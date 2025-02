Hai sentito parlare di “carattere invisibile” ma non hai idea di cosa sia? Eccoti allora spiegato che cos’è un carattere invisibile.

Cos’è un carattere invisibile? Da dove copiarlo e testarlo?

Un carattere invisibile è un qualcosa che su un dispositivo elettronico quale un computer, un notebook, uno smartphone, un tablet e via dicendo, viene considerato del testo.

In realtà, però, non è possibile vedere nulla a occhio nudo.

Questa “magia” funziona attraverso i caratteri Unicode, cioè con un metodo unificato e codificato per rappresentare i caratteri sui dispositivi elettronici sotto forma di una stringa di numeri e lettere.

Ad esempio, l’Unicode per uno spazio invisibile chiamato “zero width space” (pronunciato zìrou uìd spèis, letteralmente spazio di larghezza zero) è U+200B.

Copiare e incollare questo codice sul tuo dispositivo ti permette di ingannare le persone sui social media inviando degli stati fantasma, dei messaggi vuoti e molto altro ancora.

Tuttavia, eseguire esattamente questa procedura, si rivela essere ancora un mistero per molte persone.

Ecco perché ho creato questo articolo per aiutarti con i processi di estrazione, copia e test riguardo i caratteri invisibili. Iniziamo subito.



Come ottenere un carattere invisibile (con verifica)

Esistono, principalmente, due modi con cui puoi ottenere un carattere invisibile copiandolo sul tuo dispositivo elettronico.

Il primo è usare dei siti web Unicode. Le scelte migliori per questo scopo sono Unicode-explorer, Symbl.cc e altre piattaforme simili.

Il secondo metodo, invece, è quello di utilizzare dei generatori di caratteri invisibili online, anch’essi oggi molto diffusi.

Innanzitutto ti illustrerò la procedura per copiare uno spazio vuoto dal sito web Unicode, ossia Unicode-explorer.

Successivamente, però, ti mostrerò anche il secondo metodo.



Da un sito web Unicode

Per iniziare con questo metodo, vai sulla pagina principale del sito web Unicode.

Quindi, scrivi zero width space nella barra di ricerca e premi Invio sulla tua tastiera o, in alternativa, clicca sulla piccola lente di ingrandimento collocata a destra.

Una volta fatto ciò, dovresti vedere la seguente schermata.

Clicca ora sulla C viola, che appare in alto a sinistra nel riquadro, per copiare il carattere invisibile nei tuoi appunti e utilizzarlo in seguito.

Infine, per testare la procedura, visita lo strumento di decodifica sulla stessa piattaforma.

Adesso incolla il carattere invisibile appena copiato cliccando col tasto destro del mouse e scegliendo poi Incolla oppure usando direttamente la scorciatoia da tastiera CTRL + V.

Dopodiché clicca sul pulsante Decode per procedere con la verifica.

Come puoi vedere, il sito web Unicode ha rilevato che c’è qualcosa di vuoto nel testo inserito nella casella.

Tuttavia, lo strumento di decodifica non è in grado di verificare il numero totale di caratteri invisibili incollati nella casella, il che rappresenta la limitazione di questo sito.



Da uno strumento online

Passiamo ora al secondo metodo per estrarre dei caratteri invisibili verificando poi se sono stati copiati correttamente o meno.

Per eseguire questa procedura con uno strumento online è necessario prestare attenzione alla scelta dell’opzione giusta.

In base alla mia esperienza, la migliore opzione per copiare e testare un carattere invisibile è la seguente:

Questo strumento si rivela appropriato perché è gratuito e può essere utilizzato con un numero illimitato di tentativi.

Inoltre, fornisce una funzionalità affidabile e un’opportunità per testare il numero di caratteri copiati negli appunti.

Quest’ultima funzionalità, in particolare, non è presente nei siti web Unicode come Unicode Explorer.

Con questo strumento hai pure a disposizione due metodi per copiare il carattere invisibile (ad esempio, manualmente oppure automaticamente tramite un pulsante).

È una buona idea avere due metodi per copiare gli spazi vuoti, cosicché se uno dei due metodi non dovesse funzionare, l’altro sarà lì pronto per i tuoi scopi.



Conclusioni

In questo articolo abbiamo capito il significato dei caratteri invisibili e abbiamo scoperto che esistono due modi per copiarli sul proprio dispositivo elettronico.

Il primo è l’utilizzo di siti web Unicode, ma questi spesso hanno delle funzionalità limitate per testare gli spazi vuoti copiati.

Un altro modo è usare dei generatori di caratteri invisibili online, come quello menzionato prima, che hanno esteso le funzionalità di copia e test per la comodità dell’utente.

Arrivati dunque a questo punto dovresti aver finalmente capito che cos’è un carattere invisibile.

Quindi adesso non ti rimane altro che scegliere il metodo che preferisci per stupire i tuoi amici e/o i tuoi familiari sulle piattaforme online che utilizzi di solito.

