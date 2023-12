Hai sentito parlare di RAM ma non hai idea di cosa sia? Eccoti allora spiegato che cos’è la RAM.

Indice

Che cos’è la RAM

La memoria RAM, chiamata comunemente soltanto RAM (acronimo inglese di random access memory, pronunciato ràndom àcses mèmori, in italiano memoria ad accesso casuale), è uno degli elementi cruciali di un qualsiasi dispositivo elettronico, compresi PC, cellulari, smartphone e tablet. Ma che cos’è la memoria RAM di preciso? La RAM, in pratica, è una forma di memoria del computer che può essere letta e modificata in qualunque ordine e che viene generalmente utilizzata per archiviare i dati su cui lavorare oltre al linguaggio macchina.

La memoria RAM è fondamentale per il funzionamento del sistema operativo poiché fornisce un’area di lavoro immediatamente accessibile alla CPU. Tuttavia, la RAM è una memoria volatile, ovvero i dati memorizzati in essa vengono persi quando il dispositivo che sta usando la RAM viene spento o riavviato.

Ecco alcune tipologie di RAM per un computer.

A cosa serve la RAM

La RAM è una forma di memoria a breve termine che si usa per archiviare temporaneamente i dati e le istruzioni che il processore necessita per eseguire i programmi e le operazioni.

Ma che cosa fa la RAM esattamente? La RAM viene usata quando, ad esempio, apri un’app sul tuo computer o sul tuo telefono: in quel preciso momento, il processore sposta temporaneamente i dati necessari di quella determinata app dalla memoria secondaria (come, ad esempio, dall’HDD/SSD nel caso di un computer o dalla memoria flash nel caso di uno smartphone o di un tablet) alla RAM del tuo computer/telefono per consentire al processore stesso di accedervi il più rapidamente possibile.

Questo avviene poiché la RAM è molto più veloce di un qualsiasi HDD/SSD (anche migliaia di volte più veloce), il che contribuisce a rendere le operazioni svolte dal processore molto più rapide ed efficienti.



Perché è importante la RAM

La RAM gioca un ruolo cruciale nelle prestazioni complessive di un qualsiasi dispositivo elettronico. Ma perché è così importante la RAM? La memoria RAM è caratterizzata dalla sua velocità nell’accesso ai dati (generalmente questa velocità viene misurata in milioni di hertz, ossia in MHz), la quale consente al processore di recuperare in tempo reale le istruzioni e le informazioni necessarie per eseguire i programmi e le operazioni.

Di conseguenza, una maggiore quantità di RAM consente al dispositivo in uso (quindi, ad esempio, al PC, al cellulare, allo smartphone o al tablet) di eseguire più processi contemporaneamente senza riscontrare rallentamenti, in particolar modo quando si usano più applicazioni simultaneamente.

La presenza di una quantità sufficiente di RAM può quindi migliorare la velocità di esecuzione delle applicazioni e la reattività complessiva del sistema operativo in uso. Avere più memoria RAM a disposizione permette anche di aprire più programmi/applicazioni insieme, dando così la possibilità di fare più cose nello stesso tempo.



Quali sono i tipi di RAM

Oggigiorno, le due forme principali di RAM sono la SRAM e la DRAM:

la SRAM (acronimo inglese di s tatic r andom a ccess m emory, pronunciato stàtic ràndom àcses mèmori, in italiano memoria ad accesso casuale statica) utilizza una cella di memoria con sei transistor per memorizzare un bit di dati, risultando più costosa ma più veloce e richiedendo meno potenza dinamica rispetto alla DRAM. Nei moderni computer, la SRAM viene spesso utilizzata come memoria cache (pronunciato cash) per la CPU;

Sia le SRAM che le DRAM possono anche essere sincrone (ossia con un accesso governato dal clock della CPU). Le DRAM sincrone prendono il nome di SDRAM (acronimo inglese di synchronous dynamic random access memory, pronunciato sìncronos dainàmic ràndom àcses mèmori, in italiano memoria ad accesso casuale dinamica sincrona). Alcuni esempi di SDRAM sono le DDR, le DDR2, le DDR3, le DDR4 e le DDR5.



Quanto deve essere la RAM di un computer

A prescindere che si tratti di RAM, di ROM, di HDD, di SSD o di qualsiasi altro tipo di memoria informatica, la capacità di memoria si misura sempre in multipli del byte (pronunciato bàit). Fra questi, il multiplo più utilizzato è il gigabyte (pronunciato gigabàit), scritto con la lettera iniziale g in minuscolo, il cui corretto simbolo è GB (ossia con la lettera g e la lettera b entrambe in maiuscolo), che non equivale altro che a 1.000 megabyte (pronunciato megabàit), ovvero a un miliardo di byte.

Ma quanta memoria RAM serve per un PC? La quantità di RAM consigliata dipende da come verrà usato il computer in questione, quindi è inutile chiedersi quanta RAM deve avere un buon PC poiché dipende dai casi.

In generale, però, per un utilizzo comune quale la navigazione sul Web, lo streaming multimediale e la produttività di base, 8 GB di RAM sono solitamente già più che sufficienti. Tuttavia, per attività più impegnative come il gaming, il montaggio di video o l’utilizzo di programmi particolarmente pesanti, è preferibile avere almeno 16/32 GB di RAM o anche di più.



Come vedere la RAM del PC

Per vedere la quantità di RAM installata nel tuo PC puoi seguire questi passaggi:

se usi Windows, premi sulla tastiera il tasto con il logo di Windows e, tenendolo premuto, premi il tasto Pausa (il che equivale a premere la combinazione di tasti Windows + Pausa). Nella finestra che si aprirà, potrai subito vedere quanta RAM ha il PC utilizzato;

se usi macOS, fai clic sull’icona della Apple in alto a sinistra, seleziona “Informazioni su questo Mac”, poi clicca su “Rapporto di sistema” e apri la scheda “Memoria” (nella sezione “Hardware”) per vedere la quantità di RAM del tuo Mac;

se usi Linux, basta aprire il prompt dei comandi e utilizzare il comando free.

Per vedere la quantità di RAM di un telefono cellulare, di uno smartphone o di un tablet puoi fare invece così:

se usi Android, devi andare nel menu “Impostazioni”, poi nel menu “Sistema” ed eventualmente premere su “Informazioni sul telefono”. In alternativa, puoi scaricare un’app gratuita come Inware o CPU-Z;

se usi iOS, quindi un iPhone o un iPad, la soluzione più semplice è scaricare un’app gratuita come Device Monitor².

Come aumentare la RAM del PC

Per aumentare la RAM del tuo PC fisso/portatile è necessario acquistare e montare dei moduli di memoria RAM compatibili con il tuo computer. Se vuoi sapere quanta RAM supporta il PC o se vuoi capire quale RAM è compatibile col tuo computer fisso o col tuo PC portatile, ti consiglio di leggerti questo articolo. Se vuoi capire quale RAM scegliere per il tuo computer fisso/portatile ti consiglio di leggere invece quest’altro articolo.

In ogni caso, la scelta del tipo di RAM dipende dalla compatibilità con il tuo PC e dalla scheda madre utilizzata. Prima di procedere all’acquisto, assicurati perciò di conoscere il tipo e la capacità massima di RAM supportata dal tuo computer.

Tieni inoltre presente che non è possibile aumentare la RAM di un telefono cellulare, ma neanche quella di uno smartphone o di un tablet, poiché su questi dispositivi la memoria RAM viene direttamente saldata sul circuito stampato del dispositivo stesso. Di conseguenza, valuta con molta attenzione quanta RAM deve avere il tuo cellulare/smartphone/tablet prima di acquistarlo in base all’uso che andrai a farne di quest’ultimo.



Dove si trova la RAM di un computer

La RAM è fisicamente installata sulla scheda madre del computer, all’interno di appositi slot. Nei computer fissi, i moduli di memoria RAM sono accessibili senza particolari complicazioni, quindi è possibile montare la RAM molto facilmente. Nei computer portatili, invece, per accedere alla memoria RAM degli stessi è spesso richiesto lo smontaggio del PC o l’assistenza di un tecnico qualificato.



Conclusioni

Dunque, la RAM è una memoria molto importante che svolge un ruolo fondamentale nel determinare le prestazioni di un certo dispositivo elettronico. Una gestione oculata della memoria RAM può garantire, infatti, un’esperienza più fluida e reattiva durante l’uso quotidiano del tuo computer o del tuo smartphone, consentendo l’esecuzione efficiente di varie attività contemporaneamente.

Arrivati comunque a questo punto dovresti aver finalmente capito che cos’è la RAM.