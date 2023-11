Hai sentito parlare di laptop ma non hai idea di cosa voglia dire? Eccoti allora spiegato cosa significa laptop.

Cosa significa laptop

Un laptop computer, chiamato comunemente soltanto laptop (si pronuncia laptòp, anche se in italiano viene pronunciato làptop, invariato al plurale), non è altro che un classico PC portatile. Ma qual è il significato di laptop? In italiano non esiste una parola che traduca letteralmente il termine inglese laptop in quanto “laptop” nasce dalla composizione delle parole inglesi lap (in italiano grembo o ventre) e top (in italiano cima). Una traduzione in italiano di laptop sarebbe, perciò, “che sta in grembo”.

In particolare, il termine laptop è stato coniato nel 1983 per descrivere un computer portatile che poteva essere utilizzato sulle ginocchia in modo tale da poterlo distinguere dai computer portatili precedenti che erano molto più pesanti e che erano chiamati informalmente “luggables” (pronunciato làggabels, in italiano bagagli).

Il termine notebook (si pronuncia nòtbuc) sembra invece aver guadagnato terreno un po’ più tardi, quando i produttori di PC hanno iniziato a produrre dei dispositivi portatili ancora più piccoli, riducendone ulteriormente il peso e le dimensioni ed incorporando anche uno schermo grossomodo delle dimensioni di un foglio A4. Questi ultimi sono stati poi commercializzati con il nome di “notebook” per distinguerli dai tradizionali – e più ingombranti – laptop oltre che da quei laptop nati per rimpiazzare i PC fissi.

Ma perché si chiama laptop computer? Una traduzione in italiano di “laptop computer” è letteralmente “computer da cima del grembo”, ma ovviamente non significa che un laptop sia utilizzabile solo mentre lo si tiene in grembo. Il laptop computer, infatti, può essere utilizzato mentre è appoggiato su un tavolo oppure mentre si è seduti o semisdraiati.



Che cos’è un laptop

Come già detto, un laptop non è altro che un classico computer portatile. Per quanto riguarda le caratteristiche, i laptop hanno in genere una forma a conchiglia con uno schermo collocato nella parte superiore oltre ad una tastiera e ad un dispositivo di puntamento (come un touchpad, pronunciato tàchpad, e/o un trackpoint) collocati nella parte inferiore.

La maggior parte dei componenti hardware di un laptop si trova nella parte inferiore dello stesso, proprio sotto la tastiera, sebbene molti laptop abbiano una webcam incorporata nella parte superiore dello schermo mentre alcuni laptop moderni siano dotati anche di uno schermo touchscreen (pronunciato tàchscriin). Nella maggior parte dei casi, a differenza dei tablet che funzionano con dei sistemi operativi mobili, i laptop tendono a funzionare solo con i sistemi operativi tradizionalmente impiegati sui computer desktop.

I laptop possono essere alimentati sia con un alimentatore esterno che con una batteria ricaricabile e possono essere ripiegati su sé stessi per essere riposti e trasportati comodamente, rendendoli così adatti anche all’uso in mobilità. Oggi, i laptop vengono utilizzati nei più disparati contesti: per il lavoro, per l’istruzione, per giocare, per navigare sul Web, per fruire di contenuti multimediali e, in generale, per fare tutto ciò che di solito si fa con un computer fisso.



Qual è la differenza tra laptop e notebook

Il computer portatile, chiamato anche notebook, laptop, PC portatile o semplicemente portatile, è un tipo di PC che può essere spostato con facilità in modo tale da poterlo usare dove uno meglio preferisce. In altre parole, oggigiorno non esiste più alcuna differenza tra laptop e notebook in quanto i termini laptop e notebook vengono usati in modo intercambiabile, anche se in alcuni casi può essere preferito l’uso di un termine piuttosto che dell’altro.

Ecco due computer portatili (o due laptop che dir si voglia): a sinistra si trova un tipico notebook mentre a destra un netbook.

In generale, i nomi “laptop” e “notebook” si riferiscono al fatto che il computer può essere posizionato sulle ginocchia dell’utente per essere utilizzato in modo simile a quanto avviene con un taccuino. Bisogna comunque dire che, sebbene il termine notebook si riferisse originariamente ad un laptop più piccolo e leggero rispetto ai laptop tradizionali, la parola notebook ha finito per significare la stessa cosa di laptop e quindi ora non si riferisce più a nessuna dimensione specifica.

Proprio come avviene con laptop computer, anche notebook computer è un prestito della lingua inglese (che si riferisce sempre ai notebook). Ma se proprio vogliamo tradurre “notebook computer” in italiano, una traduzione accurata sarebbe letteralmente “computer a quaderno”.



Conclusioni

Dunque, laptop non è altro che un sinonimo di notebook e, perciò, al giorno d’oggi non esiste più alcuna differenza tra notebook e laptop. Arrivati comunque a questo punto dovresti aver finalmente capito cosa significa laptop.

Fonte delle informazioni: Wikipedia, Treccani, e altre fonti attendibili.