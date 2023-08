Vorresti vedere dei film in streaming gratis ma non sai da dove iniziare? Eccoti allora una lista con i migliori siti per vedere film gratis.

I 10 migliori siti per vedere film gratis

Su Internet esistono numerosi siti che permettono di vedere in streaming qualsiasi genere di film. Tuttavia, solamente tramite i seguenti servizi potrai vedere film gratis in maniera facile, veloce, e del tutto legale.

CHILI adotta un approccio che non comporta la necessità di sottoscrivere abbonamenti, permettendo la fruizione di film on demand attraverso l’acquisto o il noleggio. All’interno della piattaforma è riservato però anche uno spazio dedicato alla visione di film interamente gratuiti, presentati in lingua italiana ma con pause pubblicitarie, senza la necessità di registrarsi per creare un apposito account.

Per iniziare a vedere film gratis tramite CHILI è sufficiente accedere al sito ufficiale di CHILI e selezionare la scheda denominata Gratis, posizionata nel menu collocato nella parte superiore della pagina. In seguito, all’interno della sezione designata, puoi esplorare l’ampio catalogo e, una volta individuato il film di tuo interesse, basta fare clic sulla sua copertina premendo poi il pulsante Play Gratis per avviare la visione della pellicola.

La fruizione dei film su CHILI è altresì accessibile attraverso l’app dedicata per smartphone, tablet e/o smart TV, sia per Android che per iPhone/iPad (ma, per chi lo desidera, è presente anche l’app ufficiale sul Galaxy store e sul HUAWEI AppGallery).

A differenza degli altri siti, che si limitano principalmente a film, serie TV e occasionalmente a documentari, l’Internet Archive dispone invece di una collezione più vasta e inclusiva. Inoltre, offre un’ampia gamma di opere digitali nel pubblico dominio, tra cui immagini, libri, serie TV, film e molto altro ancora. Fedele al suo nome, l’Internet Archive presenta serie TV e film che spaziano dagli anni cinquanta fino ai giorni nostri.

Per guardare i film in italiano su Internet Archive basta selezionare come filtro Italian dal menu Language situato nella barra laterale sinistra. Sebbene Internet Archive sia uno dei pochi siti senza alcuna forma di pubblicità, un inconveniente di questo sito è rappresentato dalla quantità limitata di contenuti video rispetto ad altri siti di streaming menzionati in questo articolo.

Mediaset Infinity rappresenta il servizio di contenuti on demand, offerto dall’emittente televisiva Mediaset, che ti offre l’opportunità di accedere – previa registrazione con un account gratuito – ad una vasta gamma di programmi televisivi, serie TV, pellicole, e molto altro ancora. Nonostante la sua natura gratuita, la piattaforma si sostiene attraverso interruzioni pubblicitarie, ma è altresì possibile sottoscrivere un abbonamento a Infinity+ per espandere l’assortimento dei contenuti presenti nel suo catalogo.

Per usufruire di Mediaset Infinity basta recarsi sul sito ufficiale e completare il processo di registrazione mediante le opzioni Login seguita da Registrati, posizionate nell’angolo superiore destro della pagina. Una volta completata questa fase è possibile accedere alla sezione dedicata ai film presenti sulla piattaforma selezionando il menu posizionato nell’angolo superiore sinistro della pagina e scegliendo la voce Catalogo e poi Cinema.

In seguito, è sufficiente fare clic sulla locandina del film che si desidera visualizzare, avviandone così immediatamente la riproduzione. Per usare Mediaset Infinity è possibile scaricare anche l’app ufficiale disponibile per smartphone, tablet e smart TV, inclusi i dispositivi Android oltre che iPhone, iPad ed Apple TV.

Sebbene al momento siano presenti quasi esclusivamente contenuti in lingua inglese, Plex è comunque un altro dei migliori siti per vedere film gratis in quanto si tratta di un servizio molto più ampio di quanto possa sembrare a prima vista. Oltre alla sua vasta collezione di film e serie TV completamente gratuiti, Plex include anche la visione in diretta di programmi TV nonché la possibilità di utilizzare delle applicazioni dedicate che fungono da ottimo server multimediale domestico.

Attualmente, su Plex sono disponibili oltre 20.000 film e spettacoli gratuiti. Sono suddivisi in generi tradizionali come azione e crimine, ma è possibile anche sfogliarli per attore o per canale. Benché non sia necessario creare un account per utilizzare Plex, creando un account gratuito sarà però possibile ottenere alcuni vantaggi significativi, come la possibilità di vedere più contenuti gratuiti o la possibilità di riprendere da qualsiasi dispositivo la visione di un contenuto precedentemente interrotto.

Per vedere film gratis tramite Plex basta cliccare sul menu Free Movies & TV, collocato nella parte superiore della pagina, e scegliere la categoria di proprio interesse. Nella pagina di visione di un film troverai, oltre al tasto Play per avviarne la riproduzione, anche dei titoli simili al film che ti interessa assieme ad alcuni dettagli aggiuntivi che contribuiscono a creare un quadro completo del film che vuoi vedere, come l’intero elenco del cast, le recensioni e i trailer.

Plex è disponibile per qualsiasi tipo di dispositivo elettronico, inclusi smartphone, tablet e smart TV Android oppure iPhone, iPad ed Apple TV.

Pluto TV costituisce un servizio di streaming on demand, offerto dalla Paramount, caratterizzato dalla sua peculiarità di non richiedere alcuna registrazione o account. In aggiunta, la piattaforma mette a disposizione un assortimento gratuito di film, serie televisive e programmi, fruibili con occasionali interruzioni pubblicitarie.

Nel caso tu sia interessato a sperimentare questo sito di streaming video on demand ti consiglio di visitare il sito ufficiale di Pluto TV selezionando poi la scheda dedicata ai film, situata nell’angolo inferiore sinistro della pagina, all’interno del palinsesto dei canali in diretta (raggiungibile mediante il menu Canali TV, collocato nella parte superiore della pagina). Se preferisci iniziare a vedere un film dall’inizio basta selezionare il menu On Demand (collocato nella parte superiore della pagina), scegliere poi il film che ti interessa, e infine cliccare sul pulsante Guarda adesso. Se vuoi cercare un titolo in particolare basta invece fare una ricerca mediante l’apposito campo Cerca collocato sempre nella parte superiore della pagina.

Per una fruizione ancora più agevole, Pluto TV è disponibile anche sotto forma di app gratuita per smartphone, tablet e smart TV Android oppure per iPhone, iPad ed Apple TV.



Popcorn Tv, ossia un servizio senza alcun costo messo a disposizione dalla Delta Pictures, consente l’accesso ad un vasto assortimento di film in modalità streaming, senza dover affrontare procedure di registrazione fastidiose e senza la necessità di installare plugin particolari. Questa soluzione opera in modo impeccabile anche attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet, richiedendo unicamente l’accesso tramite un browser qualsiasi.

Il ricco repertorio di Popcorn Tv non include soltanto pellicole di spicco che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cinema mondiale: la selezione è principalmente costituita da film statunitensi piuttosto recenti. Nonostante ciò, è possibile comunque individuare numerose proposte interessanti all’interno della raccolta presentata.

Per dare avvio alla riproduzione di una pellicola su Popcorn Tv è sufficiente effettuare una selezione dal menu GUARDA STREAMING (ubicato nella parte superiore della pagina), scegliendo eventualmente un genere cinematografico, quindi cliccare prima sulla locandina dell’opera desiderata e successivamente sul pulsante per avviarne la riproduzione.

Tra i siti dedicati alla visione gratuita di film in streaming non poteva mancare RaiPlay, ossia il sito ufficiale della Radiotelevisione italiana che offre l’opportunità di fruire in tempo reale della trasmissione dei vari canali televisivi oltre alla possibilità di accedere ad una vasta gamma di contenuti on demand. Questa piattaforma mette a disposizione un ampio repertorio di pellicole nazionali e internazionali, spaziando attraverso diversi generi cinematografici.

Per godere della visione di un film in streaming su RaiPlay è sufficiente accedere al sito ufficiale e, all’interno della schermata iniziale, selezionare l’icona a forma di tre linee orizzontali posta nell’angolo superiore sinistro della pagina. Da lì, è possibile scegliere l’opzione Catalogo e successivamente la voce Film nella barra laterale che compare. Verrà poi visualizzata una sezione con un elenco di categorie filmiche (come romanticismo, commedia, azione, avventura, eccetera), dando la possibilità di selezionare quella che interessa di più. Avviare la riproduzione di un film è un processo piuttosto semplice: è sufficiente fare clic sull’immagine di anteprima del film per poi premere il tasto di riproduzione.

L’unico inconveniente di RaiPlay è che per accedere alla visione dei film è necessario prima registrarsi creando un account gratuito, procedendo attraverso l’opzione ACCEDI nella parte superiore della pagina e selezionando poi la voce Registrati scegliendo l’opzione che si preferisce di più tra quelle elencate. Questa piattaforma offre anche la comodità di un’app dedicata sia per smartphone, tablet e smart TV Android che per iPhone, iPad ed Apple TV.

Rakuten TV è un servizio di streaming video on demand, di proprietà dell’azienda giapponese Rakuten, che elenca film e serie TV disponibili in abbonamento, noleggio e acquisto. Il catalogo di Rakuten TV include contenuti provenienti da studi di tutto il mondo, tra cui Warner Bros, Disney e Sony Pictures, distributori locali ed etichette indipendenti.

Per fruire di tutti i film da vedere gratis su Rakuten TV basta cliccare sull’apposito menu Gratis, collocato nella parte superiore della pagina, senza la necessità di procedere con alcuna registrazione. L’unico aspetto negativo di Rakuten TV è dovuto a qualche breve interruzione pubblicitaria, che comunque non risulta invasiva.

I contenuti di Rakuten TV possono essere trasmessi su numerosi dispositivi compatibili, offrendo un servizio simile a quello di Netflix e di altri servizi di streaming. Questo anche grazie ad un’app gratuita disponibile sia per smartphone, tablet e smart TV Android che per iPhone, iPad ed Apple TV.

VVVVID rappresenta uno dei siti più ampiamente utilizzati in Italia per vedere film gratis. Questa piattaforma offre un vasto repertorio di film, serie televisive, animazioni e spettacoli appositamente prodotti per essere distribuiti tramite Internet e per esser visti in modalità streaming. VVVVID è accessibile sia attraverso il Web, utilizzando i browser più diffusi, sia sui dispositivi mobili, grazie all’applicazione dedicata disponibile sia per Android che per iPhone/iPad.

Per avviare l’utilizzo di VVVVID al fine di guardare film gratuitamente è sufficiente accedere alla pagina iniziale e procedere con la creazione di un account gratuito, compilando il modulo posizionato al centro della pagina.

Una volta completata l’iscrizione, è possibile effettuare l’accesso e selezionare il tipo di contenuto desiderato tra le principali categorie presenti, quali film, serie TV, anime o show, mediante l’uso del menu a tendina situato nell’angolo superiore sinistro della pagina. Successivamente, sarà sufficiente selezionare la copertina del contenuto desiderato e fare clic sul pulsante Guarda per godersi l’intrattenimento scelto.

VVVVID costituisce un’opzione per la visione gratuita di film che non impone l’obbligo di sottoscrivere alcun abbonamento. Tuttavia, per chi lo desidera, è possibile anche acquisire un abbonamento – al costo di 4,99 euro al mese – per eliminare la pubblicità presente su alcune pellicole del suo catalogo.



Potrebbe non essere noto a tutti, ma all’interno di YouTube è possibile trovare una vasta selezione di film gratuiti che sono legalmente accessibili senza richiedere alcuna registrazione. Questo è reso possibile grazie a varie aziende che utilizzano la piattaforma di Google per diffondere delle pellicole per le quali hanno regolarmente acquisito i diritti.

Poiché individuare dei film gratuiti su YouTube può rivelarsi una sfida, in quanto non esiste una sezione dedicata, eccoti allora un breve elenco di canali di YouTube che presentano un ampio assortimento di film pronti per la visione:

Moviedome IT: questo canale di YouTube è gestito da Plaion Pictures, un’azienda che offre gratuitamente film internazionali. Il catalogo copre una vasta gamma di generi, inclusi titoli recenti, e viene aggiornato periodicamente;

MOVIE ON : questo canale di YouTube è parte della rete italiana YAM112003 e presenta film di diversi generi, come azione, horror e commedia, principalmente di produzione statunitense, ma comprende anche numerosi film francesi, russi e orientali. Alcuni film sono disponibili pure nella lingua originale con sottotitoli in italiano;

Film&Clips : questo canale di YouTube appartiene alla casa di distribuzione cinematografica italiana Minerva Pictures. Offre una vasta gamma di film provenienti da vari Paesi e generi, includendo sia pellicole datate che titoli più recenti;

I Migliori Film Completi : questo canale di YouTube ospita una notevole quantità di pellicole. Le categorie di film presenti abbracciano i territori del dramma e del romanticismo, dell’azione e dell’avventura, oltre ad includere commedie sia italiane che americane, nonché opere di umoristi provenienti da entrambi i Paesi;

KissTube: in questo canale di YouTube è presente forse la più ampia raccolta di film, comprendente una varietà di categorie quali fantascienza, orrore, western, azione, animazione, comici, polizieschi, drammatici e anche documentari.

Considerando questa selezione di canali, puoi avventurarti alla ricerca di film gratuiti su YouTube in modo più agevole e soddisfacente.

