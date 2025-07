L’AGCOM introduce nuove regole per gli influencer

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha fatto un passo decisivo nella regolamentazione del mondo degli influencer digitali. Durante la seduta del 23 luglio 2025, il Consiglio dell’AGCOM ha dato il via libera definitivo alle nuove Linee Guida e al Codice di Condotta destinati ai creatori di contenuti più seguiti nel panorama social italiano.

Un percorso collaborativo di regolamentazione

La decisione arriva al termine di un processo partecipativo articolato, avviato con un Tavolo tecnico specializzato e sviluppato attraverso una consultazione pubblica basata sulla delibera 472/24/CONS. Il risultato finale riflette il contributo di diversi soggetti interessati del settore, includendo rappresentanti dell’industria, aziende e intermediari specializzati nel marketing degli influencer.

La normativa si rivolge specificatamente agli “influencer rilevanti”, ossia ad una categoria definita da criteri numerici precisi:

creatori di contenuti con almeno 500.000 follower;

oppure coloro che raggiungono un milione di visualizzazioni medie mensili su almeno una piattaforma social o di condivisione video.

Questi professionisti digitali saranno inseriti in un elenco ufficiale che l’AGCOM renderà pubblico sul proprio sito, garantendo così trasparenza e identificabilità.

Responsabilità editoriale e obblighi di trasparenza

Le nuove disposizioni riconoscono agli influencer una vera e propria responsabilità editoriale sui contenuti che creano e diffondono. Essendo produttori di materiale audiovisivo destinato ad un vasto pubblico, questi professionisti dovranno rispettare le normative del Testo Unico sui servizi di media audiovisivi.

Il Codice di Condotta stabilisce degli standard rigorosi in diverse aree cruciali:

trasparenza nelle comunicazioni commerciali : bisogna far chiarezza sui contenuti sponsorizzati;

: bisogna far chiarezza sui contenuti sponsorizzati; tutela dei diritti fondamentali : occorre il rispetto dei principi costituzionali;

: occorre il rispetto dei principi costituzionali; protezione dei minori : è necessaria una particolare attenzione ai contenuti che coinvolgono o si rivolgono ai più giovani;

: è necessaria una particolare attenzione ai contenuti che coinvolgono o si rivolgono ai più giovani; rispetto della proprietà intellettuale: serve un uso corretto dei materiali protetti da copyright.

L’efficacia delle nuove regole sarà garantita attraverso un sistema di controllo strutturato su tre livelli:

monitoraggio costante delle attività degli influencer registrati;

verifica del rispetto delle norme stabilite;

applicazione di sanzioni in caso di violazioni accertate.

Va segnalato che l’approvazione non è stata unanime: la commissaria Elisa Giomi ha espresso un voto contrario alle misure adottate, evidenziando l’esistenza di posizioni diverse all’interno dell’Autorità sulla migliore strategia regolatoria da adottare.

L’obiettivo: un ecosistema digitale più sicuro

Il presidente dell’AGCOM, Giacomo Lasorella, ha inquadrato l’iniziativa come parte di una strategia più ampia di protezione: “Le nuove regole per gli influencer rappresentano un’ulteriore conferma dell’impegno dell’Autorità nella tutela dei cittadini e del mercato, per costruire un mondo digitale più sicuro e affidabile.”.

Queste misure segnano un momento storico nella regolamentazione italiana del settore digitale, introducendo per la prima volta un quadro normativo specifico per i creatori di contenuti che raggiungono dimensioni di pubblico paragonabili ai media tradizionali.

