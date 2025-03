Hai saputo che Stocard chiude e perciò stai cercando l’alternativa migliore?

Come riportato sul sito ufficiale di Stocard, quest’app verrà chiusa e quindi, prima o poi, sarai costretto/a ad utilizzare l’app Klarna.

Tuttavia, sebbene l’app Klarna sia gratuita, per utilizzarla sarà comunque necessario creare un account con Klarna verificando il tuo numero di telefono e il tuo indirizzo email.

Indice

Stocard chiude? Ecco l’alternativa migliore

Per continuare a memorizzare e a visualizzare tutte le tue carte fedeltà non è però necessario utilizzare per forza l’app Klarna.

Esistono un sacco di alternative a Stocard ma, secondo me, la migliore alternativa in circolazione si chiama SuperCards, ed è disponibile gratuitamente sia per Android che per iOS.

Ma perché ho scelto SuperCards? Perché questa app:

è veloce , infatti permette di aggiungere le proprie carte fedeltà in pochi secondi;

, infatti permette di aggiungere le proprie carte fedeltà in pochi secondi; ha un’interfaccia essenziale e pulita , senza pubblicità e senza alcun tracciamento;

, senza pubblicità e senza alcun tracciamento; è sicura , poiché le tue carte fedeltà rimangono crittografate sul tuo dispositivo, quindi sono sempre sotto il tuo controllo;

, poiché le tue carte fedeltà rimangono crittografate sul tuo dispositivo, quindi sono sempre sotto il tuo controllo; è facile da usare , con un design intuitivo e la possibilità di scegliere tra oltre 4.000 modelli di carte fedeltà (aggiungendo, all’occorrenza, anche delle carte personalizzate);

, con un design intuitivo e la possibilità di scegliere tra oltre 4.000 modelli di carte fedeltà (aggiungendo, all’occorrenza, anche delle carte personalizzate); è semplice , non è richiesta alcuna registrazione, e permette di importare rapidamente le tue carte da altri portafogli fedeltà, come appunto Stocard;

, non è richiesta alcuna registrazione, e permette di importare rapidamente le tue carte da altri portafogli fedeltà, come appunto Stocard; è versatile , perché permette di memorizzare qualsiasi carta o codice a barre (ad esempio, carte fedeltà, carte regalo, coupon, carte d’imbarco e carte punti);

, perché permette di memorizzare qualsiasi carta o codice a barre (ad esempio, carte fedeltà, carte regalo, coupon, carte d’imbarco e carte punti); è affidabile, in quanto funziona senza una connessione ad Internet sempre attiva e, per chi lo desidera, permette anche di eseguire il backup delle proprie carte tramite lo spazio di archiviazione di un account Google/iCloud.

Al momento, le uniche “pecche” di SuperCards sono la mancanza di trovare dei punti vendita vicini e gli ultimi volantini disponibili, ma secondo me si tratta di funzioni non necessarie e delle quali si può fare benissimo a meno.



Come importare le carte fedeltà

Per importare tutte le tue carte fedeltà in SuperCards ci sono diverse opzioni:

fai uno screenshot del codice a barre di ciascuna carta che vuoi importare, dopodiché apri l’app SuperCards e seleziona gli screenshot delle tue carte per aggiungere queste ultime nell’app; inquadra con la fotocamera del tuo dispositivo il codice a barre delle tue carte fisiche; inserisci manualmente il numero identificativo di ogni singola carta fedeltà che vuoi importare.

In ogni caso, non avrai alcun problema a importare in SuperCards tutte le carte di Stocard e, in generale, tutte le carte che desideri.



Conclusioni

Come hai appena visto, l’app SuperCards si dimostra, a mio avviso, l’alternativa migliore a Stocard, quindi adesso non ti rimane altro che provarla per giudicarla tu stesso/a.