Ti sei mai chiesto/a se esiste un modo per realizzare dei video professionali senza avere competenze da videomaker o delle attrezzature costose? Eccoti allora una recensione di Vidnoz, nella quale andrò a spiegarti che cos’è Vidnoz, come funziona Vidnoz, e perché potrebbe essere un alleato prezioso per chi lavora nel marketing, nella formazione, o per chi, semplicemente, vuole creare dei contenuti coinvolgenti e moderni.

Vidnoz: recensione





Che cos’è Vidnoz

Vidnoz è una piattaforma online che consente di creare dei video mediante degli avatar animati sfruttando l’intelligenza artificiale.

Non è necessario girare dei video, parlare davanti alla telecamera o assumere degli attori: ti basta scrivere uno script (cioè una sceneggiatura) e scegliere uno degli oltre 1.500 avatar disponibili per vedere l’avatar scelto prendere vita.

In pratica, Vidnoz è un generatore video di IA pensato per rendere accessibile a tutti la produzione di contenuti visivi, anche a chi non ha alcuna esperienza.



Come funziona Vidnoz

L’interfaccia di Vidnoz è semplice e intuitiva.

Dopo la registrazione (gratuita), puoi iniziare subito a creare dei video seguendo questi passaggi:

scegli un modello video già pronto, oppure crea un video da zero; inserisci il testo da far leggere all’avatar. Puoi anche incollare uno script generato da un altro strumento, come ad esempio da ChatGPT; personalizza la voce, la lingua, lo sfondo e gli elementi visivi; avvia la generazione: in pochi minuti, il video sarà pronto da scaricare o da condividere.

Le funzionalità principali di Vidnoz

Ecco quali sono le funzionalità principali di Vidnoz:

oltre 1.500 avatar realistici : basati su persone reali, con una sincronizzazione labiale accurata e gestualità naturale;

: basati su persone reali, con una sincronizzazione labiale accurata e gestualità naturale; più di 2.200 modelli video : per facilitare la creazione di contenuti professionali;

: per facilitare la creazione di contenuti professionali; voci in oltre 360 lingue : con tanto di supporto per diversi accenti e la possibilità di clonare la propria voce;

: con tanto di supporto per diversi accenti e la possibilità di clonare la propria voce; creazione di avatar personalizzati : se non ti piace nessuno degli avatar disponibili, puoi anche generare un avatar personalizzato partendo da un tuo video;

: se non ti piace nessuno degli avatar disponibili, puoi anche generare un avatar personalizzato partendo da un tuo video; strumenti aggiuntivi: per chi lo desidera, è possibile utilizzare degli strumenti aggiuntivi come, ad esempio, la traduzione di video usando la sincronizzazione labiale, il generatore di script IA, il potenziatore video, l’editor video online, e altro ancora.​

A chi può essere utile Vidnoz

Vidnoz è particolarmente utile per chi realizza dei video da pubblicare su qualsiasi tipo di sito, come ad esempio su YouTube, su TikTok, su Instagram, e via dicendo.

Si rivela utile pure a insegnanti e formatori che vogliono produrre lezioni animate o tutorial, ai professionisti del marketing, e alle aziende che creano video promozionali o presentazioni, ma persino a piccoli imprenditori o freelancer che cercano un modo per automatizzare la produzione dei loro video.



Vantaggi e svantaggi

Ecco quali sono, sinteticamente, i vantaggi e gli svantaggi di una piattaforma online come Vidnoz.

Vantaggi:

molto facile da usare, anche per chi è alle prime armi;

la versione gratuita permette di provare tante funzionalità senza richiedere l’utilizzo di una carta di credito;

alta qualità audio e video, con risultati professionali;

risparmio di tempo e di denaro rispetto alla produzione tradizionale.

Svantaggi:

alcuni avatar disponibili risultano un po’ “rigidi” nei movimenti;

le opzioni avanzate (come gli avatar personalizzati) sono disponibili solo nelle versioni a pagamento;

i video generati nella versione gratuita hanno una risoluzione limitata e, talvolta, anche delle filigrane.

Prezzi e versione gratuita

Vidnoz offre un piano gratuito che permette di generare dei video con una durata fino a 1 minuto, con un accesso limitato agli avatar disponibili, e delle funzioni base.

Per sbloccare tutte le funzionalità offerte da Vidnoz, è possibile scegliere uno dei piani a pagamento mensili o annuali.

I prezzi partono da circa 25 euro al mese (o da circa 13 euro al mese se si sceglie il piano annuale), ma esistono delle opzioni scalabili per le aziende di ogni dimensione.



Un esempio pratico: come creare un video con Vidnoz in 5 minuti

Per capire meglio quanto sia semplice usare Vidnoz, vediamo insieme un esempio concreto passo dopo passo.

Immagina di voler creare un breve video di presentazione per il tuo sito o la tua attività.

1. Registrazione e accesso

Vai su Vidnoz e registrati (con un’email oppure tramite il tuo account di Google, Facebook, LinkedIn o Microsoft).

Dopo il login, ti ritroverai automaticamente nella tua dashboard.

2. Scegli un template

Clicca su Crea Video e poi scegli un template preimpostato oppure inizia da zero cliccando su Modello vuoto.

I modelli ti aiutano a partire più velocemente, specialmente se sei alle prime armi.

3. Scrivi il tuo script

Inserisci ora il testo che vuoi far dire all’avatar.

Ad esempio: “Ciao! Benvenuto su informaticapertutti.com, il sito dove l’informatica diventa semplice per tutti.”.

Se lo desideri, puoi scegliere la lingua, la voce e l’intonazione, oppure puoi lasciare le impostazioni predefinite.

4. Personalizza

Scegli l’avatar che parlerà per te: ne trovi tantissimi, divisi per stile e ambientazione.

Poi, imposta lo sfondo (puoi usare uno di quelli già preimpostati oppure puoi caricare un’immagine tua), e aggiungi del testo, delle immagini o della musica se vuoi arricchire la scena.

5. Genera il video

Clicca ora su Genera e, in pochi minuti (di solito meno di cinque), il tuo video sarà pronto.

Potrai vedere il video creato in anteprima, scaricarlo o condividerlo direttamente.

Per evitare errori, ti consiglio però di rileggere il testo prima di generare il video, poiché anche una virgola sbagliata può cambiare il ritmo della voce.



Considerazioni finali

Se stai cercando uno strumento per creare video in modo semplice, veloce e automatizzato, Vidnoz è senza dubbio una delle soluzioni più accessibili e moderne oggi disponibili.

Non sostituirà del tutto un videomaker umano, ma per molte esigenze quotidiane può rappresentare un ottimo compromesso tra qualità, costi e velocità.

Vuoi provarlo? Vai allora sul sito ufficiale di Vidnoz.

Articolo sponsorizzato.