Microsoft elimina l’attivazione telefonica di Windows

Microsoft ha silenziosamente rimosso la possibilità di attivare Windows tramite telefono, eliminando così l’ultimo metodo ufficiale per validare il sistema operativo senza avere una connessione Internet attiva. La modifica, non annunciata ufficialmente dall’azienda, sta creando diversi problemi, soprattutto per chi opera in ambienti isolati dal Web.

Le prime segnalazioni degli utenti

I primi segnali della rimozione sono emersi a novembre 2025, quando un utente identificato come 3K ha pubblicato un messaggio su un forum della comunità Microsoft affermando di non riuscire più a trovare l’opzione di attivazione telefonica in Windows 11.

La persona citava un articolo di supporto ufficiale dell’azienda che ancora oggi dichiara che gli utenti “otterranno l’opzione per attivare il proprio dispositivo tramite telefono”, seguendo il percorso: Start > Impostazioni > Sistema > Attivazione > Attiva Windows ora > Attiva tramite telefono.

La conferma del cambiamento

Un altro utente, Ben Kleinberg, ha documentato la questione in un video su YouTube dimostrando che, chiamando il numero di attivazione del prodotto Microsoft, si riceve solo un messaggio vocale automatico: “Il supporto per l’attivazione del prodotto è stato spostato online. Per il modo più veloce e conveniente di attivare il vostro prodotto, visitate il nostro portale di attivazione online su aka.ms/aoh”.

Il sito Cybernews ha verificato in modo indipendente che, chiamando il numero di attivazione del prodotto Windows, viene riprodotto il messaggio registrato menzionato prima, che reindirizza gli utenti ai metodi online.

A non poter essere più attivate via telefono, non ci sono, però, solo le ultime versioni di Windows 11 e Windows 10, ma persino Windows 7 e Windows 8.1. Il metodo di attivazione telefonica era stato introdotto ai tempi di Windows XP ed era in uso da oltre 20 anni.

La documentazione non aggiornata

Il paradosso della situazione è che Microsoft menziona ancora esplicitamente l’opzione di attivazione telefonica per Windows 11 e Windows 10, e persino per Windows 8.1 e Windows 7, nelle sue pagine di supporto ufficiali.

La documentazione di supporto ufficiale della Microsoft conserva ancora la descrizione secondo cui “Windows può essere attivato tramite telefono”, ma la situazione reale è che, sebbene il numero possa ancora essere composto e la voce automatica possa ancora essere riprodotta, il processo di attivazione via telefono è stato completamente rimosso.

Chi viene penalizzato

Per gli utenti individuali, questo rappresenta – al massimo – un problema minore di “connettersi ad Internet una volta in più”. Tuttavia, per alcuni scenari specifici, l’azione intrapresa dalla Microsoft rappresenta quasi uno shock strutturale, con ambienti di rete interna isolati e terminali aziendali che non possono connettersi direttamente a Internet.

L’attivazione telefonica era particolarmente importante per le persone che utilizzano ancora dei sistemi operativi vecchi, come Windows 7, e che si aspettavano un’alternativa non in linea ai sistemi di attivazione della Microsoft, ora esclusivamente online.

Inoltre, visitando il portale di attivazione online, viene ora richiesto l’accesso con un account della Microsoft, il che vanifica immediatamente lo scopo della chiamata originaria. Il cambiamento rafforza la spinta della Microsoft verso le licenze legate ad un account personale e dipendenti da Internet.

Nessun annuncio ufficiale

La Microsoft non ha annunciato ufficialmente la fine dell’attivazione telefonica, e la voce corrispondente nel menu di Windows è ancora disponibile. Senza emettere alcun annuncio, la Microsoft ha silenziosamente terminato tutti i percorsi ufficiali di attivazione non in linea.

Questa modifica segue la rimozione, avvenuta a novembre 2024, del metodo non ufficiale di attivazione KMS che permetteva di attivare Windows senza una connessione ad Internet, rendendo ora obbligatorio l’accesso al Web per tutti gli utenti che desiderano validare il proprio sistema operativo Windows.

