Hai sentito parlare di CPU ma non hai idea di cosa sia? Eccoti allora spiegato che cos’è la CPU.

Che cos’è la CPU

La CPU (acronimo inglese di central processing unit, pronunciato sèntrol prosèssing iùnit, in italiano unità centrale di elaborazione), chiamata anche processore centrale, processore principale o semplicemente processore, è il cervello di un qualsiasi computer. In pratica, si tratta del componente hardware più importante perché svolge le operazioni di base necessarie per eseguire i programmi, processare i dati e gestire le istruzioni.

Ecco come si presenta una tipica CPU per il PC.

A cosa serve la CPU

I circuiti elettronici di una CPU eseguono le istruzioni di un determinato programma, come le operazioni aritmetiche, le operazioni logiche, le operazioni di controllo e le operazioni di input/output (I/O). In altre parole, la CPU è il motore principale di un computer, di uno smartphone o di un tablet – ma non solo – ed è fondamentale per l’esecuzione di qualsiasi attività. Il suo compito è quello di gestire ed eseguire le istruzioni, elaborare i dati, controllare i dispositivi del PC e coordinare l’interazione tra il software e l’hardware. Ogni azione fatta su un computer, dall’apertura di un file alla navigazione su Internet, coinvolge sempre la CPU nel processo di esecuzione.

In parole semplici, la CPU gestisce tutte le cose che si fanno sul computer.



Come funziona una CPU

Qualsiasi tipo di CPU funziona eseguendo le istruzioni mediante un ciclo di lavoro, chiamato ciclo macchina o ciclo fetch-decode-execute (pronunciato fech dìcod ècsechiut), che coinvolge tre diverse fasi:

fetch (recupero dell’istruzione): in questa prima fase la CPU recupera la prossima istruzione dall’indirizzo di memoria attualmente memorizzato nel program counter (pronunciato prògram càunter) e memorizzata nell’instruction register (pronunciato instràcscion règister). Alla fine dell’operazione di recupero, il program counter indica la prossima istruzione che verrà letta nel ciclo successivo; decode (decodifica): in questa seconda fase la CPU interpreta l’istruzione recuperata e la traduce in segnali e azioni specifiche che deve eseguire. Durante questa fase, la CPU identifica l’operazione da svolgere e gli operandi coinvolti (cioè i dati su cui operare); execute (esecuzione): in questa terza fase la CPU esegue l’istruzione recuperata precedentemente. Questa fase coinvolge l’esecuzione dell’operazione richiesta, che può essere un’operazione matematica, un’operazione logica, un’operazione di trasferimento dati, un’operazione di controllo o altro, a seconda dell’istruzione decodificata.

La CPU esegue le istruzioni ripetendo continuamente questo ciclo, cioè recuperando, decodificando, ed eseguendo le istruzioni richieste dai vari programmi in esecuzione. È importante notare che la CPU è in grado di eseguire queste istruzioni ad una frequenza molto elevata, nell’ordine dei milioni (MHz) o dei miliardi (GHz) di hertz, garantendo in questo modo l’efficienza e la rapidità nell’esecuzione delle operazioni.



Da che cosa è composta la CPU

La forma, la progettazione e l’implementazione delle CPU sono cambiate nel corso del tempo, ma il loro fondamentale principio di funzionamento è rimasto pressoché invariato. Pertanto, una qualsiasi CPU è composta sempre da almeno i seguenti componenti principali:

dall’ ALU (acronimo inglese di a rithmetic l ogic u nit, pronunciato arithmètic lògic iùnit, in italiano unità aritmetico-logica), che esegue le operazioni aritmetiche e logiche;

(acronimo inglese di rithmetic ogic nit, pronunciato arithmètic lògic iùnit, in italiano unità aritmetico-logica), che esegue le operazioni aritmetiche e logiche; dai registri del processore, che forniscono gli operandi all’ALU e memorizzano i risultati delle operazioni dell’ALU;

del processore, che forniscono gli operandi all’ALU e memorizzano i risultati delle operazioni dell’ALU; e da un’unità di controllo (dall’inglese CU o control unit, pronunciato contròl iùnit), che preleva le istruzioni dalla memoria centrale, le decodifica e le invia all’ALU per poi comandarne l’esecuzione.

La maggior parte delle CPU moderne sono implementate su dei microprocessori a circuito integrato, con una o più CPU collocate su un singolo chip (si pronuncia cip). I microprocessori con più CPU sono anche noti come processori multi core (pronunciato cor, letteralmente nucleo). Ogni singola CPU fisica – ossia i core del processore – può anche essere multithread (pronunciato màltithred) in maniera tale da creare delle CPU virtuali/logiche aggiuntive (ad esempio, un processore quad core può avere otto thread). La maggior parte delle CPU moderne dispone inoltre di una modalità privilegiata per supportare i sistemi operativi e anche di hardware speciale che consente una virtualizzazione efficiente.

Oltre alla CPU, un circuito integrato può contenere pure della memoria, delle interfacce periferiche, e altri componenti di un computer; tali dispositivi integrati vengono comunemente chiamati microcontrollori o system on a chip (pronunciato sìstem on a cip, letteralmente sistema su circuito integrato, abbreviato comunemente con l’acronimo SoC).



Che cosa fa la CPU di un computer

I processori hanno la capacità di eseguire un insieme specifico di operazioni fondamentali – definite come set di istruzioni – che, in base alle caratteristiche di tale insieme, permettono di distinguere i processori in due principali famiglie, ovvero i CISC e i RISC:

i processori CISC (acronimo inglese di c omplex i nstruction s et c omputer, pronunciato complècs instràcscion set compiùter, letteralmente computer con set di istruzioni complesse) presentano di solito un numero limitato di registri – in genere intorno alla decina – ed una vasta gamma di istruzioni complesse che possono ammontare a diverse centinaia. Queste istruzioni hanno una lunghezza variabile e richiedono diversi cicli di clock per essere eseguite completamente;

(acronimo inglese di omplex nstruction et omputer, pronunciato complècs instràcscion set compiùter, letteralmente computer con set di istruzioni complesse) presentano di solito un numero limitato di registri – in genere intorno alla decina – ed una vasta gamma di istruzioni complesse che possono ammontare a diverse centinaia. Queste istruzioni hanno una lunghezza variabile e richiedono diversi cicli di clock per essere eseguite completamente; al contrario, i processori RISC (acronimo inglese di reduced instruction set computer, pronunciato riudiùst instràcscion set compiùter, letteralmente computer con set di istruzioni ridotto) si contraddistinguono per avere un grande numero di registri, approssimativamente nell’ordine del migliaio, ed un insieme più piccolo di istruzioni – di solito meno di cento – relativamente semplici e di lunghezza costante, permettendo così l’esecuzione parallela delle stesse istruzioni.

Grazie a queste istruzioni e all’utilizzo del ciclo macchina, la CPU è in grado di eseguire una serie di compiti cruciali. Quando avvii un programma, la CPU prende le istruzioni dalla memoria RAM, le decodifica e le esegue. Durante questo processo, la CPU elabora i dati attraverso delle operazioni matematiche e logiche per produrre i risultati desiderati. La CPU coordina inoltre l’accesso alla memoria secondaria e alle varie periferiche collegate al PC per garantire che tutte le operazioni vengano eseguite in modo corretto ed efficiente.



Dove si trova la CPU di un computer

La CPU di un computer si trova sulla scheda madre e viene montata su un’apposita presa chiamata socket (pronunciato sòchet). Di solito, il processore è situato sotto ad un dissipatore di calore (dotato di una ventola) che serve a raffreddare la CPU durante il suo funzionamento per evitarne il surriscaldamento.



Come sapere che CPU c’è nel PC

Per scoprire che tipo di CPU è presente nel tuo computer fisso o portatile puoi utilizzare diverse metodologie. Nei sistemi operativi Windows, puoi aprire il task manager e selezionare la scheda “Prestazioni” per vedere alcune informazioni sulla tua CPU. In alternativa, puoi utilizzare un programma gratuito come CPU-Z che fornisce le caratteristiche principali della tua CPU, come ad esempio la marca (di solito Intel o AMD), il modello, la frequenza di clock (espressa in multipli di Hz) e il numero di core.

Ecco la schermata principale di CPU-Z.

Conclusioni

Dunque, la CPU è un componente vitale per il funzionamento di un computer in quanto svolge un ruolo fondamentale nell’esecuzione delle istruzioni, nel processamento dei dati e nel coordinamento delle operazioni hardware e software, garantendo così un funzionamento efficiente e veloce dell’intero computer.

Arrivati comunque a questo punto dovresti aver finalmente capito che cos’è la CPU.