Reddit vuole diventare un motore di ricerca

Reddit sta investendo massicciamente per trasformarsi in un vero e proprio motore di ricerca, sfruttando l’intelligenza artificiale e il suo vasto database di contenuti generati dagli utenti. L’annuncio è arrivato direttamente dall’amministratore delegato Steve Huffman durante la presentazione dei risultati del secondo trimestre 2025.

Una strategia chiara per il futuro

Huffman ha dichiarato che la compagnia sta “concentrando le proprie risorse nelle aree che porteranno dei risultati per le nostre esigenze più urgenti”, tra cui “rendere Reddit un motore di ricerca di riferimento”. La piattaforma ha già stretto degli accordi con alcuni giganti dell’intelligenza artificiale come OpenAI e Google per condividere i propri dati, ma ora vuole sfruttare direttamente questa ricchezza informativa.

I numeri impressionanti delle ricerche

I dati parlano chiaro: ogni settimana, centinaia di milioni di persone visitano Reddit in cerca di consigli e informazioni. La ricerca nativa di Reddit conta già oltre 70 milioni di utenti attivi unici settimanali, su un totale di 416,4 milioni di utenti attivi sulla piattaforma.

Particolarmente interessante è il successo di Reddit Answers, lo strumento di ricerca basato sull’intelligenza artificiale lanciato a dicembre 2024. In pochi mesi, è passato da 1 milione di utenti settimanali nel primo trimestre 2025 a 6 milioni di utenti settimanali nel secondo trimestre, dimostrando un crescente interesse per questo tipo di funzionalità.

Reddit ha inoltre in programma di espandere Reddit Answers a livello globale, integrandolo più profondamente nell’esperienza di ricerca principale e rendendo la ricerca una funzionalità centrale su tutta la piattaforma.

Una mossa strategica contro Google

Questa strategia potrebbe anche rappresentare una mossa difensiva contro Google. È ormai prassi comune aggiungere la parola “Reddit” alle ricerche su Google per ottenere delle risposte scritte da persone reali, e questo ha portato un notevole afflusso di traffico verso la piattaforma.

Tuttavia, con Google che sta utilizzando sempre di più l’IA per fornire delle risposte dirette invece di una lista di risultati, Reddit potrebbe vedere ridotto questo flusso di visitatori.

L’intelligenza artificiale al centro della strategia

Reddit, che ha compiuto 20 anni il mese scorso, sta puntando fortemente sull’intelligenza artificiale. Come ha spiegato il direttore tecnico Chris Slowe in un’intervista, il lancio iniziale di Reddit Answers sta “andando davvero bene”.

“Internet si sta evolvendo, e il nostro ruolo come piattaforma basata sulla comunità per la connessione umana sta diventando sempre più critico”, ha concluso Huffman, sottolineando come la combinazione tra i contenuti generati dagli utenti e l’intelligenza artificiale rappresenti il futuro della ricerca online.

