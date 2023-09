Hai sentito parlare di crash ma non hai idea di cosa voglia dire? Eccoti allora spiegato cosa significa crash.

Indice

Cosa significa crash

Molto spesso, quando si parla di informatica, si ricorre al termine inglese “crash”. Ma cosa significa crash esattamente? Il termine crash (si pronuncia proprio crash, in italiano incidente) si riferisce ad un evento indesiderato in cui un programma, un sistema operativo o un dispositivo hardware smette improvvisamente di funzionare. A seconda del contesto in cui ci si trova, un crash può causare la perdita dei dati, il blocco delle operazioni e, in alcuni casi, persino dei danni permanenti. Capire perciò cosa significa crash è di fondamentale importanza per chiunque usi un computer (ma anche uno smartphone o un tablet), poiché un crash può avere delle conseguenze significative sia sulla produttività che sulla stabilità del PC.



Come avviene un crash

In generale, un crash sul computer può verificarsi per una serie di motivi:

per errori software: uno dei motivi più comuni per cui si verifica un crash sui computer è legato agli errori del software. Questi errori possono includere dei bug nel codice del programma o dei conflitti tra le applicazioni installate nel PC. Quando una determinata applicazione incontra un errore critico, questa può smettere improvvisamente di funzionare causando il crash della stessa applicazione o dell’intero sistema operativo. È importante notare che gli errori del software sono spesso risolvibili attraverso l’installazione degli aggiornamenti e/o l’installazione delle patch;

per problemi hardware: i crash di un computer possono anche essere causati da problemi inerenti l’hardware, come degli errori nella memoria RAM, il surriscaldamento della CPU/GPU o dei guasti nell’alimentatore oppure nell’HDD/SSD. Quando le componenti hardware presentano dei problemi possono essere influenzate negativamente le prestazioni del sistema operativo portando a dei crash frequenti. La diagnosi e la sostituzione dell’hardware difettoso sono spesso le uniche operazioni necessarie per risolvere questa tipologia di problemi;

per il sovraccarico delle risorse a disposizione: un'altra causa comune dei crash in un PC è il sovraccarico delle risorse a disposizione. Questo si verifica quando il sistema operativo o le applicazioni utilizzate richiedono più risorse di quanto il computer in uso possa gestire. Ciò può portare ad un utilizzo intensivo della CPU, della RAM e/o dello spazio disponibile sull'HDD/SSD, causando l'arresto anomalo delle applicazioni o del sistema operativo stesso;

per problemi correlati ai driver: i driver sono dei software che consentono al sistema operativo di comunicare con l'hardware del computer. Quando i driver sono obsoleti, incompatibili o danneggiati, possono causare dei crash. Mantenere i driver aggiornati è essenziale per garantire la stabilità del sistema operativo.

per problemi correlati ai driver: i driver sono dei software che consentono al sistema operativo di comunicare con l'hardware del computer. Quando i driver sono obsoleti, incompatibili o danneggiati, possono causare dei crash. Mantenere i driver aggiornati è essenziale per garantire la stabilità del sistema operativo.

Quanti tipi di crash esistono

Normalmente, un crash può verificarsi in diversi modi. Eccoti, comunque, quali sono i tipi di crash che si verificano più spesso:

schermata blu di errore: una Blue Screen of Death (si pronuncia blu scrin ov det, letteralmente schermata blu della morte), conosciuta anche come BSoD, è un tipo di crash noto principalmente nei sistemi operativi Windows. Quando si verifica una BSoD, lo schermo del computer diventa improvvisamente blu e viene visualizzato un messaggio di errore. Questo indica un problema critico del sistema operativo che richiede un riavvio immediato del computer nel tentativo di risolverlo. Le BSoD possono essere causate da molteplici fattori, tra cui dei problemi all’hardware, dei driver difettosi o degli errori nel sistema operativo;

crash delle applicazioni: i crash delle applicazioni si verificano quando queste smettono di funzionare correttamente chiudendosi poi in modo anomalo. Questo comportamento può causare la perdita dei dati non salvati interrompendo il flusso di lavoro dell’utente. Il crash di una determinata applicazione è spesso riconducibile o a degli errori software, o a dei conflitti tra le varie applicazioni installate nel PC;

freeze del computer: un freeze (si pronuncia friz, dal verbo inglese to freeze, in italiano congelare) si verifica quando l'intero computer si blocca e non risponde più ai comandi dell'utente. Questo tipo di crash può essere causato dal verificarsi di problemi all'hardware o da un sovraccarico delle risorse a disposizione. In alcuni casi, un freeze del PC può richiedere un riavvio forzato del sistema operativo per ripristinare la normale operatività;

riavvii improvvisi: i riavvii improvvisi si verificano quando il computer si spegne e si riavvia da solo senza alcun preavviso. Questo comportamento può essere causato da problemi di alimentazione, da errori del sistema operativo o da problemi all'hardware. I riavvii improvvisi possono comportare la perdita dei dati non salvati e la necessità di eseguire un'analisi approfondita per identificarne la causa.

Come evitare i crash

Per evitare il verificarsi di qualsiasi tipo di crash è possibile adottare alcune azioni preventive:

aggiornare il software installato: mantenere il sistema operativo e le applicazioni aggiornate con le ultime versioni e le ultime patch di sicurezza può ridurre il rischio di crash dovuti a errori del software;

monitorare le risorse a disposizione: utilizzare degli strumenti di monitoraggio delle risorse (come, ad esempio, Gestione attività in ambiente Windows) per tenere sotto controllo l’utilizzo della CPU, la quantità di memoria RAM e lo spazio disponibile sull’HDD/SSD può aiutare a prevenire il sovraccarico del sistema operativo;

mantenere i driver aggiornati: assicurarsi di avere i driver più recenti per l’hardware del proprio computer può contribuire ad evitare i crash dovuti ai problemi con i driver;

eseguire la manutenzione hardware: pulire il computer internamente dalla polvere che si accumula col passare del tempo può evitare il surriscaldamento delle componenti allungandone la vita utile.

Conclusioni

Dunque, un crash non è altro che un evento indesiderato che si presenta quando c’è qualcosa che nel PC smette improvvisamente di funzionare come dovrebbe. In generale, i crash possono essere causati da una varietà di fattori, tra cui errori al software, problemi all’hardware, sovraccarico delle risorse a disposizione e problemi relativi ai driver. Conoscere i tipi di crash più comuni e adottare delle buone abitudini per prevenirli può contribuire efficacemente a mantenere il proprio computer stabile e affidabile.

