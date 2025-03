Eccoti un articolo nel quale andrò a spiegarti come scaricare Office 2024 gratis, in italiano e legalmente.

Dove acquistare una licenza di Office a poco prezzo

Se non hai a disposizione una licenza valida di Office da poter riutilizzare, potresti allora rivolgerti a Mr Key Shop, ossia a un famoso negozio online con sede principale nel Regno Unito ma con uffici e assistenza tecnica anche in Italia che da oltre 15 anni si occupa della rivendita di licenze dei prodotti a marchio Microsoft.

Grazie a Mr Key Shop potrai quindi acquistare una licenza originale e perpetua di Office ad un prezzo vantaggioso, con la garanzia “soddisfatti o rimborsati”, e con la certezza di avere un’assistenza specializzata gratuita e in italiano (senza contare le migliaia di recensioni su Trustpilot con una media di 4,8 stelle su 5).

In alternativa, puoi pure rivolgerti a Keycense che, oltre ad un’assistenza gratuita pre e post vendita, alla velocità del servizio e a dei metodi di pagamento sicuri e tracciabili, offre anche dei prezzi ancora più competitivi (senza contare le numerose recensioni su Trustpilot con una media di 4,3 stelle su 5).



Scaricare Office 2024 gratis

Prima di procedere a scaricare Office 2024 devi innanzitutto tener presente che i seguenti collegamenti per il download non sono altro che delle immagini dei supporti di backup basate sulla tecnologia Click-to-Run e, pertanto, le rispettive versioni di Office non possono essere installate senza un valido codice Product Key in versione retail.

In altre parole, le seguenti immagini – che includono sia le edizioni di Office a 32 bit che anche le edizioni di Office a 64 bit – puntano al server ufficiale della Microsoft all’indirizzo officecdn.microsoft.com.

Tuttavia, invece di essere distribuite nel comune formato ISO, queste immagini vengono bensì distribuite nel formato IMG.

Di conseguenza, per poterle masterizzare correttamente, dovrai procedere a scaricare e ad installare un appropriato programma di masterizzazione, come ad esempio ImgBurn.

Una volta chiarito questo, eccoti dunque i link ufficiali della Microsoft che ti permetteranno di scaricare Office 2024 gratis, in italiano e legalmente.

Prodotto Link per il download Office 2024 Home Home2024Retail.img Office 2024 Home and Business HomeBusiness2024Retail.img Office 2024 Professional Plus ProPlus2024Retail.img Word 2024 Word2024Retail.img Excel 2024 Excel2024Retail.img PowerPoint 2024 PowerPoint2024Retail.img Outlook 2024 Outlook2024Retail.img Access 2024 Access2024Retail.img Project 2024 Standard ProjectStd2024Retail.img Project 2024 Professional ProjectPro2024Retail.img Visio 2024 Standard VisioStd2024Retail.img Visio 2024 Professional VisioPro2024Retail.img

Conclusioni

Prima di concludere questo articolo volevo comunque precisare che le immagini in formato IMG non sono proprio uguali alle immagini che una volta venivano distribuite dalla Digital River in quanto, come già detto, si tratta di versioni offline delle varianti Click-to-Run, con tutti gli svantaggi che questo potrebbe comportare.

Arrivati dunque a questo punto dovresti aver finalmente capito come scaricare Office 2024 gratis, in italiano e legalmente, senza quindi bisogno di usare crack, KMS, o altre soluzioni del genere.

P.S.: se casomai i suddetti collegamenti per il download non dovessero più funzionare, per poter scaricare la tua copia di Office 2024 ti basterà seguire le indicazioni riportate presso questa pagina.