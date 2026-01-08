OpenAI presenta ChatGPT Salute

OpenAI ha annunciato il lancio di ChatGPT Salute, una nuova sezione dedicata all’interno del suo assistente conversazionale che permette agli utenti di gestire le informazioni sanitarie in modo sicuro e riservato.

Un’esigenza concreta degli utenti

Oltre 230 milioni di persone in tutto il mondo pongono già domande relative alla salute e al benessere su ChatGPT ogni settimana, rendendo la sanità uno degli utilizzi più comuni della piattaforma.

Gli utenti caricano regolarmente i risultati di esami del sangue, scansioni mediche e altri dati personali per ottenere un supporto nella comprensione delle proprie condizioni di salute.

Con questa nuova funzionalità, OpenAI offre uno spazio dedicato che collega in modo sicuro le informazioni sanitarie personali con l’intelligenza di ChatGPT, aiutando le persone a sentirsi più informate, preparate e sicure nel gestire la propria salute.

Come funziona ChatGPT Salute

La nuova sezione ChatGPT Salute permette di connettere in modo sicuro le cartelle cliniche elettroniche e le applicazioni per il benessere (come Apple Health, Function e MyFitnessPal), oltre a servizi come Weight Watchers, AllTrails, Instacart e Peloton. In questo modo, le risposte fornite dall’assistente diventano più pertinenti perché basate sui dati sanitari personali dell’utente.

ChatGPT Salute non è destinato alla diagnosi e al trattamento e non intende sostituire l’assistenza medica. Piuttosto, l’obiettivo è aiutare gli utenti a orientarsi nelle domande quotidiane, comprendere i risultati di analisi recenti, prepararsi agli appuntamenti medici, ricevere dei consigli su alimentazione e programmi di allenamento, o valutare le opzioni assicurative in base alle proprie necessità sanitarie.

Riservatezza e sicurezza al primo posto

ChatGPT Salute funziona come uno spazio separato con maggiore riservatezza per proteggere i dati sensibili. Tutte le conversazioni, le applicazioni connesse e i documenti vengono archiviati separatamente dalle altre conversazioni.

Ecco quali sono le sue caratteristiche di sicurezza principali:

le conversazioni nella sezione Salute non vengono utilizzate per addestrare i modelli fondamentali di OpenAI;

la sezione Salute dispone di memorie separate, garantendo che il contesto sanitario rimanga confinato all’interno dello spazio dedicato;

le informazioni e i ricordi dalla sezione Salute non vengono mai trasferiti nelle conversazioni normali;

è presente una crittografia avanzata e un isolamento specifici per proteggere le conversazioni sanitarie.

Se un utente inizia una conversazione relativa alla salute nella sezione normale di ChatGPT, il sistema suggerirà di spostarsi nella sezione Salute per beneficiare di queste protezioni aggiuntive.

Sviluppato con il contributo dei medici

ChatGPT Salute è stato sviluppato in stretta collaborazione con i medici, con OpenAI che ha lavorato per oltre due anni consultando più di 260 medici provenienti da 60 Paesi.

L’obiettivo è aiutare le persone ad assumere un ruolo più attivo nella comprensione e gestione della propria salute e del proprio benessere, supportando ma non sostituendo l’assistenza dei professionisti sanitari.

La sfida del sistema sanitario moderno

Attualmente, le informazioni sanitarie sono spesso sparse tra portali, applicazioni, dispositivi indossabili, documenti in formato digitale e note mediche, rendendo difficile vedere il quadro completo. Le persone si trovano a dover navigare da sole in un sistema sanitario complesso.

ChatGPT Salute si propone di aggregare queste informazioni frammentate in un unico luogo sicuro, aiutando a monitorare l’evoluzione della propria salute nel tempo e non solo nei momenti di malattia, in modo che gli utenti possano arrivare preparati alle conversazioni mediche importanti.

Disponibilità e accesso

OpenAI sta inizialmente fornendo l’accesso a un piccolo gruppo di primi utilizzatori per raccogliere riscontri e continuare a perfezionare l’esperienza. Gli utenti con i piani gratuiti di ChatGPT, Go, Plus e Pro al di fuori dell’Area economica europea, Svizzera e Regno Unito possono iscriversi alla lista d’attesa. L’azienda ha dichiarato che l’accesso verrà ampliato nelle prossime settimane.

L’integrazione con le cartelle cliniche elettroniche è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, mentre le altre funzionalità sono accessibili a livello globale, ad eccezione delle regioni che hanno delle normative sulla riservatezza digitale particolarmente rigorose.

Il contesto più ampio

Finora, questo lancio rappresenta la mossa più significativa di OpenAI nel settore sanitario. L’azienda ha recentemente rafforzato il suo impegno in questo ambito con assunzioni di alto profilo, tra cui Nate Gross, cofondatore di Doximity (una piattaforma digitale di riferimento per i professionisti medici), che guida la strategia sanitaria di OpenAI.

Con ChatGPT Salute, OpenAI si inserisce in una competizione crescente tra le grandi aziende tecnologiche e le nuove iniziative per diventare il punto di accesso principale basato sull’intelligenza artificiale per la sanità dei consumatori, cercando di affermarsi come la nuova interfaccia digitale che media le interazioni tra diversi settori industriali – inclusi benessere e assistenza sanitaria – e i loro clienti.

Fonte.