Differenza tra Google e Chrome

Google e Chrome sono due nomi che spesso vengono utilizzati in modo intercambiabile, ma è importante sottolineare che si riferiscono a due prodotti distinti offerti da Google. In questo articolo andrò pertanto a spiegarti la differenza tra Google e Google Chrome analizzando le caratteristiche, le funzionalità e il ruolo di entrambi questi prodotti.



Che cos’è Google

Google LLC, conosciuta semplicemente come Google (si pronuncia gùgol), è una delle più grandi e influenti aziende tecnologiche al mondo fondata nel 1998 da Larry Page e da Sergey Brin negli Stati Uniti d’America. In genere, quando si parla di Google, ci si riferisce al suo omonimo motore di ricerca (che, in realtà, si chiama Google Search, pronunciato gùgol serch). Oggigiorno, però, oltre al motore di ricerca, Google offre anche un vasto assortimento di app, servizi e prodotti, tra cui Gmail, Google Drive, Google Maps, YouTube, e molto altro ancora.

Riassumendo, ecco quali sono le principali caratteristiche di Google:

il motore di ricerca: la caratteristica principale di Google è il suo omonimo motore di ricerca che consente agli utenti di trovare delle informazioni online su praticamente qualsiasi argomento;

i prodotti, i servizi e le app: Google offre una serie di prodotti, di servizi e di app che coprono varie esigenze degli utenti, tra cui la posta elettronica (Gmail), la navigazione tramite delle mappe (Google Maps), uno spazio di archiviazione sul cloud (Google Drive), dei notebook con Chrome OS (meglio noti col nome di Chromebook), e molte altre cose ancora;

il sistema operativo Android: Google è il creatore del sistema operativo Android, il quale gestisce la maggior parte dei dispositivi mobili che circolano nel mondo, come ad esempio smartphone e tablet.

Che cos’è Chrome

Google Chrome, meglio noto solo come Chrome (si pronuncia cròm), è un browser sviluppato da Google che permette di navigare su Internet. Chrome è stato lanciato per la prima volta nel 2008 ed è diventato rapidamente uno dei browser più utilizzati al mondo assieme a Safari, Mozilla Firefox (si pronuncia mozìlla fàir fòx) e Microsoft Edge (si pronuncia màicrosoft ej). Chrome è noto per la sua velocità, per la semplicità d’uso e per una serie di funzionalità avanzate.

Riassumendo, ecco quali sono le principali caratteristiche di Chrome:

la velocità e le prestazioni: Chrome è rinomato per la sua velocità di caricamento delle pagine e per le prestazioni fluide durante la navigazione online;

le estensioni: una delle caratteristiche distintive di Chrome è la possibilità di aggiungergli delle estensioni che consentono agli utenti di personalizzare e potenziare ulteriormente la loro esperienza di navigazione sul Web;

l’account Google e la sincronizzazione: utilizzando Chrome, gli utenti possono sincronizzare i propri dati di navigazione, le preferenze e i segnalibri accedendo, semplicemente, al proprio account Google tramite più dispositivi.

È importante notare che, sebbene Chrome sia un prodotto di Google, i due possono comunque essere utilizzati in modo indipendente l’uno dall’altro. Gli utenti possono, perciò, utilizzare il motore di ricerca Google mediante dei browser diversi da Chrome, oltre a poter accedere ai vari servizi offerti da Google tramite l’utilizzo di un qualsiasi altro browser. Tuttavia, la sincronizzazione e l’integrazione sono ottimizzate solo quando si utilizzano in combinazione i prodotti di Google, il che permette di avere un’esperienza più fluida e connessa.



Conclusioni

Dunque, la differenza tra Google e Chrome è che Google è un’azienda che offre una vasta gamma di app, servizi e prodotti – tra cui l’omonimo motore di ricerca – mentre Chrome è un browser sviluppato da Google che serve per navigare su Internet.

Sia Google (inteso come motore di ricerca) che Chrome sono disponibili gratuitamente anche sotto forma di app e possono essere entrambi impiegati indipendentemente l’uno dall’altro su un qualsiasi dispositivo. Ricorda, però, che ognuno dei due svolge una funzione diversa (per questo motivo è importante conoscere la differenza tra browser e motore di ricerca).

Arrivati comunque a questo punto dovresti aver finalmente capito qual è la differenza tra Google e Chrome.