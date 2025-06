Viaggiare per il mondo è uno dei piaceri più belli della vita. Tuttavia, una delle più grandi frustrazioni che avviene quando si viaggia, è essere fraintesi, cosa che accade spesso se non si parla la lingua locale. Con un’app di traduzione, puoi però facilmente interpretare le lingue straniere tramite il tuo telefono, imparando magari qualcosa di nuovo. Eccoti perciò una lista con le migliori app per tradurre.

Indice

Le migliori app per tradurre

Apple offre la sua app di traduzione gratuita, ma molti utenti iOS potrebbero anche non sapere che esista.

Apple Traduci supporta 17 lingue, un numero inferiore rispetto a molte app concorrenti, ma colma il divario con alcune funzionalità avanzate.

Cosa puoi fare con questa app?

Puoi tradurre le conversazioni, puoi gestire un elenco di parole e frasi usate di frequente, ma puoi anche convertire dei testi stranieri utilizzando la fotocamera del telefono.

Tuttavia, come avviene spesso per altre cose che fa la Apple, Apple Traduci è disponibile solo per iPhone, iPad ed Apple Watch.

Piattaforme supportate: iOS, iPadOS, watchOS.



Tradurre richiede molta riflessione, quindi gli sviluppatori di DeepL Traduttore hanno trovato il modo di scaricare questo peso su delle macchine che usano l’intelligenza artificiale, capaci di pensare per noi.

DeepL, nella versione gratuita, utilizza l’IA per tradurre in modo intelligente più di 30 lingue – incluse le lingue non latine – analizzando non solo il testo scritto, ma anche foto e discorsi.

Propone, inoltre, diversi modi per tradurre le parole e consente di sapere se queste hanno un tono formale o informale.

La lingua rimane uno degli elementi più umani, quindi affidarla a delle macchine potrebbe non sempre portare ai risultati sperati.

Tuttavia, l’impressionante precisione garantita da DeepL offre un aiuto prezioso in molti contesti.

Piattaforme supportate: Android, iOS.



Una traduzione veloce è utile in caso di necessità, ma a volte si ha la voglia di imparare completamente una nuova lingua.

Duolingo è un’app per l’apprendimento delle lingue, il che la rende un ottimo strumento per imparare un intero vocabolario, non solo per comunicare durante una vacanza.

Duolingo offre dei corsi per oltre 40 lingue, in aggiunta a dei podcast per approfondire la tua formazione.

La cosa migliore di Duolingo è che la versione gratuita è già completa, ma per chi lo desidera sono disponibili anche degli abbonamenti a pagamento che permettono di avere un’esperienza ancora migliore.

Piattaforme supportate: Android, iOS.



Dopo aver cercato un viaggio su Google e aver pianificato i percorsi con Google Maps, se vuoi capire il significato di ogni informazione che ti interessa, potresti usare un servizio gratuito come Google Traduttore.

I migliori prodotti di Google sono onnipresenti, un’opzione predefinita per qualsiasi cosa tu voglia fare sul tuo telefono o tablet: Google Traduttore non fa eccezione.

Interpreta più di 100 lingue, sia che tu stia digitando, parlando o disegnando una parola.

Inoltre, Google Traduttore rileva automaticamente le lingue e fornisce la traduzione delle conversazioni in tempo reale.

Il supporto offline rende Google Traduttore ancora più comodo in mobilità, anche se ti trovi in ​​una zona remota con scarsa o nessuna connettività.

Piattaforme supportate: Android, iOS.



iTranslate offre dei servizi di traduzione rapida in oltre 100 lingue.

La schermata di benvenuto ti chiede persino cosa ti aspetti dall’app per personalizzare al meglio la tua esperienza.

Sei uno studente? iTranslate è la soluzione giusta per te. Sei un professionista? L’app è perfetta anche per te.

iTranslate si integra con la tastiera del tuo dispositivo mobile per una traduzione più rapida del testo, anche quando ti trovi offline.

Come altri servizi analoghi, iTranslate offre delle funzionalità di traduzione vocale e testuale.

Piattaforme supportate: Android, iOS.



Microsoft Traduttore è lo strumento di produttività efficiente e pratico che ci si aspetta da un’azienda come la Microsoft.

L’app gratuita traduce più di 100 lingue in tempo reale, ma non si limita al testo: funziona anche in tempo reale quando ci si trova in contesti di gruppo (cioè in presenza di due o più persone).

Un recente aggiornamento consente a Microsoft Traduttore di tradurre automaticamente il testo di un’immagine: non è quindi più necessario selezionarne la lingua.

Non sono disponibili delle funzionalità didattiche, ma se si ha semplicemente bisogno di tradurre una lingua in un’altra, Microsoft Traduttore è un’app che vale la pena provare.

Piattaforme supportate: Android, iOS.



L’app gratuita Reverso ti aiuta ad affrontare le lingue straniere grazie al suo vasto dizionario, ai suoi strumenti di traduzione intuitivi, e ai giochi educativi.

Le lezioni del vocabolario a tema ti preparano per dei compiti specifici, come ad esempio un viaggio in Spagna.

Lo strumento di intelligenza artificiale traduce il testo e fornisce anche dei consigli di scrittura.

“Context” è una funzionalità unica di Reverso che attinge ad un’ampia libreria di esempi linguistici reali per fornire traduzioni sensate nella pratica, non solo sulla carta.

Questo aspetto, che spesso diamo per scontato, conferisce a Reverso un tocco umano in una categoria che rischia di diventare eccessivamente meccanica.

Piattaforme supportate: Android, iOS.



Conclusioni

Grazie al tuo smartphone/tablet e alle migliori app di traduzione per Android e iOS, potrai decifrare facilmente tutte le lingue che desideri, incluse quelle più diffuse e meno conosciute al mondo.

La maggior parte di queste app sono gratuite e disponibili per Android e iOS, quindi non c’è alcun motivo per non provarle.

Arrivati dunque a questo punto dovresti aver finalmente capito quali sono le migliori app per tradurre.