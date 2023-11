Ti hanno chiesto di aprire il task manager ma tu non sai neanche cosa sia? Eccoti allora spiegato che cos’è il task manager.

Indice

Che cos’è il task manager

Il task manager (si pronuncia tasc màniger, dall’inglese gestore delle attività), anche noto come “Gestione attività” in alcune versioni di Windows, è uno strumento fondamentale per la gestione delle attività e delle risorse del sistema operativo installato su un computer. Grazie a questo strumento – già integrato nel proprio sistema operativo – è possibile monitorare, controllare e terminare i processi e le applicazioni in esecuzione su un qualsiasi PC, dando così la possibilità di risolvere anche eventuali problemi.

Ecco come si presenta il task manager su Windows 10.

A cosa serve il task manager

Il task manager offre molteplici funzioni sui processi e sulle applicazioni in esecuzione su un certo computer, assieme a diverse informazioni sullo stato generale del computer stesso. Alcune implementazioni del task manager possono anche essere utilizzate per terminare i processi e/o le applicazioni in esecuzione oltre che per modificare la priorità dei vari processi eseguiti. Eccoti, comunque, alcune delle principali operazioni che è possibile fare mediante il task manager:

monitorare le prestazioni del sistema operativo: il task manager fornisce delle informazioni dettagliate sulle prestazioni del sistema operativo, inclusi i dati sulla CPU, sulla RAM, sull’HDD/SSD, sulla GPU e sul tipo di connessione. Gli utenti possono tenere d’occhio l’utilizzo delle risorse a disposizione individuando rapidamente eventuali problemi di prestazioni del computer in uso;

gestire le applicazioni in esecuzione: tramite il task manager è possibile visualizzare tutte le applicazioni e i processi attualmente in esecuzione sul proprio computer. Questo consente agli utenti di individuare e chiudere o le applicazioni che non rispondono, o i processi che per qualche motivo potrebbero rallentare il sistema operativo;

terminare i processi che non rispondono: se un’applicazione smette di rispondere, va in crash o si blocca, è possibile utilizzare il task manager per terminare il processo in modo forzato, evitando così la necessità di riavviare l’intero sistema operativo;

rilevare virus e malware: il task manager può essere un alleato prezioso nella lotta contro i virus e il malware in generale. Gli utenti possono esaminare l’elenco dei processi in esecuzione per individuare eventuali programmi sospetti o non autorizzati che potrebbero essere dei segnali di infezione da parte di un virus e/o di un malware;

ottimizzare le risorse: il task manager permette agli utenti di identificare e terminare i processi inutili o non necessari che potrebbero consumare le preziose risorse del sistema operativo. In questo modo è possibile contribuire a migliorare le prestazioni complessive del proprio computer.

Come si apre il task manager

Aprire il task manager è un’operazione abbastanza semplice, ma il metodo per aprirlo può variare leggermente a seconda del sistema operativo che si sta utilizzando. Di seguito, eccoti le istruzioni per aprire il task manager sui sistemi operativi più diffusi, ovvero su Windows, macOS e Linux.



Come aprire il task manager su Windows

Su Windows puoi aprire il task manager in diversi modi:

premendo contemporaneamente i tasti Ctrl, Maiusc ed Esc sulla tastiera, ossia premendo innanzitutto su Ctrl, poi su Maiusc e poi su Esc;

premendo contemporaneamente i tasti Ctrl, Alt e Canc sulla tastiera (ossia premendo innanzitutto su Ctrl, poi su Alt e poi su Canc) e, successivamente, facendo clic su “Task manager” o su “Gestione attività”;

se stai utilizzando Windows 10 o Windows 11, puoi aprire il task manager anche facendo clic con il tasto destro del mouse sulla barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo e selezionando poi “Gestione attività”.

Come aprire il task manager su macOS

su macOS puoi forzare la chiusura delle applicazioni che non rispondono premendo contemporaneamente i tasti Alt, Cmd ed Esc sulla tastiera, ossia premendo innanzitutto su Alt, poi su Cmd e poi su Esc;

puoi accedere ad una versione semplificata del task manager chiamata Monitoraggio Attività attraverso la sezione “Utility” nella cartella “Applicazioni”. In questo modo, tramite Monitoraggio Attività, puoi visualizzare le app e i processi in esecuzione.

Come aprire il task manager su Linux

in molti ambienti desktop Linux è possibile utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl + Alt + Canc oppure Ctrl + Maiusc + Esc per aprire il task manager. La combinazione di tasti o il metodo specifico per aprire il task manager può comunque variare leggermente a seconda della distribuzione Linux o dell’ambiente desktop in uso.

In generale, per trovare il task manager del tuo sistema operativo puoi anche cercare task manager o gestione attività nel menu di avvio o nell’applicazione dedicata a fare le ricerche.



Conclusioni

Il task manager è uno strumento essenziale per il monitoraggio e la gestione delle risorse del proprio sistema operativo che consente di tenere sotto controllo le prestazioni del computer, gestire i processi in esecuzione, risolvere eventuali problemi delle applicazioni, e molto altro ancora. Sapere come aprire il task manager e come utilizzarlo in modo efficace è perciò fondamentale per mantenere il proprio computer in ottime condizioni e massimizzarne le prestazioni.

Arrivati dunque a questo punto dovresti aver finalmente capito che cos’è il task manager.