborazione: gli smartphone hanno delle CPU più potenti e molta memoria RAM rispetto ai cellulari, quindi significa che possono eseguire delle operazioni più complesse, oltre a poter eseguire più app contemporaneamente e in modo più efficiente.

In sintesi, sebbene i cellulari e gli smartphone condividano lo stesso obiettivo di fornire una comunicazione mobile, gli smartphone sono dei dispositivi molto più avanzati che offrono una vasta gamma di funzionalità rispetto alle sole chiamate e ai semplici messaggi di testo di un comune cellulare. Scegliere tra un cellulare o uno smartphone dipende dalle esigenze individuali e dalla disponibilità del proprio budget. Tuttavia, dato che gli smartphone sono diventati così diffusi e vantaggiosi, sempre più persone decidono allora di comprare uno smartphone.

Arrivati dunque a questo punto dovresti aver finalmente capito la differenza tra cellulare e smartphone.